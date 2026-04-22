W czwartek 23 kwietnia kierowcy w Polsce zapłacą za paliwa według nowych stawek maksymalnych ogłoszonych przez ministra energii. Najnowsze obwieszczenie opublikowane w Monitorze Polskim wprowadza niewielkie korekty – benzyna drożeje, natomiast olej napędowy lekko tanieje.
Zgodnie z decyzją resortu energii maksymalna cena litra benzyny Pb95 została ustalona na poziomie 5,97 zł, co oznacza wzrost o 2 grosze względem wcześniejszej stawki. W przypadku benzyny Pb98 podwyżka jest wyraźniejsza – limit wynosi 6,56 zł za litr, czyli o 6 groszy więcej. Jednocześnie kierowcy tankujący olej napędowy zapłacą mniej – maksymalna cena diesla spadła do 6,71 zł za litr, co oznacza obniżkę o 4 grosze.
Warto podkreślić, że są to ceny graniczne. Oznacza to, że stacje paliw nie mogą ich przekroczyć, ale mogą oferować paliwo taniej, zależnie od lokalnej konkurencji czy polityki cenowej sieci.
Mechanizm ustalania cen paliw. Jak powstają maksymalne stawki?
System regulacji cen paliw opiera się na jasno określonej formule, która uwzględnia kilka kluczowych elementów rynku. Punktem wyjścia jest średnia cena hurtowa paliw w kraju, wynikająca m.in. z notowań ropy naftowej oraz kosztów jej przetworzenia. Do tej wartości doliczane są obowiązkowe obciążenia fiskalne, takie jak akcyza i opłata paliwowa.
Istotnym składnikiem końcowej ceny jest również marża sprzedażowa, określona na poziomie 30 groszy za litr. Całość powiększana jest o podatek VAT. Taki mechanizm ma ograniczać gwałtowne wahania cen detalicznych i zapewniać przewidywalność dla konsumentów.
