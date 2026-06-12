Gazeta Prawna
Świadczenia

Rodziny mogą dostać jednorazowe wsparcie. Trzeba spełnić jeden warunek

Rodziny mogą ubiegać się o wsparcie z MOPS
Rodziny mogą ubiegać się o wsparcie z MOPSShutterstock
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
dzisiaj, 13:30

Gdy rodzina znalazła się w trudnej sytuacji, może otrzymać jednorazową pomoc nawet, gdy przekracza kryterium dochodowe. Jaki warunek trzeba spełnić? Ile wynosi taki specjalny zasiłek w 2026 roku? Kiedy MOPS odmówi przyznania wsparcia?

Skrót artykułu

Komu MOPS wypłaca specjalny zasiłek celowy?

Gmina może przyznać specjalny zasiłek celowy rodzinie o dochodach przekraczających ustawowe progi. Taką pomoc przyznaje się jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Jest to najważniejsze kryterium, od którego zależy wypłata pieniędzy.

Co ważne, przepisy nie definiują pojęcia „szczególnie uzasadnionych przypadków”. W praktyce często są to to sytuacje nagłe, drastyczne i dotkliwe w skutkach.

Przykład

„Musi to być zatem przypadek na tyle charakterystyczny i odbiegający od sytuacji innych osób znajdujących się w trudnym położeniu, że uzasadnia przyznanie pomocy z uwagi na nadzwyczajność zdarzenia, które wystąpiło i jest dotkliwe w skutkach” – przypomniał przykładowo Naczelny Sad Administracyjny w uzasadnieniu wyroku z 14 listopada 2025 r. (sygn. I OSK 2199/24).

Zobacz również: Usługi opiekuńcze będą objęte standardami. Sejm uchwalił ustawę

Ile wynosi specjalny zasiłek celowy w 2026 roku?

Maksymalna wysokość bezzwrotnego specjalnego zasiłku celowego wynosi tyle co kryterium dochodowe w pomocy społecznej. W przypadku osoby samotnej jest to zatem 1010 zł.

Ważne

Kwota świadczenia przyznawanego rodzinie zależy od liczby jej członków. Dla rodziny 2-osobowej będzie to maksymalnie 1646 zł (2x823 zł). Rodzina 3-sobowa może w 2026 r. otrzymać maksymalnie 2469 zł bezzwrotnego zasiłku, a rodzina 4-osobowa 3292 zł.

To czy taka pomoc zostanie przyznana i w jakiej kwocie zależy od konkretnej sytuacji i możliwość finansowych danej gminy. Specjalny zasiłek celowy ma bowiem charakter uznaniowy, czyli „może być przyznany”.

Kiedy MOPS nie wypłaci zasiłku?

MOPS nie wypłaci specjalnego zasiłku celowego, jeżeli nie zaistniała szczególna okoliczność. Trzeba też pamiętać o współdziałaniu z organem gminy, w tym o konieczności przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Uniemożliwienie pracownikowi socjalnemu dokonania ustaleń w formie wywiadu może być przyczyną odmowy przyznania zasiłku.

Przykład

„Wyjaśnić w tym miejscu należy, że rodzinny wywiad środowiskowy jest szczególnym rodzajem dowodu przewidzianym w ustawie o pomocy społecznej i pełni on w sprawach pomocowych niezwykle istotną rolę. Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego jest obligatoryjną czynnością organu przed dokonaniem rozstrzygnięcia w sprawie w drodze decyzji administracyjnej przyznającej prawo do świadczenia z pomocy społecznej lub takiego prawa odmawiającej. Utrudnianie albo uniemożliwianie przez wnioskodawcę przeprowadzenia wywiadu środowiskowego lub jego aktualizacji może być potraktowane jako brak jego współdziałania z pracownikiem socjalnym, a przez to może prowadzić do odmowy przyznania świadczenia. Nie można bowiem czynności wywiadu środowiskowego zastąpić innymi środkami dowodowymi, co oznacza, że strona musi liczyć się z koniecznością ścisłej aktywności podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego” – podkreśli; Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu wyroku z 14 maja 2026 r. (I OSK 905/25).

Zobacz również: Sprzeczne wyroki w sprawie jednorazowego dochodu w pomocy społecznej. Jest wniosek do NSA o uchwałę

Jak dostać jednorazowy zasiłek z MOPS?

Rodzina, która chce uzyskać pomoc, powinna zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej. Zasiłek przyznawany jest na wniosek. Sprawy rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, najczęściej w ciągu jednego miesiąca.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2026 r., poz. 639)

Źródło: gazetaprawna.pl

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

gminarodzina2026mopsspecjalny zasiłek celowy

Powiązane

pieniądze pomoc
Samorząd terytorialnyIle wynosi zasiłek z MOPS na żywność, leki, opał? [PORADA]
Dla kogo wyrównanie zasiłku stałego z MOPS?
ŚwiadczeniaZasiłek z MOPS z wyrównaniem po uzyskaniu orzeczenia. Kiedy jest to możliwe?
Czym skutkuje rozwód bez orzekania o winie?
Prawo rodzinneRozwód bez orzekania o winie? Nie zawsze to się opłaca

Najważniejsze

Korekta płci pracownika. Pracodawcy nie interesuje postanowienie sądu, musi czekać na nowe dokumenty
Prawo pracyKorekta płci pracownika. Pracodawcy nie interesuje postanowienie sądu, musi czekać na nowe dokumenty
lotnisko
ŚwiatUE zmienia prawa pasażerów linii lotniczych. Jest porozumienie po 12 latach negocjacji
prawnik z klientem pozwanym SLAPP ustalają strategię przed sądem - na pierwszym planie stos dokumentów, notatnik, długopis, dyktafon i otwarty laptop
LegislacjaUstawa anty-SLAPP przyjęta w Sejmie: ochrona przed pozwami za krytykę firm i polityków
Samolot F-35 Sił Zbrojnych RP
KrajPolska z nową pożyczką od USA. Do dyspozycji będzie niemal 20 mld dolarów
statek płynący przez Cieśninę Ormuz
GospodarkaEkonomiczne konsekwencje wojny na Bliskim Wschodzie. W prognozach nie ma recesji [RAPORT SPECJALNY DGP]
Duży tankowiec płynie po wodach Morza Bałtyckiego pod ciężkimi, ciemnymi chmurami. Statek widziany jest z lotu ptaka pod kątem, a za jego rufą ciągnie się biały ślad na spokojnym morzu. W tle widoczna jest odległa linia brzegowa i portowa infrastruktura.
TransportZamknięcie Bałtyku dla Rosji? „Moskwa mogłaby uznać to za casus belli”
"Zostaniemy z ministrem Braunem" [MIĘDZY NAMI POL I TYKA]
POL i tykaŻakowski: Poniżanie Ukrainy to ostatnia rzecz, którą powinniśmy dziś robić [MIĘDZY NAMI POL I TYKA]
Donald Tusk
WiadomościNowa propozycja rządu oburzyła nauczycieli. "To chyba jakiś żart"
Autopromocja
381453mega.png
381439mega.png
381484mega.png