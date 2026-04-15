Podatek leśny płaci właściciel lasu, posiadacz samoistny, czyli osoba, która używa lasu jak właściciel, chociaż nim nie jest, użytkownik wieczysty lasu, który jest własnością publiczną – państwową albo samorządową, a także posiadacz lasu, który jest własnością publiczną. W praktyce płacą go zarówno osoby fizyczne, jak i prawne oraz jednostki organizacyjne.

Osoby fizyczne uiszczają daninę proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, gdy opłata przekracza 100 zł. Robią to w czterech rakach:

I rata: do 15 marca, II rata: do 15 maja, III rata: do 15 września, IV rata: do 15 listopada.

Natomiast firmy i jednostki organizacyjne posiadające nieruchomości lub lasy zobowiązane są do opłacania podatku do 15. dnia każdego miesiąca. Oznacza to, że dzisiaj, 15 kwietnia 2026 roku, upływa termin zapłaty daniny.

Uwaga na stawki lokalne – Gmina decyduje o wysokości daniny

Wysokość podatku leśnego zależy od lokalnych stawek. W przypadku współwłasności odpowiedzialność za zobowiązanie ponoszą wszyscy współposiadacze.

Zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, wysokość daniny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, z zastrzeżeniem ust. 3, równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Jak donoszą media, w 2026 r. to 61,90 zł za hektar. Należy pamiętać, że rada gminy może obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy.