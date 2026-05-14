Gazeta Prawna
Świat

Rosyjski atak na Kijów. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych

akcja poszukiwawcza po rosyjskim ataku na Kijów
Poszukiwania osób pod gruzami bloku mieszkalnego w dzielnicy Darnica w KijowiePAP / Vladyslav Musiienko
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 17:37

Do siedmiu wzrosła liczba ofiar śmiertelnych zmasowanego rosyjskiego ataku powietrznego na Kijów – powiadomiła w czwartek Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS). Wcześniej informowano o czterech zabitych osobach.

Skrót artykułu

Akcja ratunkowa w dzielnicy Darnica. Ludzie wciąż pod gruzami

W dzielnicy Darnica trwa akcja poszukiwania ludzi pod gruzami ośmiopiętrowego bloku, w którym po uderzeniu drona zawaliła się klatka schodowa.

„Liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na Kijów wzrosła do siedmiu, wśród nich jest jedno dziecko urodzone w 2013 r. Ratownicy wydobyli spod gruzów wielopiętrowego budynku w dzielnicy Darnica kolejne dwa ciała” – poinformowała DSNS w komunikatorze Telegram.

Zmasowany ostrzał Ukrainy. Setki dronów i rakiet nad krajem

Rosja atakowała Ukrainę od godzin porannych w środę do rana w czwartek. Głównym celem był Kijów.

Prezydent Wołodymyr Zełenski powiadomił, że od środy Rosjanie użyli ogółem ponad 1560 bezzałogowców. Ostatniej nocy wojska rosyjskie zaatakowały z zastosowaniem ponad 670 dronów uderzeniowych i 56 rakiet. Zełenski uznał, że takie działania Moskwy w żaden sposób nie przybliżają pokoju.

Władze ukraińskie oceniły, że głównym celem rosyjskiego ataku była infrastruktura kolejowa i energetyczna. Atakowane były też obwody wołyński, lwowski i zakarpacki, które sąsiadują z Polską.

W czwartek rano Rosjanie ostrzelali też Charków na północnym wschodzie Ukrainy. Władze tego miasta podały, że ucierpiało 28 osób, w tym troje dzieci.

Z Kijowa Jarosław Junko (PAP)

Autopromocja
381453mega.png
381455mega.png
381223mega.png
Źródło: PAP

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

Rosjawojna w UkrainieUkraina

Powiązane

Białoruś i Ukraina
ŚwiatNowe napięcia przy granicy. Ukraina ostrzega przed ruchem Rosji i Białorusi
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
ŚwiatUkraina zwleka z reformami koniecznymi do wejścia do UE
Premier Donald Tusk i przewodniczący rady ds. współpracy z Ukrainą Paweł Kowal podczas drugiego dnia konferencji „Road to URC – Security and Defence Dimension” na Politechnice Rzeszowskiej
KrajPolska i Ukraina budują wspólną armadę dronową. Przełomowy projekt obronny ogłoszony w Rzeszowie
Aerial,View,Of,Motherland,Monument,With,Large,Ukrainian,Flag,In
ŚwiatUkraina wygrywa z Rosją? Eksperci wskazują na kluczowe przewagi Kijowa