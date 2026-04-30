Głosowanie za odwołaniem Hennig-Kloski. Jest decyzja koalicji

Sejm debatuje w czwartek nad wnioskiem o odwołanie ministry klimatu Pauliny Hennig-Kloski.

PSL i Lewica przeciw odwołaniu Hennig-Kloski

Andrzej Grzyb prezentujący stanowisko klubu PSL wskazał, że jego ugrupowanie zagłosuje przeciw wnioskowi. - Skład rządu to decyzja koalicji. To premier wnioskuje o to, kto ma być ministrem w tym rządzie i to on składa wniosek. To nie jest uprawnienie opozycji - zaznaczył.

Z kolei Arkadiusz Sikora z Lewicy stwierdził, że wniosek o odwołanie szefowej MKiŚ nie jest oparty na faktach. - Jeśli spojrzymy na liczby, zobaczymy nie porażkę, ale ogromny postęp względem tego, co zostaliśmy po PiS-ie w 2023 roku. Efekty pracy resortu najlepiej pokazują ceny energii, które płacą Polacy. Średnia cena prądu za jedną MWh w roku 2023 to było 533 zł. Podczas gdy już rok później, w 2024 roku, to było 424 zł, a w 2025 roku - 450 zł - zauważył.

Konfederacja głosuje za wnioskiem

Witold Tumanowicz z Konfederacji przekazał, że jego klub zagłosuje za wnioskiem. - Jeżeli zagłosujecie za utrzymaniem Pauliny Henning-Kloski, to tak naprawdę zdradzicie leśników, zdradzicie myśliwych - powiedział, zwracając się do Sejmu.

Zdaniem Ryszarda Petru z klubu Centrum ten, kto zagłosuje za wnioskiem o odwołanie Hennig-Kloski „stawi się wśród tych, którzy w imię ideologii chcą poświęcić siłę, bezpieczeństwo i niezależność energetyczną Polski”. Paulina Hennig-Kloska jest członkinią klubu Centrum.

Występująca w imieniu Polski 2050 Bożenna Hołownia nie poinformowała w jaki sposób będzie głosować jej ugrupowanie. Wcześniej jednak szefowa partii Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przekazała, że Polska 2050 zagłosuje za odrzuceniem wniosku.

Ponadto przedstawiciele kół poselskich (Razem, Demokracja Bezpośrednia, Konfederacja Korony Polskiej) przekazali, że zagłosują za odwołaniem Hennig-Kloski.