Mam 60 lat i 5 lat stażu pracy. Jaka emerytura z ZUS mi przysługuje? Oto konkretne kwoty

Dlaczego 5 lat pracy to za mało na emeryturę minimalną?

Większość Polaków żyje w przekonaniu, że po osiągnięciu wieku emerytalnego państwo zawsze dopłaci do najniższego ustawowego świadczenia. To błąd, który może słono kosztować. Zgodnie z zasadami ZUS, aby otrzymać gwarantowaną emeryturę minimalną, która po marcowej waloryzacji wzrosła do poziomu 1978,49 zł brutto, należy spełnić równolegle dwa warunki. Pierwszym jest odpowiedni wiek, czyli 60 lat dla kobiet. Drugim jest wymagany staż ubezpieczeniowy, który wynosi minimum 20 lat dla kobiet oraz 25 lat dla mężczyzn. Mając udokumentowane tylko 5 lat pracy, nie przekracza się tej ustawowej granicy. ZUS nie zastosuje dopłaty i wypłaci tylko tyle, ile realnie odłożono w trakcie krótkiej kariery.

Jaka kwota trafi na konto? Realne wyliczenia

Wysokość świadczenia dla osoby z 5-letnim stażem zależy wyłącznie od sumy składek zgromadzonych na koncie i subkoncie. ZUS bierze ten kapitał i dzieli go przez średnie dalsze trwanie życia wyrażone w miesiącach. Według oficjalnych tablic Głównego Urzędu Statystycznego dla 60-latka wskaźnik ten wynosi obecnie 268,9 miesiąca. Jeśli przez 5 lat praca odbywała się na pełny etat z minimalnym wynagrodzeniem, zgromadzony kapitał będzie niewielki. Szacunki ekspertów wskazują, że kobieta kończąca 60 lat w takich warunkach otrzyma emeryturę w wysokości około 125 złotych brutto miesięcznie. W przypadku mężczyzn o podobnym stażu kwota ta oscyluje wokół 150 złotych brutto. Należy pamiętać, że każda przepracowana i oskładkowana umowa ma znaczenie. Osoby, które pracowały zaledwie kilka dni w życiu, otrzymują tak zwane emerytury groszowe. Rekordziści w Polsce pobierają świadczenia rzędu kilkunastu groszy lub nawet jednego grosza miesięcznie.

Jak podnieść tak niską emeryturę? Triki i alternatywy

Osoby z krótkim stażem pracy nie muszą być skazane na skrajnie niskie przychody. Polskie prawo przewiduje dodatkowe rozwiązania socjalne.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające : Kobiety, które nie pracowały, ponieważ wychowały co najmniej czworo dzieci, mogą złożyć wniosek o program Mama 4 plus. ZUS dopłaci wówczas kwotę wyrównującą dochód do pełnej emerytury minimalnej.

: Kobiety, które nie pracowały, ponieważ wychowały co najmniej czworo dzieci, mogą złożyć wniosek o program Mama 4 plus. ZUS dopłaci wówczas kwotę wyrównującą dochód do pełnej emerytury minimalnej. Opóźnienie wniosku emerytalnego : Każdy dodatkowy rok pracy po 60. roku życia realnie podnosi przyszłą emeryturę. Wynika to z dopisywania nowych składek oraz zmniejszania się liczby miesięcy dalszego trwania życia w formule obliczeniowej.

: Każdy dodatkowy rok pracy po 60. roku życia realnie podnosi przyszłą emeryturę. Wynika to z dopisywania nowych składek oraz zmniejszania się liczby miesięcy dalszego trwania życia w formule obliczeniowej. Pułapka daty w ZUS: Przyszli emeryci powinni rozważyć złożenie wniosku po 1 lipca. W czerwcu ZUS przeprowadza roczną waloryzację składek i kapitału początkowego. Przejście na emeryturę w drugiej połowie roku pozwala obliczyć świadczenie od wyższej bazy kapitałowej.

Decyzja o zakończeniu aktywności zawodowej przy 5 latach stażu pracy oznacza konieczność radzenia sobie z bardzo niskim budżetem. Przed wysłaniem dokumentów do urzędu warto zalogować się na Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS. Dostępny tam Kalkulator Emerytalny ZUS pozwoli precyzyjnie sprawdzić stan konta i wyliczyć prognozę co do grosza przed podjęciem ostatecznego kroku.

Zobacz również: Ulga rehabilitacyjna. Czy można odliczyć koszt fotela do masażu?

FAQ - najczęściej zadawane pytania o emeryturę z 5-letnim stażem pracy

Czy dostanę emeryturę minimalną mając 5 lat stażu pracy? Nie, ZUS nie podwyższy świadczenia do kwoty minimalnej (1978,49 zł brutto), ponieważ wymagany staż ubezpieczeniowy to 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Ile wynosi emerytura za 5 lat pracy w Polsce? Świadczenie wyniesie w przybliżeniu od 125 do 150 złotych brutto miesięcznie, zakładając odprowadzanie składek od najniższej krajowej przez okres 5 lat. Czy wiek 60 lat wystarczy kobiecie do otrzymania pełnej emerytury? Wiek 60 lat daje kobiecie prawo do przejścia na emeryturę, ale wysokość wypłaty zależy od liczby przepracowanych lat i sumy zgromadzonych składek. Co to jest emerytura groszowa i kogo dotyczy? To potoczna nazwa świadczenia wypłacanego osobom, które osiągnęły wiek emerytalny, ale pracowały bardzo krótko (od kilku dni do kilku lat) i nie wypracowały stażu do emerytury minimalnej. Jak sprawdzić ile składek zebrałem w ZUS? Stan swojego konta oraz prognozowaną wysokość świadczenia możesz w każdej chwili sprawdzić online, logując się na Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS).