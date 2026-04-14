Groźny incydent na Lubelszczyźnie. Służby weterynaryjne potwierdziły pierwszy w 2026 roku przypadek wścieklizny w regionie – wirusa wykryto u kota domowego. Wojewódzki Lekarz Weterynarii wyznacza już specjalny obszar zagrożony o promieniu 10 kilometrów.
Kluczowe informacje dla mieszkańców regionu
- Ognisko choroby wykryto w Nowosiółkach (gmina Zalesie).
- Zakażenie potwierdzono u kota.
- Wprowadzany jest obszar zagrożony.
- Szczepienia zwierząt to najskuteczniejsza forma ochrony.
Zakażony kot wrócił do domu po kilku dniach: skąd się wzięła u niego wścieklizna?
Na terenie województwa lubelskiego odnotowano pierwszy w tym roku przypadek wścieklizny – poinformował w mediach społecznościowych Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie. Sprawa wyszła na jaw po incydencie z udziałem zwierzęcia i jego właściciela. Kot – wychodzący - po kilkudniowej nieobecności wrócił do domu, a następnie ugryzł swojego właściciela. Badania potwierdziły, że był zakażony wścieklizną.
Obszar zagrożenia wścieklizną i nowe restrykcje na Lubelszczyźnie
Powiatowy lekarz weterynarii w Białej Podlaskiej ma wydawać rozporządzenie, które wprowadzi wymagane środki bezpieczeństwa. Jak podkreśla wojewódzki lekarz weterynarii w Lublinie Monika Michałowska, wyznaczony zostanie obszar zagrożony występowaniem wścieklizny o promieniu około 10 kilometrów, który obejmie kilka okolicznych gmin. Na tym terenie mogą obowiązywać dodatkowe nakazy i zakazy, w tym rozszerzony obowiązek szczepień. Jakie gminy obejmie obszar zagrożony wścieklizną? Prawdopodobnie:
- Nowosiółki,
- Telatyn,
- Marysin,
- Suszów,
- Poturzyn,
- Kościaszyn,
- Liski,
- Radków-Kolonia.
Apel do mieszkańców Lubelszczyzny: szczepienia przeciwko wściekliźnie i ostrożność
Wskazane jest przestrzeganie kluczowych zasad bezpieczeństwa. Chodzi przede wszystkim o:
- regularne szczepienie zwierząt domowych,
- unikanie kontaktu z dzikimi i nieznanymi zwierzętami,
- szybka reakcja i konsultacja z weterynarzem w przypadku podejrzenia zakażenia.
Służby weterynaryjne przypominają, że szczepienie psów przeciwko wściekliźnie jest w Polsce obowiązkowe. W przypadku kotów – choć formalnie nie zawsze wymagane – jest zdecydowanie zalecane, zwłaszcza jeśli zwierzęta wychodzą na zewnątrz.
Czym jest wścieklizna i dlaczego jest groźna?
Przypominamy, że wścieklizna to śmiertelna choroba wirusowa atakująca ośrodkowy układ nerwowy ssaków. Przenoszona jest głównie przez kontakt ze śliną chorego osobnika, a więc głównie przez pogryzienie. Jakie są objawy wścieklizny u zwierząt?
- Agresja lub nietypowe zachowanie.
- Wodowstręt.
- Nadmierne ślinienie się.
- Problemy z koordynacją ruchową.
Uwaga! U ludzi pierwsze symptomy mogą pojawić się dopiero po kilku tygodniach od zakażenia, jednak nieleczona choroba niemal zawsze kończy się śmiercią.
