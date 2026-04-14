Kluczowe informacje dla mieszkańców regionu

Ognisko choroby wykryto w Nowosiółkach (gmina Zalesie). Zakażenie potwierdzono u kota. Wprowadzany jest obszar zagrożony. Szczepienia zwierząt to najskuteczniejsza forma ochrony.

Zakażony kot wrócił do domu po kilku dniach: skąd się wzięła u niego wścieklizna?

Na terenie województwa lubelskiego odnotowano pierwszy w tym roku przypadek wścieklizny – poinformował w mediach społecznościowych Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie. Sprawa wyszła na jaw po incydencie z udziałem zwierzęcia i jego właściciela. Kot – wychodzący - po kilkudniowej nieobecności wrócił do domu, a następnie ugryzł swojego właściciela. Badania potwierdziły, że był zakażony wścieklizną.

Obszar zagrożenia wścieklizną i nowe restrykcje na Lubelszczyźnie

Powiatowy lekarz weterynarii w Białej Podlaskiej ma wydawać rozporządzenie, które wprowadzi wymagane środki bezpieczeństwa. Jak podkreśla wojewódzki lekarz weterynarii w Lublinie Monika Michałowska, wyznaczony zostanie obszar zagrożony występowaniem wścieklizny o promieniu około 10 kilometrów, który obejmie kilka okolicznych gmin. Na tym terenie mogą obowiązywać dodatkowe nakazy i zakazy, w tym rozszerzony obowiązek szczepień. Jakie gminy obejmie obszar zagrożony wścieklizną? Prawdopodobnie:

Nowosiółki, Telatyn, Marysin, Suszów, Poturzyn, Kościaszyn, Liski, Radków-Kolonia.

Apel do mieszkańców Lubelszczyzny: szczepienia przeciwko wściekliźnie i ostrożność

Wskazane jest przestrzeganie kluczowych zasad bezpieczeństwa. Chodzi przede wszystkim o:

regularne szczepienie zwierząt domowych, unikanie kontaktu z dzikimi i nieznanymi zwierzętami, szybka reakcja i konsultacja z weterynarzem w przypadku podejrzenia zakażenia.

Służby weterynaryjne przypominają, że szczepienie psów przeciwko wściekliźnie jest w Polsce obowiązkowe. W przypadku kotów – choć formalnie nie zawsze wymagane – jest zdecydowanie zalecane, zwłaszcza jeśli zwierzęta wychodzą na zewnątrz.

Czym jest wścieklizna i dlaczego jest groźna?

Przypominamy, że wścieklizna to śmiertelna choroba wirusowa atakująca ośrodkowy układ nerwowy ssaków. Przenoszona jest głównie przez kontakt ze śliną chorego osobnika, a więc głównie przez pogryzienie. Jakie są objawy wścieklizny u zwierząt?

Agresja lub nietypowe zachowanie. Wodowstręt. Nadmierne ślinienie się. Problemy z koordynacją ruchową.

Uwaga! U ludzi pierwsze symptomy mogą pojawić się dopiero po kilku tygodniach od zakażenia, jednak nieleczona choroba niemal zawsze kończy się śmiercią.