Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej (ZGWRP) odniósł się do nowej wersji projektu nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw (UD232). Po zmianie przepisów to marszałkowie województw mają być integratorami przewozów w danym regionie. Dopłaty z funduszu autobusowego otrzymają tylko te linie komunikacyjne, które znajdą się w schemacie sieci komunikacyjnej województwa (dziś dysponentami funduszu są wojewodowie). W pierwszej kolejności na pieniądze z funduszu autobusowego będą mogły liczyć powiaty, związki powiatów lub związki powiatowo-gminne w przypadku linii komunikacyjnych zapewniających minimalne usługi publicznego transportu zbiorowego (dziś pierwszeństwo mają gminy). Przewidziano również organizację transportu na żądanie oraz minimalne standardy połączeń na poziomach: wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Centralizacja walki z wykluczeniem komunikacyjnym?

Gminy wiejskie zwracają uwagę na nowy dokument planistyczny – schemat sieci komunikacyjnej województwa. Organizatorzy będą zgłaszać linie, które – ich zdaniem – służą walce z wykluczeniem komunikacyjnym. Jeśli zostaną wpisane do schematu – zyskają szansę na dofinansowanie z funduszu autobusowego.

"Problem polega na tym, że prawo do definiowania przebiegu linii komunikacyjnych oraz ich finansowania zostaje przeniesione z poziomu gmin na poziom województwa, przy jednoczesnym braku mechanizmów gwarantujących uwzględnienie lokalnych potrzeb mieszkańców w planach wyższego szczebla. Gminy, szczególnie wiejskie i małe, mogą nie mieć realnego wpływu na swój własny transport publiczny, co stoi w sprzeczności z deklarowanym celem ustawy – jakim jest przeciwdziałanie wykluczeniu transportowemu właśnie tam, gdzie ono faktycznie występuje" – uważa ZGWRP.

Hierarchia beneficjentów funduszu autobusowego

Przedstawicielom gmin wiejskich nie podoba się, że po zmianach gminy znajdą się na końcu kolejki do pieniędzy z funduszu autobusowego. Pieniądze będzie rozdzielał marszałek województwa, a region zyska pierwszeństwo. W dalszej kolejności będą powiaty, związki powiatów, związki powiatowo-gminne – dla linii komunikacyjnych zapewniających minimalne usługi publicznego transportu zbiorowego.

"Nowa, projektowana kolejność pierwszeństwa w objęciu dopłatą stanowi odpowiedź na problem rozdrobnienia organizatorów publicznego transportu zbiorowego w Polsce, co w praktyce prowadzi do organizowania przewozów w sposób fragmentaryczny i nieskoordynowany" – argumentuje Ministerstwo Infrastruktury.

Jednak według ZGWRP "takie rozwiązanie prowadzi do nierówności w dostępie do finansowania i sprzyja koncentracji środków w większych ośrodkach kosztem obszarów wiejskich, które najbardziej potrzebują wsparcia". Lokalni włodarze argumentują, że gminy są podstawowym organizatorem lokalnego transportu i najlepiej znają potrzeby mieszkańców.

"Analiza projektu ustawy prowadzi do jednoznacznego wniosku, że proponowane rozwiązania, mimo deklarowanego celu ograniczania wykluczenia transportowego, mogą w praktyce prowadzić do pogłębienia wykluczenia w obszarach wiejskich i małych gmin, poprzez: nadmierną centralizację decyzji transportowych; ograniczenie roli gmin w planowaniu i finansowaniu transportu; strukturalne bariery dostępu do Funduszu dla organizatorów najbardziej potrzebujących wsparcia" – ocenia ZGWRP i apeluje o modyfikację projektu.