Sejm wznowił obrady. Zajmie się wnioskami o odwołanie ministrów klimatu i zdrowia

W ostatnim dniu posiedzenia Sejm zajmie się wnioskami o wyrażenie wotum nieufności wobec dwóch ministrów - klimatu i środowiska oraz zdrowia.

Sejm będzie głosował nad wnioskiem o odwołanie ministry Klimatu i Środowiska

Wniosek o odwołanie Hennig-Kloski trafił do Sejmu pod koniec marca, podpisało się pod nim ok. 100 posłów, głównie z Konfederacji oraz PiS. We wniosku minister zarzucono m.in. brak działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków unijnej polityki klimatycznej dla Polski, szczególnie w zakresie systemu ETS, chaos wokół programu „Czyste Powietrze”, a także zaniedbania w przygotowaniu sektora energetycznego i drzewnego, jeśli chodzi o dostępność pelletu w sezonie grzewczym 2025/26, czy „sabotaż państwa” przez próbę oparcia suwerenności energetycznej na odnawialnych źródłach energii. Premier Donald Tusk podkreślił, że głosowanie nad wotum nieufności dla minister klimatu będzie testem koalicyjnej lojalności i solidarności.

Sejm będzie głosował nad wnioskiem o odwołanie ministry Zdrowia

Z kolei za odwołaniem minister zdrowia opowiadają się m.in. posłowie PiS, którzy krytykują działania resortu i wskazują na pogarszającą się sytuację w systemie ochrony zdrowia. We wniosku o wotum nieufności szefowej MZ zarzucono, że nie przedstawiła żadnej spójnej strategii naprawy systemu, „a jedynym namacalnym osiągnięciem jej kadencji jest nieudolnie ukrywana lista drastycznych cięć w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia”. W budżecie NFZ na 2026 wynoszącym 221 mld zł jest luka sięgająca według ostatnich szacunków 18 mld zł. Od 1 kwietnia NFZ ograniczył finansowanie niektórych badań diagnostycznych, co w 2026 r. ma przynieść 625 mln zł oszczędności.

Wnioski o wotum nieufności wobec Hennig-Kloski i Sobierańskiej-Grendy zostaną rozpatrzone w bloku głosowań zaplanowanym na ok. 12.30. Posłowie rozstrzygną też w głosowaniu wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła PiS Antoniego Macierewicza. Sejmowa komisja regulaminowa rekomenduje uchylenie immunitetu Macierewiczowi. Z wnioskiem wystąpiła prokuratura; chodzi o sprawę publicznego znieważenia poprzez nazwanie agentami rosyjskimi kierownictwa SKW podczas posiedzenia Sejmu we wrześniu 2025 r.

Głosowanie nad nowelą prawa oświatowego

Posłowie będą też głosować nad wnioskiem klubu PiS o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu noweli Prawa oświatowego. Projekt zakłada, że prawa i obowiązki ucznia będą zebrane w jednym miejscu, właśnie w ustawie Prawo oświatowe. Nowelizacja ma m.in. gwarantować uczniom ustawowe prawo do kształtowania własnego wyglądu. Projekt zakłada też powołanie Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich.

Po głosowaniach, posłowie przeprowadzą pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług przygotowanego przez posłów PiS. Sejm rozpocznie też prace nad projektem nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Projekt Konfederacji ma poprawić ochronę prawa własności do lokalu mieszkalnego i przewiduje m.in. ułatwienia wypowiedzenia umowy w przypadku zwłoki w zapłacie czynszu lub innych opłat.