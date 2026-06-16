Aby ubiegać się o to świadczenie, niezbędna jest decyzja WZON (Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności) z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia. Wymagane minimum to 70 punktów. Dopiero posiadając taki dokument, można złożyć wniosek w ZUS. I tu pojawiają się problemy, o czym niżej.

Uwaga na oszustów przy świadczeniu wspierającym – nie trzeba płacić za pomoc. W komunikacie z 15 czerwca 2026 r. Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych ostrzega OzN

Maja Nowak, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, wydała pilne ostrzeżenie: coraz więcej osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin pada ofiarą wyspecjalizowanych kancelarii i "doradców", którzy kasują ogromne pieniądze za usługi dostępne zupełnie za darmo.

– Apeluję o zachowanie szczególnej ostrożności. Złożenie wniosku o świadczenie wspierające jest bezpłatne, a pracownicy ZUS pomagają w całym procesie bez żadnych opłat. W razie wątpliwości warto korzystać wyłącznie z oficjalnych źródeł informacji i sprawdzonych instytucji – podkreśla Maja Nowak, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

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Oddała 22 tysiące za coś, co mogła dostać za darmo. ZUS i Pełnomocnik OzN biją na alarm: chodzi o świadczenie wspierające

Do jednej z jednostek ZUS zgłosiła się niedawno wnuczka seniorki, która dała się namówić na usługi komercyjnej kancelarii. Starsza pani złożyła podpis pod umową i wystawiła pełnomocnictwo. Kiedy nadeszła pierwsza wypłata świadczenia wraz z wyrównaniem – łącznie prawie 22 000 złotych – całość została przelana bezpośrednio na rachunek kancelarii. Dopiero po potrąceniu swojego "honorarium" firma zmieniła numer konta na należący do klientki i wycofała pełnomocnictwo. Pieniądze, które mogły pokryć koszty opieki, leków czy rehabilitacji, wzbogaciły pośredników.

To nie odosobniony incydent. W minionych miesiącach pracownicy ZUS dokumentowali przypadki firm żądających 10 000 złotych lub nawet sześciokrotności miesięcznego świadczenia jako zapłaty za "pomoc". Metody działania nieuczciwych podmiotów są wyrachowane i agresywne:

wizyty domowe – przedstawiciele firm odwiedzają osoby niepełnosprawne, często w podeszłym wieku, które nie zawsze dokładnie czytają umowy przed podpisaniem

– przedstawiciele firm odwiedzają osoby niepełnosprawne, często w podeszłym wieku, które nie zawsze dokładnie czytają umowy przed podpisaniem obietnice niemożliwe do spełnienia – twierdzą, że zagwarantują przyznanie punktów lub przyspieszą decyzję

– twierdzą, że zagwarantują przyznanie punktów lub przyspieszą decyzję żądanie pełnomocnictw – chcą działać w imieniu klienta i kontrolować jego finanse

– chcą działać w imieniu klienta i kontrolować jego finanse fałszywe SMS-y i e-maile – wysyłają wiadomości z linkami typu "Potwierdź konto" lub "Kliknij, by nie stracić świadczenia"

Ważne Ważne: ZUS nigdy nie wysyła linków do logowania przez SMS ani nie prosi o dane bankowe w wiadomościach tekstowych!

Firmy oferujące płatne usługi nie dysponują żadnymi specjalnymi możliwościami. Nie mogą: wpłynąć na decyzję Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (WZON), zagwarantować przyznania świadczenia, przyspieszyć rozpatrywania sprawy, zwiększyć liczby przyznawanych punktów. Jedyne, co potrafią, to wypełnić formularz – dokładnie tak samo, jak zrobi to za darmo pracownik ZUS.

Świadczenie wspierające: jak uzyskać prawdziwą, bezpłatną pomoc?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje pełne wsparcie bez żadnych opłat:

Pomoc w wypełnieniu wniosku

Złożenie dokumentacji

Założenie konta w systemie eZUS

Wyjaśnienie wszystkich zasad i procedur

Świadczenie wspierające: gdzie szukać pomocy?

Pomocy w zakresie świadczenia wspierające można szukać w każdej placówce ZUS na terenie kraju, pod numerem infolinii: 22 560 16 00 czy przez portal eZUS (można złożyć wniosek samodzielnie online). Osoby z niepełnosprawnościami mogą również upoważnić do załatwiania spraw kogoś zaufanego – członka rodziny czy przyjaciela. Taka osoba także otrzyma bezpłatne wsparcie pracowników ZUS.

Jeśli ktoś oferuje Tobie lub Twojemu bliskiemu płatną pomoc przy świadczeniu wspierającym: nie podpisuj nic od ręki, przeczytaj dokładnie każdy dokument, skonsultuj się z rodziną, zadzwoń do ZUS i sprawdź informacje, nie klikaj w linki z SMS-ów

Źródła: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych