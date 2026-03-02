W odpowiedzi na rozpoczęte w sobotę amerykańskie i izraelskie ataki na Iran oraz odpowiedzi tego państwa wymierzone w różne cele na Bliskim Wschodzie rząd w Budapeszcie podjął w sobotę decyzję o podwyższenia ryzyka terrorystycznego w kraju.

Szczególnie wzmocniona zostanie ochrona arsenałów policyjnej broni oraz obecność służb w pobliżu obiektów strategicznych państwa.

Więcej policji w węgierskich miastach

Plan przewiduje też zwiększenie obecności policji w głównych punktach węgierskich miast, miejsc gromadzenia się tłumów, a także na międzynarodowym lotnisku w Budapeszcie oraz wokół niego. Policja może ponadto przeprowadzać wyrywkowe kontrole na granicach w strefie Schengen - przekazała węgierska prasa, powołując się na oświadczenia rządu.