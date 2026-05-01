W niedzielę prezydent Nawrocki weźmie udział w obchodach z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja. Jak poinformował rzecznik prezydenta w rozmowie w Polsat News, prezydent będzie uczestniczył m.in. w mszy w Archikatedrze św. Jana oraz w uroczystościach na Zamku Królewskim: wręczenia Orderów Orła Białego oraz powołania kolejnej rady przy prezydencie.

Skład i cel nowej Rady

W Święto Konstytucji 3 Maja rozpoczynamy proces tworzenia Rady do spraw nowej Konstytucji. Tego dnia zostaną powołani pierwsi członkowie tej rady - zapowiedział Leśkiewicz.

Wyjaśnił, że wedle propozycji w składzie gremium mają znaleźć się przedstawiciele klubów i kół poselskich (po dwie osoby z każdego klubu i po jednej z każdego koła), szereg ekspertów oraz osoby, które „mają różną wrażliwość, różne poglądy, różne postrzeganie kwestii dotyczących prawa, funkcjonowania prawa, też funkcjonowania dotychczasowej konstytucji”.

Celem zespołu będzie wypracowanie projektu nowej konstytucji, co Nawrocki zapowiedział w swoim pierwszym po zaprzysiężeniu na urząd prezydenta orędziu, w sierpniu ub.r.

Konsensus polityczny i merytoryczna praca

To nie będą spotkania przy kawie i ciasteczkach, a konkretna, merytoryczna praca. Dlatego (prezydent - PAP) zaprasza przedstawicieli klubów i kół poselskich, no bo to jest przecież decyzja o charakterze politycznym. Konstytucja jest oczywiście najważniejszym aktem, ustawą zasadniczą, ale musi być wypracowana w ramach pewnego konsensusu politycznego - ocenił minister.

Zapytany, czy w Pałacu Prezydenckim nie ma obaw, że zebranie różnych ekspertów i polityków będzie otwarciem puszki Pandory, odpowiedział, że na tym polega istota praworządności:

Właśnie o to chodzi, żeby się ścierały różne poglądy, różne opinie. Na początek burza mózgów, wypracowanie wspólnego projektu, który zostanie potem, oczywiście, formalnie procedowany przez polski parlament, zgodnie z zasadami. Referendum jeszcze jest potrzebne - to wszystko to są rzeczy, które są wpisane w ten kalendarz pracy - wytłumaczył.

Plany na koniec kadencji

Wedle zapowiedzi Leśkiewicza prace nad nową konstytucją mają zostać zakończone do końca prezydentury Karola Nawrockiego. Poza Radą ds. nowej Konstytucji w najbliższych dniach prezydent Nawrocki powoła jeszcze jedno gremium: Radę ds. Polonii i Polaków za granicą.

Przy prezydencie działa obecnie czternaście rad, które stanowią szerokie gremia konsultacyjno–doradcze, oparte na zewnętrznych ekspertach.