Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu wniosek o umorzenie śledztwa przeciwko Mieszkowi R., podejrzanemu o brutalne zabójstwo siekierą na terenie kampusu Uniwersytetu Warszawskiego oraz usiłowanie zabójstwa kolejnej osoby. Śledczy, opierając się na opiniach biegłych, domagają się zastosowania środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia mężczyzny w zakładzie psychiatrycznym. Jest to procedura stosowana w sytuacjach, gdy sprawca w chwili czynu nie mógł rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem.

Mieszko R. całkowicie niepoczytalny

Kluczowym argumentem za taką decyzją jest wielotygodniowa obserwacja w ośrodku zamkniętym, podczas której u podejrzanego rozpoznano zaburzenia psychiczne o charakterze psychotycznym. Biegli orzekli, że Mieszko R. w chwili popełniania wszystkich zarzucanych mu czynów był całkowicie niepoczytalny. W takim stanie prawnym nie jest możliwe przypisanie mu winy, co zamyka drogę do wymierzenia tradycyjnej kary pozbawienia wolności, nawet w wymiarze dożywocia.

Dla sprawcy tak drastycznego czynu brak kary więzienia nie oznacza jednak powrotu na wolność. W przypadku uwzględnienia wniosku prokuratury przez sąd, czas pobytu w szpitalu psychiatrycznym nie zostanie z góry określony. W praktyce oznacza to, że izolacja sprawcy może trwać do końca jego życia, o ile lekarze i sąd nie uznają, że zagrożenie dla porządku prawnego ustało. Jest to jeden z najbardziej surowych środków, jakimi dysponuje system sprawiedliwości wobec osób chorych psychicznie.

Biegli: Mieszko R. mógłby pozorować współpracę

Biegli w swoich opiniach wskazali na podwyższone, wieloczynnikowe ryzyko powrotu podejrzanego do niebezpiecznych zachowań w przyszłości. Zwrócili również uwagę na możliwe instrumentalne podejście Mieszka R. do terapii, polegające na pozorowaniu współpracy jedynie w celu skrócenia izolacji. Z tego powodu eksperci porównali wymagany poziom nadzoru nad podejrzanym do standardów obowiązujących w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, przeznaczonym dla najgroźniejszych przestępców.

Sprawa ta budzi ogromne emocje ze względu na szczególne okrucieństwo czynu, w tym znieważenie zwłok oraz atak na funkcjonariuszy. Choć formalnie Mieszko R. nie zostanie skazany, wniosek prokuratury ma na celu trwałe wyeliminowanie zagrożenia z jego strony poprzez umieszczenie go w ścisłej izolacji medycznej. Ostateczna decyzja o losie mężczyzny, który może spędzić resztę życia w szpitalnych murach, należy teraz do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Źródło: Prokuratura Okręgowa w Warszawie