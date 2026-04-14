Wścieklizna na Lubelszczyźnie. Zakażony kot pogryzł właściciela. Służby wyznaczają strefę zagrożenia

Pierwszy przypadek wścieklizny na Lubelszczyźnie w tym roku: chory kot ugryzł swojego właściciela
Justyna Klupa
Justyna Klupa
wczoraj, 19:44

Groźny incydent na Lubelszczyźnie. Służby weterynaryjne potwierdziły pierwszy w 2026 roku przypadek wścieklizny w regionie – wirusa wykryto u kota domowego. Wojewódzki Lekarz Weterynarii wyznacza już specjalny obszar zagrożony o promieniu 10 kilometrów.

  1. Ognisko choroby wykryto w Nowosiółkach (gmina Zalesie).
  2. Zakażenie potwierdzono u kota.
  3. Wprowadzany jest obszar zagrożony.
  4. Szczepienia zwierząt to najskuteczniejsza forma ochrony.
Zakażony kot wrócił do domu po kilku dniach: skąd się wzięła u niego wścieklizna?

Na terenie województwa lubelskiego odnotowano pierwszy w tym roku przypadek wścieklizny – poinformował w mediach społecznościowych Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie. Sprawa wyszła na jaw po incydencie z udziałem zwierzęcia i jego właściciela. Kot – wychodzący - po kilkudniowej nieobecności wrócił do domu, a następnie ugryzł swojego właściciela. Badania potwierdziły, że był zakażony wścieklizną.

Obszar zagrożenia wścieklizną i nowe restrykcje na Lubelszczyźnie

Powiatowy lekarz weterynarii w Białej Podlaskiej ma wydawać rozporządzenie, które wprowadzi wymagane środki bezpieczeństwa. Jak podkreśla wojewódzki lekarz weterynarii w Lublinie Monika Michałowska, wyznaczony zostanie obszar zagrożony występowaniem wścieklizny o promieniu około 10 kilometrów, który obejmie kilka okolicznych gmin. Na tym terenie mogą obowiązywać dodatkowe nakazy i zakazy, w tym rozszerzony obowiązek szczepień. Jakie gminy obejmie obszar zagrożony wścieklizną? Prawdopodobnie:

  1. Nowosiółki,
  2. Telatyn,
  3. Marysin,
  4. Suszów,
  5. Poturzyn,
  6. Kościaszyn,
  7. Liski,
  8. Radków-Kolonia.
Apel do mieszkańców Lubelszczyzny: szczepienia przeciwko wściekliźnie i ostrożność

Wskazane jest przestrzeganie kluczowych zasad bezpieczeństwa. Chodzi przede wszystkim o:

  1. regularne szczepienie zwierząt domowych,
  2. unikanie kontaktu z dzikimi i nieznanymi zwierzętami,
  3. szybka reakcja i konsultacja z weterynarzem w przypadku podejrzenia zakażenia.

Służby weterynaryjne przypominają, że szczepienie psów przeciwko wściekliźnie jest w Polsce obowiązkowe. W przypadku kotów – choć formalnie nie zawsze wymagane – jest zdecydowanie zalecane, zwłaszcza jeśli zwierzęta wychodzą na zewnątrz.

Czym jest wścieklizna i dlaczego jest groźna?

Przypominamy, że wścieklizna to śmiertelna choroba wirusowa atakująca ośrodkowy układ nerwowy ssaków. Przenoszona jest głównie przez kontakt ze śliną chorego osobnika, a więc głównie przez pogryzienie. Jakie są objawy wścieklizny u zwierząt?

  1. Agresja lub nietypowe zachowanie.
  2. Wodowstręt.
  3. Nadmierne ślinienie się.
  4. Problemy z koordynacją ruchową.
Uwaga! U ludzi pierwsze symptomy mogą pojawić się dopiero po kilku tygodniach od zakażenia, jednak nieleczona choroba niemal zawsze kończy się śmiercią.

381367mega.png
381364mega.png
381425mega.png
