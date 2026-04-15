Policjant z Krakowa zdemaskowany przez łowców pedofili. W tle sprawa Iwony Wieczorek

Policjant z Krakowa miał nawiązywać w internecie kontakty z dziećmi. Teraz jego kariera w Policji stoi pod dużym znakiem zapytaniaShutterstock
Justyna Klupa
wczoraj, 18:17

Szokujące ustalenia łowców pedofilów z Fundacji ECPU. Dzięki jej działaniom zdemaskowany został krakowski policjant. W sieci podawał się za „Piotra” i miał zaatakować pięcioro dzieci. Trudno o większy paradoks: ktoś, kto powinien ścigać przestępców, sam znalazł się po drugiej stronie. Najciemniej pod latarnią?

Kontakt z dziećmi i prawdziwa twarz „Piotra”. Łowcy pedofilów na tropie policjanta

Z ustaleń Fundacji ECPU wy wynikać, że 48-letni policjant - aspirant sztabowy z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie - działając pod fałszywą tożsamością, miał kontaktować się przez internet z kilkorgiem dzieci. Dodatkowo miał podejmować próby umówienia spotkania z jednym z nich.

Nagły zwrot w sprawie Sebastiana M. Będzie nowe śledztwo prokuratury. Akta są już w Szczecinie

Próby spotkania z dziećmi i sprawa zaginięcia sprzed lat. Wątek Iwony Wieczorek

Istotnym wątkiem jest fakt, że część materiałów dowodowych miała zostać zabezpieczona w Trójmieście, gdzie w tamtym okresie funkcjonariusz przebywał służbowo w związku z inną sprawą sprzed lat – zaginięciem Iwony Wieczorek. To tam – według relacji łowców – miało dojść do prób doprowadzenia do spotkania.

Sprawa Iwony Wieczorek nabiera tempa. Prokuratura przerywa milczenie

Służby reagują natychmiast po ujawnieniu materiałów na temat policjanta

Na szczęście do spotkania nie doszło, a sprawa została zgłoszona przez Fundację ECPU do policyjnego Biura Spraw Wewnętrznych w Krakowie. Policja podjęła natychmiastowe działania. Funkcjonariusz został odsunięty od obowiązków, a wobec niego wszczęto postępowanie dyscyplinarne. Dodatkowo złożono wniosek o jego wydalenie ze służby.

Sprawa ma również wymiar karny. Jak zapowiadają osoby zaangażowane w jej ujawnienie, konsekwencje mogą wykraczać poza postępowanie wewnętrzne i zakończyć się odpowiedzialnością przed sądem.

  1. www.facebook.pl
  2. www.kr24.pl
  3. www.nasze-miasto.pl
Autopromocja
