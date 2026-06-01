„Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Karol Nawrocki podpisał postanowienie o mianowaniu z dniem 2 czerwca 2026 r. gen. dyw. pil. Ireneusza Nowaka na stanowisko Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych” - napisał Grodecki w poniedziałek na X.

Zapowiedział, że we wtorek w Pałacu Prezydenckim odbędzie się uroczystość wręczenia przez Prezydenta RP aktu mianowania gen. Nowakowi.

Dowódca Operacyjny RSZ to jeden z trzech najważniejszych oficerów w Wojsku Polskim; odpowiada on m.in. za bieżącym dowodzeniem np. siłami ochraniającymi wschodnią granicę, polską przestrzeń powietrzną, operacjami na Bałtyku czy polskie kontyngenty za granicą. Od 2023 roku funkcję tę pełni gen. Maciej Klisz.(PAP)