Orbán nie jedzie na szczyt UE. Jego rodzina uciekła do USA

Po ogłoszeniu wyników wyborów aktywność Viktora Orbána i jego współpracowników gwałtownie spadła. Profile społecznościowe, które wcześniej były regularnie aktualizowane, praktycznie zamarły. To wyraźna zmiana stylu komunikacji, która przez lata była jednym z filarów jego polityki.

Viktor Orbán przyznał, że wynik wyborów jest dla niego „bolesny”. Podkreślił jednocześnie, że jego ugrupowanie uzyskało ponad 2,25 mln głosów. W obecnych realiach politycznych nie przełożyło się to jednak na utrzymanie władzy, choć w przeszłości dawało wyraźne zwycięstwo.

Zniknięcie Pétera Szijjártó i brak reakcji dyplomacji

Szczególnie rzuca się w oczy brak aktywności Pétera Szijjártó. Szef węgierskiej dyplomacji, dotąd jeden z najbardziej widocznych polityków rządu, nie pojawił się publicznie po ogłoszeniu wyników. Nie skomentował sytuacji, nie wystąpił na konferencji, nie odniósł się do przyszłości rządu.

Jego aktywność ograniczyła się do symbolicznych działań. Brak stanowiska ministerstwa spraw zagranicznych dodatkowo pogłębił niepewność i wzmocnił spekulacje o chaosie w strukturach władzy.

Wyjazd bliskich Viktora Orbána z Budapesztu

Jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem wyników wyborów część rodziny Viktora Orbána opuściła Budapeszt. Ten ruch interpretowany jest jako przygotowanie na scenariusz przegranej i możliwe konsekwencje polityczne.

W kontekście zapowiedzi rozliczeń ze strony nowej większości parlamentarnej pojawiają się pytania o przyszłość osób powiązanych z dotychczasowym obozem władzy.

Viktor Orbán nie pojedzie na szczyt UE

Nowym, znaczącym elementem tej sytuacji jest decyzja Viktora Orbána o rezygnacji z udziału w nieformalnym szczycie przywódców Unii Europejskiej na Cyprze, zaplanowanym na 23–24 kwietnia. To pierwsza taka sytuacja od lat, gdy węgierski premier nie bierze udziału w posiedzeniu Rady Europejskiej.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami Orbán zostanie zastąpiony przez innego lidera. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest reprezentowanie Węgier przez premiera Słowacji Roberta Ficę, który pozostaje jego politycznym sojusznikiem.

Decyzja o nieobecności ma wymiar symboliczny. Orbán przez lata był jedną z najbardziej aktywnych, ale i kontrowersyjnych postaci w Radzie Europejskiej. Regularnie wykorzystywał prawo weta, blokując m.in. decyzje dotyczące sankcji wobec Rosji czy wsparcia dla Ukrainy.

Podczas jednego z ostatnich szczytów przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa ostro skrytykował działania Orbána, określając je jako „szantaż” i „całkowicie niedopuszczalne”. Tego typu oceny pokazują skalę napięć między Budapesztem a resztą Unii.

Zwycięstwo Pétera Magyara. Harmonogram przejęcia władzy

Wygrana Pétera Magyara oznacza fundamentalną zmianę polityczną na Węgrzech. Jego ugrupowanie zdobyło większość konstytucyjną – według niemal pełnych wyników 137 mandatów. Koalicja Fideszu i KDNP uzyskała 56 miejsc, a ugrupowanie Mi Hazánk – sześć. W jednym okręgu konieczne będzie powtórzenie głosowania.

Péter Magyar rozpoczął już rozmowy dotyczące utworzenia nowego rządu. Spotkał się z prezydentem Tamásem Sulyokiem, który zadeklarował powierzenie mu misji sformowania gabinetu.

– Prezydent zapewnił mnie, że pierwsze posiedzenie parlamentu może odbyć się najwcześniej 4 maja, ale bardziej realny jest termin 6 lub 7 maja – poinformował Magyar. Dodał, że zaprzysiężenie rządu może nastąpić w połowie maja, a nawet przed 10 maja.

Relacje z Rosją i ich wpływ na wynik wyborów

Jednym z kluczowych tematów kampanii były relacje Węgier z Rosją. Péter Szijjártó wielokrotnie utrzymywał kontakt z Siergiejem Ławrowem, a rząd Orbána rozwijał współpracę energetyczną z Moskwą mimo polityki unijnej zmierzającej do ograniczenia importu rosyjskich surowców.

Podpisane porozumienia obejmowały sektor gazowy, naftowy i jądrowy. W oczach części wyborców były symbolem zbyt daleko idącego uzależnienia od Rosji.

Milczenie Donalda Trumpa i osłabienie sojuszy

Porażka Viktora Orbána nie spotkała się z wyraźną reakcją Donalda Trumpa, który wcześniej udzielał mu politycznego wsparcia. Brak komentarza został odebrany jako sygnał dystansowania się od przegranego sojusznika.

To może świadczyć o osłabieniu międzynarodowych powiązań, które przez lata wzmacniały pozycję Orbána na arenie międzynarodowej.

Reorganizacja Fideszu

Viktor Orbán zapowiedział reorganizację struktur Fideszu. Plan obejmuje spotkania w okręgach wyborczych, mobilizację działaczy oraz przygotowanie do dalszej działalności w opozycji.

Jednocześnie jego polityczna przyszłość pozostaje niepewna. Po 16 latach nieprzerwanego sprawowania władzy – najdłużej w historii Węgier – Orbán znalazł się w sytuacji, w której musi odbudować swoją pozycję od podstaw.