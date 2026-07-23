Dodatek pielęgnacyjny to jedno ze świadczeń, które może przysługiwać seniorom pobierającym emeryturę lub rentę. ZUS przyznaje go z urzędu osobom, które ukończyły 75 lat. Oznacza to, że senior nie musi składać dodatkowego wniosku - świadczenie jest wypłacane razem z emeryturą lub rentą. Inaczej wygląda sytuacja osób młodszych. Dodatek może otrzymać także osoba, która ma prawo do emerytury lub renty, została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. W takim przypadku konieczne jest złożenie wniosku do ZUS i uzyskanie odpowiedniego orzeczenia.

Wysokość dodatku pielęgnacyjnego jest corocznie waloryzowana. Od 1 marca 2026 r. wynosi 366,68 zł miesięcznie (dla inwalidy wojennego wynosi 550,02 zł). Świadczenie jest wypłacane razem z emeryturą lub rentą. Świadczenie wypłaca ZUS albo KRUS. Zależy to od tego, gdzie dana osoba jest ubezpieczona.

Kiedy ZUS lub KRUS nie wypłaci dodatku pielęgnacyjnego? W tych przypadkach można stracić świadczenie

Świadczenia nie otrzyma osoba, która:

jest rencistą, ale nadal prowadzi działalność rolniczą,

pobiera rentę socjalną,

otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny,

przebywa w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub innej placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu

Jeżeli osoba z przyznanym dodatkiem pielęgnacyjnym przebywa w takiej placówce dłużej niż 2 tygodnie w miesiącu, ZUS lub KRUS wstrzyma wypłatę dodatku za okres tego pobytu.

Jak złożyć wniosek o dodatek pielęgnacyjny z ZUS? Potrzebne są dwa dokumenty

Osoba poniżej 75. roku życia ubezpieczona w ZUS musi złożyć:

wniosek o dodatek pielęgnacyjny (formularz EDP),

zaświadczenie o stanie zdrowia na formularzu OL-9.

Zaświadczenie powinien wystawić lekarz prowadzący. Nie może być ono starsze niż 30 dni w dniu składania wniosku. Wniosek można złożyć w placówce ZUS, pocztą, przez konto na portalu eZUS. Dokumenty można złożyć osobiście albo przez pełnomocnika.

Jak otrzymać dodatek pielęgnacyjny z KRUS? Jakie dokumenty trzeba przygotować?

Osoba poniżej 75. roku życia ubezpieczona w KRUS musi złożyć:

wniosek o dodatek pielęgnacyjny,

zaświadczenie o stanie zdrowia na formularzu KRUS N-14.

Zaświadczenie lekarskie musi być wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku. Wniosek można złożyć w placówce KRUS, pocztą, przez platformę e-KRUS.

ZUS lub KRUS odmówił dodatku pielęgnacyjnego? Sprawdź, jak odwołać się od decyzji

Od decyzji odmownej można się odwołać. Informację o terminie i sposobie odwołania można znaleźć w decyzji. Jeżeli odmowa zostanie utrzymana, sprawę można skierować do sądu.

500+ dla osób niesamodzielnych. Kto może dostać świadczenie i jakie warunki trzeba spełnić?

Kolejnym świadczeniem, z którego mogą skorzystać osoby wymagające stałej pomocy, jest tzw. 500+ dla osób niesamodzielnych. Nie jest ono związane wyłącznie z wiekiem. Mogą otrzymać je zarówno osoby starsze, jak i młodsze, jeżeli spełniają określone warunki. Aby otrzymać świadczenie, trzeba:

mieć ukończone 18 lat,

mieszkać w Polsce,

posiadać orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,

spełniać kryterium dotyczące wysokości otrzymywanych świadczeń,

nie pobierać świadczeń finansowanych ze środków publicznych lub pobierać je, ale ich łączna wysokość nie przekracza 2687,67 zł brutto miesięcznie.

Niezdolność do samodzielnej egzystencji oznacza, że osoba wymaga stałej lub długotrwałej pomocy innej osoby przy wykonywaniu podstawowych czynności życiowych.

Ważne Po waloryzacji obowiązującej od 1 marca 2026 r. świadczenie przysługuje osobom, których łączna kwota emerytur, rent i innych świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie przekracza 2687,67 zł brutto miesięcznie. Do limitu dochodowego nie są wliczane m.in. zasiłek pielęgnacyjny, dodatek pielęgnacyjny, świadczenie wspierające.

Czy każdy emeryt lub senior dostanie 500+? Sam wiek nie wystarczy

Nie. Sam wiek emerytalny nie wystarczy. Senior musi mieć potwierdzoną niezdolność do samodzielnej egzystencji oraz spełnić warunki dotyczące pobieranych świadczeń. Wniosek (formularz ZUS-500) składa się do ZUS. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji albo - jeśli go nie ma - zaświadczenie lekarskie oraz dokumentację medyczną.

Ile czasu ma ZUS na wydanie decyzji o przyznaniu świadczenia 500+ dla osób niesamodzielnych?

ZUS wydaje decyzję w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do rozpatrzenia sprawy. Oznacza to, że termin biegnie dopiero od momentu zgromadzenia wszystkich wymaganych dokumentów i informacji.

Renta z tytułu niezdolności do pracy dla seniora. Kiedy można ją otrzymać?

Renta z tytułu niezdolności do pracy jest świadczeniem dla osób, które ze względu na stan zdrowia utraciły możliwość wykonywania pracy zarobkowej. Nie oznacza to jednak, że każda choroba automatycznie daje prawo do renty. ZUS bada, czy dana osoba jest całkowicie albo częściowo niezdolna do pracy, ma wymagany staż ubezpieczeniowy, spełnia pozostałe warunki ustawowe. Niezdolność może być częściowa - gdy osoba utraciła możliwość wykonywania pracy zgodnej z kwalifikacjami, całkowita - gdy nie może wykonywać żadnej pracy.

Nie tylko emerytura i dodatki. Z jakiego wsparcia mogą korzystać seniorzy?

Wsparcie dla osób starszych nie ogranicza się tylko do świadczeń wypłacanych przez ZUS. Seniorzy mogą korzystać również m.in. z rehabilitacji leczniczej, pomocy opiekuńczej, usług asystenckich, dofinansowań do sprzętu i likwidacji barier finansowanych ze środków PFRON, wsparcia oferowanego przez gminy i powiaty. Warto sprawdzić dostępne programy w miejscu zamieszkania, ponieważ część pomocy jest organizowana lokalnie.

Jakie dokumenty warto gromadzić? Mogą ułatwić uzyskanie świadczeń i orzeczeń

Senior, który chce skorzystać z dodatkowych świadczeń, powinien zgromadzić dokumentację potwierdzającą stan zdrowia. Przydatne mogą być wyniki badań, wypisy ze szpitala, dokumentacja leczenia specjalistycznego, opinie lekarzy, wcześniejsze orzeczenia. Dla wielu świadczeń kluczowe znaczenie ma nie sam wiek, ale stopień samodzielności i wpływ choroby na codzienne funkcjonowanie.