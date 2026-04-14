Nagły zwrot w sprawie Sebastiana M. Będzie nowe śledztwo prokuratury. Akta są już w Szczecinie

Tajemniczy głos w słuchawce. Sebastian M. ma znajomości w ministerstwie?

Podczas rutynowej rozmowy Sebastiana M. z matką (wrzesień 2025 r.), do rozmowy dołączył nieznany mężczyzna. Treść rozmowy wzbudziła zainteresowanie służb:

rozmówca zapewniał, że "wszystkie formalności są dopięte", padły twierdzenia o zaangażowaniu osób z kręgów dyplomacji, kontaktach w Hamburgu i specjalnym locie dyplomaty z Warszawy, w rozmowie przewinęło się nazwisko ministra sprawiedliwości, a decyzja o wypuszczeniu M. miała być rzekomo "przesądzona".

Sąd reaguje, prokuratura zwleka

Mimo zapewnień tajemniczego rozmówcy, Sebastian M. nie opuścił celi. Dyrektor aresztu śledczego natychmiast przekazał nagranie do sądu, co z kolei skutkowało odebraniem oskarżonemu prawa do telefonów. Jak donoszą media, przez miesiące materiały "krążyły" między instytucjami bez konkretnych działań. Przełom nastąpił dopiero w kwietniu 2026 roku.

Jak donosi serwis o2.pl, po licznych interwencjach, sprawę domniemanych nacisków i powoływania się na wpływy przejęła Prokuratura Okręgowa w Szczecinie. Można mówić o pewnym zwrocie w sprawie Sebastiana M. Dlaczego akurat Szczecin przejął sprawę? Ustalenie właściwej prokuratury było trudne, ponieważ śledczy wciąż nie znają miejsca pobytu tajemniczego rozmówcy.

Tragiczna przeszłość i walka o sprawiedliwość w sądzie

Przypomnijmy: Sebastian M. został oskarżony o doprowadzenie do katastrofy na autostradzie A1 w 2023 roku. Jego BMW uderzyło w auto trzyosobowej rodziny z prędkością ponad 260 km/h. Martyna, Patryk oraz ich 5-letni syn Oliwier zginęli w płomieniach.

Sebastian M. od początku nie przyznawał się do winy. Po ucieczce z kraju i głośnej ekstradycji ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich w maju 2025 roku, mężczyzna stanął przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Obecnie grozi mu jedynie 8 lat więzienia - kara, która w obliczu śmierci trzech osób, w tym kilkuletniego dziecka, postrzegana jest przez opinię społeczną jako niewspółmiernie łagodna względem skali tragedii.