Rodziny mogą dostać jednorazowe wsparcie. Trzeba spełnić jeden warunek

Komu MOPS wypłaca specjalny zasiłek celowy?

Gmina może przyznać specjalny zasiłek celowy rodzinie o dochodach przekraczających ustawowe progi. Taką pomoc przyznaje się jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Jest to najważniejsze kryterium, od którego zależy wypłata pieniędzy.

Co ważne, przepisy nie definiują pojęcia „szczególnie uzasadnionych przypadków”. W praktyce często są to to sytuacje nagłe, drastyczne i dotkliwe w skutkach.

Przykład „Musi to być zatem przypadek na tyle charakterystyczny i odbiegający od sytuacji innych osób znajdujących się w trudnym położeniu, że uzasadnia przyznanie pomocy z uwagi na nadzwyczajność zdarzenia, które wystąpiło i jest dotkliwe w skutkach” – przypomniał przykładowo Naczelny Sad Administracyjny w uzasadnieniu wyroku z 14 listopada 2025 r. (sygn. I OSK 2199/24).

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Ile wynosi specjalny zasiłek celowy w 2026 roku?

Maksymalna wysokość bezzwrotnego specjalnego zasiłku celowego wynosi tyle co kryterium dochodowe w pomocy społecznej. W przypadku osoby samotnej jest to zatem 1010 zł.

Ważne Kwota świadczenia przyznawanego rodzinie zależy od liczby jej członków. Dla rodziny 2-osobowej będzie to maksymalnie 1646 zł (2x823 zł). Rodzina 3-sobowa może w 2026 r. otrzymać maksymalnie 2469 zł bezzwrotnego zasiłku, a rodzina 4-osobowa 3292 zł.

To czy taka pomoc zostanie przyznana i w jakiej kwocie zależy od konkretnej sytuacji i możliwość finansowych danej gminy. Specjalny zasiłek celowy ma bowiem charakter uznaniowy, czyli „może być przyznany”.

Kiedy MOPS nie wypłaci zasiłku?

MOPS nie wypłaci specjalnego zasiłku celowego, jeżeli nie zaistniała szczególna okoliczność. Trzeba też pamiętać o współdziałaniu z organem gminy, w tym o konieczności przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Uniemożliwienie pracownikowi socjalnemu dokonania ustaleń w formie wywiadu może być przyczyną odmowy przyznania zasiłku.

Przykład „Wyjaśnić w tym miejscu należy, że rodzinny wywiad środowiskowy jest szczególnym rodzajem dowodu przewidzianym w ustawie o pomocy społecznej i pełni on w sprawach pomocowych niezwykle istotną rolę. Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego jest obligatoryjną czynnością organu przed dokonaniem rozstrzygnięcia w sprawie w drodze decyzji administracyjnej przyznającej prawo do świadczenia z pomocy społecznej lub takiego prawa odmawiającej. Utrudnianie albo uniemożliwianie przez wnioskodawcę przeprowadzenia wywiadu środowiskowego lub jego aktualizacji może być potraktowane jako brak jego współdziałania z pracownikiem socjalnym, a przez to może prowadzić do odmowy przyznania świadczenia. Nie można bowiem czynności wywiadu środowiskowego zastąpić innymi środkami dowodowymi, co oznacza, że strona musi liczyć się z koniecznością ścisłej aktywności podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego” – podkreśli; Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu wyroku z 14 maja 2026 r. (I OSK 905/25).

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Jak dostać jednorazowy zasiłek z MOPS?

Rodzina, która chce uzyskać pomoc, powinna zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej. Zasiłek przyznawany jest na wniosek. Sprawy rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, najczęściej w ciągu jednego miesiąca.