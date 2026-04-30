Sprawa dotyczy wystąpienia Antoniego Macierewicza z 11 września 2025 roku, które miało miejsce podczas sejmowej debaty dotyczącej naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. W trakcie swojego przemówienia poseł sformułował poważne oskarżenia pod adresem kierownictwa Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

W swojej wypowiedzi wskazał, że „szefostwo Służby Kontrwywiadu Wojskowego nadal składa się z agentów rosyjskich, mianowanych przez Donalda Tuska w 2011 roku”. Słowa te spotkały się z natychmiastową reakcją zarówno ze strony polityków, jak i przedstawicieli służb specjalnych, którzy uznali je za bezpodstawne i godzące w dobre imię instytucji państwowej.

Śledztwo prokuratury w sprawie znieważenia kierownictwa SKW

Na skutek tej wypowiedzi zawiadomienie do prokuratury złożył szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, generał Jarosław Stróżyk. Postępowanie zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie, która bada, czy doszło do znieważenia oraz pomówienia kierownictwa SKW.

Jak informował rzecznik prokuratury Mateusz Martyniuk, śledztwo prowadzone było „w sprawie”, a nie przeciwko konkretnej osobie.

Z prawnego punktu widzenia kluczowe było ustalenie, czy wypowiedź posła przekroczyła granice dopuszczalnej krytyki i czy mogła narazić instytucję państwową oraz jej kierownictwo na utratę zaufania publicznego. W polskim systemie prawnym zniesławienie organu państwowego lub jego przedstawicieli może skutkować odpowiedzialnością karną, zwłaszcza jeśli dotyczy zarzutów o współpracę z obcymi służbami.

Immunitet poselski Antoniego Macierewicza

Antoni Macierewicz, jako czynny poseł, korzystał dotychczas z immunitetu parlamentarnego, który chroni go przed odpowiedzialnością karną bez zgody Sejmu. Uchylenie go oznacza, że prokuratura może teraz formalnie postawić zarzuty i prowadzić dalsze czynności procesowe, w tym ewentualne przesłuchania w charakterze podejrzanego.

Kolejne postępowania wobec Antoniego Macierewicza

To nie jedyna sprawa, w której prokuratura interesuje się działalnością Antoniego Macierewicza. Już wcześniej Prokuratura Krajowa, działając na podstawie ustaleń Zespołu Śledczego nr 4 powołanego w listopadzie 2024 roku przez prokuratora generalnego Adama Bodnara, skierowała do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu posła.

W tym przypadku zarzuty dotyczą podejrzenia ujawnienia informacji niejawnych, które miały stanowić tajemnicę państwową. Według śledczych informacje te mogły zostać ujawnione w trakcie prac podkomisji smoleńskiej, której przewodniczył Antoni Macierewicz. Sprawa ta również pozostaje w toku i może mieć poważne konsekwencje prawne.

Możliwe konsekwencje prawne i polityczne

Decyzja Sejmu ma istotne znaczenie zarówno w wymiarze prawnym, jak i politycznym. Umożliwia organom ścigania podjęcie konkretnych działań wobec jednego z najbardziej rozpoznawalnych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Jednocześnie wpisuje się w szerszy kontekst rozliczeń dotyczących działalności osób pełniących funkcje publiczne w poprzednich latach.

W przestrzeni publicznej pojawiają się również informacje o kolejnych możliwych wnioskach dotyczących uchylenia immunitetów innych posłów, co może oznaczać dalsze napięcia na linii rząd–opozycja. Sprawa Antoniego Macierewicza stała się jednym z najbardziej wyrazistych przykładów konfliktu politycznego wokół odpowiedzialności za słowa wypowiadane w Sejmie.