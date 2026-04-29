Rekordowa zbiórka charytatywna prowadzona przez Łatwoganga wywołała nie tylko ogromne zainteresowanie społeczne, ale też lawinę inicjatyw wokół samego twórcy. Jedna z nich – petycja o przyznanie mu wysokiego odznaczenia państwowego – spotkała się z natychmiastową i jednoznaczną reakcją. Organizator akcji jeszcze przed jakimikolwiek decyzjami władz jasno odmówił przyjęcia jakichkolwiek orderów.
Łatwogang, czyli Piotr Hancke, odniósł się do pojawiających się pomysłów uhonorowania go za przeprowadzoną zbiórkę funduszy na rzecz fundacji Cancer Figters. W stanowczym komunikacie podkreślił, że nie zamierza przyjmować żadnych wyróżnień państwowych. „Nie przyjmujemy również żadnych orderów za zasługi, zamiast tego prosimy o przyznawanie ich pielęgniarzom, pielęgniarkom, lekarzom i lekarkom, którzy muszą walczyć codziennie” – przekazał.
Jednocześnie zaapelował o ustanowienie 26 kwietnia dniem walki z rakiem. To wyraźny sygnał, że twórca chce przekierować uwagę z własnej osoby na systemowe problemy ochrony zdrowia oraz codzienną pracę medyków.
Petycja o Order Odrodzenia Polski dla Piotra Hanckego
Mimo tej deklaracji w internecie zaczęła krążyć petycja skierowana do prezydenta. Jej autorzy wnioskują o przyznanie Piotrowi Hanckemu Orderu Odrodzenia Polski. W uzasadnieniu wskazują na skalę przedsięwzięcia oraz bezprecedensowy poziom zaangażowania społecznego.
Pod dokumentem podkreślono, że dziewięciodniowa transmisja charytatywna zgromadziła ogromną widownię i przyniosła efekt w postaci ponad 250 mln zł zebranych na rzecz Fundacji Cancer Fighters. W ocenie wnioskodawców jest to przykład działania, które „pokazuje siłę społeczeństwa obywatelskiego i realną pomoc na ogromną skalę”.
Rekordowa zbiórka Łatwoganga dla Cancer Fighters
Akcja prowadzona przez Łatwoganga była transmitowana nieprzerwanie przez dziewięć dni. W tym czasie do inicjatywy dołączały zarówno tysiące anonimowych darczyńców, jak i osoby publiczne, które pojawiały się na wizji i zachęcały do wpłat.
Zebrana kwota – przekraczająca 250 mln zł – należy do największych wyników osiągniętych w Polsce w ramach zbiórek internetowych. Środki trafią do Fundacji Cancer Fighters, wspierającej dzieci chorujące na nowotwory oraz ich rodziny.
Polityczne reakcje i kontrowersje wokół zbiórki
Wokół akcji pojawiły się również wątki polityczne. Europosłanka Izabela Kloc opublikowała w mediach społecznościowych ankietę zestawiającą działalność Łatwoganga z Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Wpis wywołał ogromną dyskusję – pojawiło się ponad 10 tys. komentarzy. Choć wielu internautów podkreślało znaczenie obu inicjatyw, część krytykowała sam pomysł porównywania działań charytatywnych i wykorzystywania ich w bieżącej debacie politycznej.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu