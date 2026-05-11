Komu w 2026 roku przysługuje zasiłek stały z pomocy społecznej?

Zasiłek stały przysługuje:

• pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (1010 zł);

• pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (823 zł).

Chodzi tu o całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidów lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W praktyce zatem o zasiłek stały mogą ubiegać się osoby, które już są w wieku emerytalnym albo posiadają orzeczenie o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równoważne.

Zobacz również: Brakuje rąk do pracy. Większa aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych może być ratunkiem

Od kiedy MOPS wypłaci zasiłek stały?

Zasadą jest, że organ gminy wypłaca świadczenie począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją. Wyjątek od tej zasady stanowi art. 106 ust. 7 i nast. ustawy o pomocy społecznej. Przepis ten dotyczy osoby, która składając wniosek o przyznanie zasiłku stałego, nie posiada jeszcze stosownego orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy czy orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

W takiej sytuacji wnioskując o zasiłek stały dołącza się potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Organ gminy wszczyna wówczas postępowanie, a po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego zawiesza je do dnia dostarczenia orzeczenia.

Ważne Z uprawnieniem tym wiąże się „bonus”. Jeżeli wymagane orzeczenie zostanie dostarczone w terminie 60 dni od dnia jego otrzymania, to MOPS podejmie zawieszone postępowanie i prawo do zasiłku ustali począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o zasiłek stały.

Przykład „W ocenie Sądu, powyższy wyjątek od generalnej zasady wyrażonej w art. 106 ust. 3 u.p.s. należy interpretować ściśle. Skoro jego zastosowanie wymaga potwierdzenia w dacie złożenia wniosku o zasiłek stały uprzedniego złożenia wniosku o orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, nie może budzić wątpliwości, że późniejsze przyznanie zasiłku stałego za okres wsteczny (od miesiąca złożenia wniosku o to świadczenie) uzależnione jest od złożenia w okresie zawieszenia postępowania orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, uzyskanego na skutek wniosku, którego złożenie nastąpiło przed wystąpieniem o zasiłek stały i zostało wówczas potwierdzone. Oznacza to, że jeżeli wnioskodawca nie uzyska orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na skutek wniosku złożonego przed złożeniem wniosku o zasiłek stały, przepis art. 106 ust. 9 u.p.s. nie może mieć zastosowania” – podkreślił przykładowo Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w uzasadnieniu wyroku z 19 grudnia 2024 r. (II SA/Lu 796/24).

Warto pamiętać, iż na okres zawieszenia postępowania przyznaje się z urzędu zasiłek okresowy.

Podsumowanie

Dla tzw. wyrównania konieczne jest zastm złożenie wniosku o zasiłek stały i jednoczesne ubieganie się przez stronę o wydanie stosownego orzeczenia np. o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Dotyczy to wniosków składanych po raz pierwszy. Jeżeli osoba z niepełnosprawnością dostarczy orzeczenie po upływie 60 dni od dnia jego otrzymania, to prawo do zasiłku stałego MOPS ustali począwszy od miesiąca, w którym dostarczono orzeczenie.