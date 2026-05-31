To jedno z najmniej znanych lokalnych świadczeń społecznych. Nie trafia na konta jak emerytura czy dodatek pielęgnacyjny, ale potrafi rozwiązać problem, z którym senior mierzy się niemal każdego tygodnia.

Taksówka dla seniora 2026. Samorządy rozwijają mało znaną formę pomocy

Jeszcze kilka lat temu bezpłatne przejazdy taksówkami dla seniorów były pojedynczymi inicjatywami. Dziś coraz częściej stają się elementem lokalnej polityki społecznej. Powód jest prosty. Społeczeństwo się starzeje, a wiele osób po siedemdziesiątce mieszka samotnie, nie prowadzi już samochodu i ma ograniczone możliwości korzystania z komunikacji zbiorowej.

Widać to także w najnowszej uchwale przyjętej przez Radę Miejską w Nowem (woj. kujawsko-pomorskie). Samorząd uruchomił program osłonowy „Taksówka dla seniora”, wskazując, że odpowiada on na problemy związane z wykluczeniem komunikacyjnym oraz trudnościami w dotarciu do instytucji publicznych. Program ma zapewniać przewóz wraz z niezbędną pomocą i asystą dla osób starszych. W uzasadnieniu uchwały z 28 kwietnia radni podkreślili, że mieszkańcy sygnalizowali potrzebę takich usług podczas lokalnych badań społecznych, a program ma przeciwdziałać ograniczonej mobilności i wykluczeniu osób starszych.

Taksówka dla seniora 2026. Kto może skorzystać i jakie warunki trzeba spełnić

Największa różnica między poszczególnymi miastami dotyczy kryteriów dostępu. W Nowem program obejmuje mieszkańców gminy, którzy ukończyli 70 lat, a także osoby po 60. roku życia posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Poznań stosuje bardziej rozbudowane zasady. Z bezpłatnych przejazdów mogą korzystać:

mieszkańcy Poznania rozliczający PIT w mieście,

osoby w wieku 80+ ,

, osoby w wieku 70–79 lat , jeśli niepełnosprawność uniemożliwia korzystanie z komunikacji miejskiej,

, jeśli niepełnosprawność uniemożliwia korzystanie z komunikacji miejskiej, seniorzy prowadzący samotne gospodarstwo domowe lub pozostający w trudniejszej sytuacji życiowej,

osoby o niskich dochodach.

Z kolei w Ostrołęce program obejmuje mieszkańców po 70. roku życia oraz osoby w wieku 65–70 lat posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Dodatkowo uwzględnia sytuację rodzinną i możliwość uzyskania wsparcia od bliskich. To pokazuje, że nie istnieje jeden ogólnopolski model. Każda gmina samodzielnie określa warunki uczestnictwa.

Darmowe przejazdy dla seniorów. Do lekarza, urzędu czy na cmentarz?

Samorządy finansują przede wszystkim przejazdy związane z codziennym funkcjonowaniem i ochroną zdrowia. Najczęściej są to:

wizyty lekarskie,

badania specjalistyczne,

dojazdy do urzędów,

przejazdy na cmentarz,

wybrane sprawy administracyjne.

Samorządy unikają finansowania przejazdów o charakterze rekreacyjnym czy turystycznym. Celem programu pozostaje ułatwienie dostępu do usług publicznych i ochrony zdrowia.

Ile przejazdów przysługuje seniorowi i kto finansuje program Taksówka dla Seniora

To pytanie najczęściej pojawia się wśród mieszkańców zainteresowanych programem.

Miasto Wiek uprawniający Limit przejazdów Finansowanie Poznań 80+ lub 70+ z ograniczeniami zdrowotnymi według dostępności programu budżet miasta Ostrołęka 70+ lub 65+ z niepełnosprawnością 3 przejazdy miesięcznie samorząd + środki europejskie Nowe 70+ lub 60+ z niepełnosprawnością określi regulamin MGOPS częściowa dopłata gminy

Szczególnie interesujące rozwiązanie przyjęto w Nowem. Uchwała przewiduje, że gmina będzie dopłacać do przejazdów, jednak nie pokryje całego kosztu usługi. Senior ma uczestniczyć w finansowaniu kursu na zasadach określonych później w regulaminie MGOPS. To odróżnia ten model od wielu programów funkcjonujących jako całkowicie bezpłatne wsparcie.

Taksówka dla Seniora Poznań 2026. Kto może zamówić przejazd i jaki jest numer telefonu

Poznański program należy do najbardziej rozbudowanych w kraju. Oto najważniejsze zasady.

Przewozy realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00–20.00. Przejazd należy zgłosić najpóźniej trzy dni wcześniej, choć w szczególnych sytuacjach możliwe jest zamówienie taksówki z 24-godzinnym wyprzedzeniem. Zgłoszenia może dokonać nie tylko senior. Miasto dopuszcza również kontakt ze strony rodziny, przychodni, instytucji lub osoby trzeciej. Od początku 2026 r. obowiązuje nowy numer telefonu do zamawiania przejazdów: 614 151 513.

Warszawa nie uruchomiła Taksówki dla Seniora. Kilkanaście kilometrów dalej taki program już działa

Gdy spojrzeć na mapę lokalnych programów transportowych dla seniorów, uwagę zwraca jeden paradoks. Warszawa nie prowadzi obecnie miejskiego programu „Taksówka dla Seniora”, choć oferuje osobom po 70. roku życia bezpłatne przejazdy komunikacją miejską oraz szereg innych form wsparcia dla seniorów.

Tymczasem zaledwie kilkanaście kilometrów od granic stolicy działa rozwiązanie, którego w Warszawie nie ma. W Wołominie funkcjonuje program „Taxi Senior”, skierowany do najstarszych mieszkańców gminy. Samorząd finansuje przejazdy dla osób po 80. roku życia, pomagając im dotrzeć m.in. do lekarza, urzędu czy na zakupy.

To pokazuje, że wielkość miasta nie zawsze decyduje o rodzaju oferowanego wsparcia. Warszawa stawia przede wszystkim na rozwój transportu publicznego i ulgi komunikacyjne. Mniejsze samorządy częściej wybierają usługi typu door-to-door, które pozwalają odebrać seniora spod domu i dowieźć go bezpośrednio do celu.

Czy program Taksówka dla Seniora będzie pojawiał się w kolejnych miastach

Wszystko wskazuje na to, że tak. Samorządy coraz częściej korzystają z funduszy europejskich, programów osłonowych i środków własnych, aby rozwijać transport dla osób starszych. Przykład Nowego pokazuje, że nawet niewielkie gminy zaczynają traktować mobilność seniorów jako element lokalnej polityki społecznej. Uchwała została przyjęta 28 kwietnia 2026 r., a za realizację programu odpowiada Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Dla części seniorów taki przejazd może oznaczać coś więcej niż wygodę. Często decyduje o tym, czy uda się dotrzeć na badanie, odebrać wyniki albo załatwić sprawę urzędową bez pomocy rodziny.