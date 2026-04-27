Piotr Garkowski, czyli kto kryje się pod maską Łatwoganga?

Łatwogang to pseudonim Piotra Garkowskiego, jednego z najpopularniejszych polskich influencerów młodego pokolenia.

– Dużo mediów pisze, że mam na imię Patryk i jestem z Radomia, a mam na imię Piotrek i jestem z Warszawy. Ale mnie to w ogóle nie przeszkadza, może nawet i lepiej. Bo im bardziej jestem ukryty, tym łatwiej pokazać, że wszyscy razem zbieramy pieniądze dla dzieciaków – powiedział Łatwogang podczas transmisji ze zbiórki dla podopiecznych Fundacji Cancer Fighters.

Kariera Łatwoganga rozpoczęła się na TikToku w 2021 roku. Z czasem zaczął się udzielać również na YouTubie. Jego znakiem rozpoznawczym stało się hasło „Łatwo!” wypowiadane po wykonaniu jakiegoś zadania – challange’u lub triku. Dużą wagę przykładał do budowania zasięgów poprzez interakcję z widzami.

Od „gilberta” do rowerowej wyprawy do Maroka

Jednym z pierwszych wyzwań był pomysł, by słowo „gilbert” (synonim geniusza) zaistniało wśród 10 nominowanych do Młodzieżowego Słowa Roku 2022. Internauci masowo wpisywali to słowo w formularzu zgłoszeniowym PWN i cel osiągnęli, choć ostatecznie wygrała „essa”.

Influencerowi nie brakowało fantazji. W 2024 r. przejechał na rowerze trasę z Polski do Maroka. Był to efekt obietnicy złożonej obserwatorom. Zakład polegał na tym, żeby zdjęcie jego stopy stało się najbardziej lajkowaną fotografią na polskim Instagramie – zdobyło ono ponad 1,2 miliona polubień.

Współpraca z Edem Sheeranem i polski hit „Azizam”

Popularność twórcy wzrosła także dzięki współpracy z piosenkarzem Edem Sheeranem. Przy okazji koncertów we Wrocławiu w 2025 r. Brytyjczyk na zaproszenie Łatwoganga przejechał na trójkołowym tandemie po Placu Solnym.

W trakcie przejażdżki influencer postawił kolejne wyzwanie: jeśli filmik zbierze milion polubień, powstanie wspólny kawałek po polsku. Internauci nie zawiedli i w październiku 2025 premierę miała polska wersja hitu Sheerana – „Azizam”.

Historyczny finał zbiórki: 250 mln zł na walkę z rakiem

Dziewięciodniowa zbiórka dla Fundacji Cancer Fighters prowadzona była na platformie YouTube w formie long streamu. Zakończyła się w niedzielę 26 kwietnia – zebrano podczas niej ponad 250 mln zł.

Twórca internetowy zaprosił do akcji wiele gwiazd, które odwiedzały go w kawalerce na warszawskiej Pradze. Niektórzy z gości, jak piosenkarka Katarzyna Nosowska czy influencerka Maffashion, w ramach solidarności z dziećmi chorymi na raka, zgodzili się przed kamerą ogolić głowę.