Sprawę ujawnili funkcjonariusze Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Z ich ustaleń wynika, że spółka prowadzona przez obywateli Białorusi w latach 2022–2023 kupowała drogie samochody w krajach Europy Zachodniej, a następnie organizowała ich transport poza Unię Europejską. Na papierze wszystko wyglądało legalnie. W dokumentach przewozowych wskazywano inne państwa jako miejsce docelowe. W rzeczywistości samochody trafiały do Federacji Rosyjskiej, która objęta jest sankcjami Unii Europejskiej po agresji na Ukrainę.

Trasa przez kilka krajów i fikcyjne dokumenty

Transporty prowadzone były przez Polskę, Litwę i Białoruś. Taki schemat pozwalał ukryć rzeczywisty kierunek eksportu i utrudniał kontrolę. Kluczowym elementem procederu było fałszowanie dokumentacji oraz deklarowanie tzw. krajów pośrednich.

Zebrany materiał dowodowy wskazuje, że działania miały charakter zorganizowany i były prowadzone świadomie przez osoby zarządzające spółką.

Kara 20 mln zł za naruszenie sankcji UE

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego zdecydował o nałożeniu maksymalnej administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 20 mln zł. To jedna z najwyższych sankcji finansowych za naruszenie przepisów dotyczących ograniczeń handlowych wobec Rosji.

Eksport luksusowych samochodów do tego kraju jest objęty zakazem w ramach pakietów sankcyjnych Unii Europejskiej. Obejmują one m.in. dobra premium, które mogą zasilać rynek rosyjski mimo izolacji gospodarczej.

KAS zaostrza kontrole eksportu do Rosji

Krajowa Administracja Skarbowa intensyfikuje działania wobec firm, które próbują obchodzić sankcje. W ostatnich latach wykryto wiele podobnych przypadków, a na przedsiębiorców nakładane są wysokie kary finansowe.

Służby analizują m.in. dokumenty transportowe, przepływy finansowe oraz łańcuchy dostaw. Coraz częściej wykorzystywana jest także współpraca międzynarodowa, szczególnie z państwami graniczącymi z Rosją i Białorusią.