Zatrzymanie syndyka Getin Banku. Służby weszły do akcji na polecenie prokuratury

Policja zatrzymała Marcina Kubiczka, jednego z najbardziej rozpoznawalnych doradców restrukturyzacyjnych w Polsce, o którym pisaliśmy TUTAJ. Jak ustalił portal tvn24.pl, syndyk Getin Banku funkcjonariusze działali na polecenie łódzkiej prokuratury.

Dlaczego doszło do zatrzymania syndyka przez policję?

Choć Komenda Główna Policji ucina temat stwierdzeniem o „realizacji polecenia łódzkiej prokuratury”, nieoficjalne ustalenia serwisu rzucają nowe światło na sprawę. O co chodzi?

Afera HREIT: Przesłuchanie ma mieć związek z upadkiem znanego dewelopera. Kubiczek ma wystąpić (przynajmniej na ten moment) w charakterze świadka. Zarzuty o „milionowe koszty”: Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi postępowanie w sprawie cofnięcia Kubiczkowi licencji. Chodzi o podejrzenie naruszania zasady minimalizacji kosztów postępowań. Kontrowersje wokół Getin Banku: Media już wcześniej alarmowały o „zamkniętym układzie”. Zamiast do poszkodowanych, miliony z masy upadłościowej miały trafiać do powiązanych z syndykiem kancelarii.

Ważne Warto wiedzieć: Marcin Kubiczek zarządza procesami upadłościowymi gigantów przejętych od Leszka Czarneckiego. Jego działania od miesięcy budzą skrajne emocje wśród wierzycieli i opinii publicznej.

Co dalej z licencją syndyka? Marcin Kubiczek na celowniku resortu

Resort sprawiedliwości przygląda się działalności doradcy pod kątem art. 179 prawa upadłościowego. Jeśli zarzuty o drenowanie majątku upadłych spółek się potwierdzą, Kubiczek może na stałe stracić prawo do wykonywania zawodu. Na ten moment prokuratura w Łodzi nie wydała oficjalnego komunikatu w sprawie postawienia ewentualnych zarzutów.