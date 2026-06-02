Świadczenie z ZUS: czym w rzeczywistości jest „renta alkoholowa”?

Przyznawanie świadczeń o charakterze pieniężnym osobom z problemami alkoholowymi budzi skrajne emocje wśród Polaków. Wbrew obiegowej opinii, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) nie wypłaca nikomu środków za samo uzależnienie. Komu zatem w 2026 roku należy się tzw. renta alkoholowa?

Czy ZUS płaci za picie? Wyjaśniamy przepisy

Zgodnie z prawem ZUS wypłaca pieniądze tym, u których nadużywanie alkoholu doprowadziło do częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy i zostało to potwierdzone przez lekarza orzecznika. Co to oznacza w praktyce? Renta alkoholowa trafi do osoby, która:

przez naruszenie sprawności organizmu całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej ,

, nie rokuje odzyskania tej zdolności nawet po przekwalifikowaniu.

Te choroby dają prawo do świadczenia. Lista jest jasna

Sama choroba alkoholowa to za mało, żeby otrzymać pieniądze. Natomiast występowanie niektórych schorzeń wtórnych może skutkować przyznaniem renty. Wsparcie można otrzymać m.in. na:

encefalopatię i uszkodzenia układu nerwowego,

i uszkodzenia układu nerwowego, marskość wątroby ,

, nowotwory złośliwe ,

, przewlekłe zapalenie trzustki ,

, zaburzenia psychiczne (np. depresję),

(np. depresję), zespół Otella.

Tyle wynosi renta alkoholowa po waloryzacji w 2026 roku

Ile wynosi renta alkoholowa? Wysokość świadczenia zależy od stopnia niezdolności do pracy. Po tegorocznej waloryzacji kwoty wyglądają następująco:

1901,71 zł – dla osób całkowicie niezdolnych do pracy ,

– dla osób , 1426,28 zł – w przypadku osób częściowo niezdolnych do pracy.

Jak dostać rentę z ZUS? Same schorzenia nie wystarczą

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać rentę? Podstawą do uzyskania świadczenia jest orzeczenie lekarskie, w którym lekarz uznaje daną osobę za niezdolną do pracy. Niezbędny jest także właściwy staż ubezpieczeniowy.

W praktyce oznacza to, że osoba ubiegająca się o wsparcie musi posiadać odpowiedni okres składkowy i nieskładkowy (zależny od wieku, w którym zachorowano). Kluczowy jest również moment powstania choroby – niezdolność do pracy musi bowiem pojawić się w określonym czasie, np. podczas zatrudnienia lub pobierania zasiłku.

Instrukcja krok po kroku: Jak zdobyć rentę z ZUS?

Procedura ubiegania się o to świadczenie wymaga dopełnienia kilku ważnych formalności. Oto jak wygląda cały proces: