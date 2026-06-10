We wtorek 9 czerwca Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała o przełomie w sprawie jednego z najgłośniejszych przestępstw związanych z kryzysem migracyjnym na granicy polsko-białoruskiej. Jak przekazał rzecznik prasowy prokuratury, prok. Piotr Antoni Skiba, sprawcą zabójstwa polskiego żołnierza jest obywatel Maroka Mohamed Addamrou.

Ustalenie personaliów było efektem wielomiesięcznych działań prowadzonych zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. W toku postępowania przesłuchano ponad 140 świadków oraz zabezpieczono i przeanalizowano liczne materiały dowodowe, w tym specjalistyczne ekspertyzy kryminalistyczne.

Prokuratura poinformowała również, że już 21 lipca 2025 roku wydano postanowienie o przedstawieniu podejrzanemu zarzutu zabójstwa na podstawie art. 148 Kodeksu karnego.

Tragiczny atak pod Dubiczami Cerkiewnymi

Do zdarzenia doszło 28 maja 2024 roku o godzinie 4:27 w rejonie Dubicz Cerkiewnych. Mateusz Sitek pełnił służbę przy zabezpieczeniu granicy państwowej, gdzie od miesięcy trwała presja migracyjna organizowana przez reżim Aleksandra Łukaszenki.

Według ustaleń śledczych napastnik znajdował się po białoruskiej stronie zapory granicznej. W trakcie próby forsowania zabezpieczeń przez grupę migrantów przełożył rękę przez przęsła stalowej bariery i ugodził żołnierza nożem. Cios okazał się śmiertelny. Ranny wojskowy został przetransportowany do Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, gdzie lekarze przez ponad tydzień walczyli o jego życie. Zmarł 6 czerwca 2024 roku.

Śmierć 21-letniego żołnierza wywołała szeroką debatę dotyczącą bezpieczeństwa funkcjonariuszy i żołnierzy pełniących służbę na granicy. Mateusz Sitek został pośmiertnie awansowany do stopnia sierżanta oraz odznaczony Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju.

Poszukiwania i Europejski Nakaz Aresztowania

Po ustaleniu personaliów sprawcy polskie służby uruchomiły procedury międzynarodowego poszukiwania. Sąd zastosował wobec Mohameda Addamrou tymczasowe aresztowanie, a następnie wydano list gończy oraz Europejski Nakaz Aresztowania.

W toku dalszych ustaleń śledczy doszli do wniosku, że podejrzany przebywa na terytorium Białorusi. W związku z tym 2 grudnia 2025 roku Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do władz w Mińsku formalny wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny oraz jego ekstradycję do Polski.

Sprawa ma jednak wymiar nie tylko kryminalny, ale również polityczny i międzynarodowy. Relacje między Warszawą a Mińskiem pozostają od lat bardzo napięte, a współpraca prawna między państwami jest ograniczona. To znacząco utrudnia skuteczne doprowadzenie podejrzanego przed polski wymiar sprawiedliwości.

Zawieszone postępowanie i oczekiwanie na ekstradycję

Mimo ustalenia sprawcy śledztwo zostało formalnie zawieszone 22 maja 2026 roku. Powodem jest długotrwała przeszkoda procesowa związana z pobytem podejrzanego poza granicami Polski oraz trwającą procedurą ekstradycyjną.

Prokuratura podkreśla, że działania mające na celu zatrzymanie Mohameda Addamrou są nadal prowadzone. W sprawę zaangażowane pozostają różne służby państwowe, które traktują ustalenie miejsca pobytu podejrzanego i doprowadzenie go przed sąd jako jedno z najważniejszych zadań związanych z wyjaśnieniem okoliczności śmierci polskiego żołnierza.