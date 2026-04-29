Łatwogang, czyli Piotr Hancke, odniósł się do pojawiających się pomysłów uhonorowania go za przeprowadzoną zbiórkę funduszy na rzecz fundacji Cancer Figters. W stanowczym komunikacie podkreślił, że nie zamierza przyjmować żadnych wyróżnień państwowych. „Nie przyjmujemy również żadnych orderów za zasługi, zamiast tego prosimy o przyznawanie ich pielęgniarzom, pielęgniarkom, lekarzom i lekarkom, którzy muszą walczyć codziennie” – przekazał.

Jednocześnie zaapelował o ustanowienie 26 kwietnia dniem walki z rakiem. To wyraźny sygnał, że twórca chce przekierować uwagę z własnej osoby na systemowe problemy ochrony zdrowia oraz codzienną pracę medyków.

Petycja o Order Odrodzenia Polski dla Piotra Hanckego

Mimo tej deklaracji w internecie zaczęła krążyć petycja skierowana do prezydenta. Jej autorzy wnioskują o przyznanie Piotrowi Hanckemu Orderu Odrodzenia Polski. W uzasadnieniu wskazują na skalę przedsięwzięcia oraz bezprecedensowy poziom zaangażowania społecznego.

Pod dokumentem podkreślono, że dziewięciodniowa transmisja charytatywna zgromadziła ogromną widownię i przyniosła efekt w postaci ponad 250 mln zł zebranych na rzecz Fundacji Cancer Fighters. W ocenie wnioskodawców jest to przykład działania, które „pokazuje siłę społeczeństwa obywatelskiego i realną pomoc na ogromną skalę”.

Rekordowa zbiórka Łatwoganga dla Cancer Fighters

Akcja prowadzona przez Łatwoganga była transmitowana nieprzerwanie przez dziewięć dni. W tym czasie do inicjatywy dołączały zarówno tysiące anonimowych darczyńców, jak i osoby publiczne, które pojawiały się na wizji i zachęcały do wpłat.

Zebrana kwota – przekraczająca 250 mln zł – należy do największych wyników osiągniętych w Polsce w ramach zbiórek internetowych. Środki trafią do Fundacji Cancer Fighters, wspierającej dzieci chorujące na nowotwory oraz ich rodziny.

Polityczne reakcje i kontrowersje wokół zbiórki

Wokół akcji pojawiły się również wątki polityczne. Europosłanka Izabela Kloc opublikowała w mediach społecznościowych ankietę zestawiającą działalność Łatwoganga z Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Wpis wywołał ogromną dyskusję – pojawiło się ponad 10 tys. komentarzy. Choć wielu internautów podkreślało znaczenie obu inicjatyw, część krytykowała sam pomysł porównywania działań charytatywnych i wykorzystywania ich w bieżącej debacie politycznej.