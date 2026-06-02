Umowa podpisana 1 czerwca dotyczy projektu „Zapewnienie wody do spożycia w Poznańskim Systemie Wodociągowym”, finansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko. To kolejny etap inwestycji realizowanych przez Aquanet przy wykorzystaniu środków europejskich. Łączna wartość funduszy pozyskanych przez spółkę we współpracy z samorządem, licząc również wcześniejsze programy przedakcesyjne, przekroczyła już 1,3 mld zł.

Projekt obejmuje 51 zadań inwestycyjnych. Spośród nich 19 zostało już wykonanych i będzie refinansowanych ze środków unijnych, natomiast 32 kolejne pozostają w fazie realizacji lub przygotowań. Kluczowym celem przedsięwzięcia jest dalsze ograniczanie strat wody w sieci wodociągowej oraz poprawa efektywności zarządzania infrastrukturą. Obecnie straty w systemie Aquanetu wynoszą około 8–9 proc., podczas gdy średnia krajowa i europejska szacowana jest na 16–17 proc.

Inteligentne wodomierze i cyfryzacja usług dla mieszkańców

Najbardziej widoczną zmianą dla odbiorców będzie wymiana około 130 tys. wodomierzy na urządzenia umożliwiające zdalny odczyt danych. Operacja potrwa kilka lat. Według zapowiedzi każdego dnia montowanych ma być około 200 nowych urządzeń. Po zakończeniu projektu odczyty będą przekazywane automatycznie do systemu, bez konieczności wizyt inkasentów czy angażowania mieszkańców w przekazywanie wskazań liczników.

Nowy system ma pozwolić na szybsze wychwytywanie nietypowego poboru wody. W praktyce oznacza to możliwość wcześniejszego wykrycia wycieków w instalacjach domowych, uszkodzeń przyłączy czy awarii powodujących niekontrolowany wzrost zużycia. Podobne rozwiązania są już stosowane w wielu miastach Europy Zachodniej, gdzie cyfrowe opomiarowanie pozwala ograniczać straty i skracać czas reakcji służb technicznych.

Rozbudowa systemów monitoringu i gromadzenia danych umożliwi także tworzenie dokładniejszych modeli pracy sieci. Dzięki temu operator będzie w stanie szybciej identyfikować miejsca awarii oraz precyzyjniej określać obszary objęte planowanymi wyłączeniami. Mieszkańcy mają otrzymywać bardziej szczegółowe informacje dotyczące czasu trwania przerw w dostawie wody czy przewidywanego ciśnienia w sieci.

Ograniczanie strat wody i walka z suszą hydrologiczną

Inwestycja wpisuje się w szersze działania związane z ochroną zasobów wodnych. Wielkopolska od lat znajduje się wśród regionów szczególnie narażonych na suszę hydrologiczną oraz postępujące zjawisko stepowienia. Każdy litr wody odzyskany dzięki ograniczeniu wycieków lub ponownemu wykorzystaniu w procesach technologicznych ma znaczenie dla bezpieczeństwa wodnego regionu.

Aquanet planuje również rozwój rozwiązań umożliwiających zawracanie części wody wykorzystywanej podczas procesów uzdatniania. Chodzi przede wszystkim o wodę używaną do płukania filtrów, która po odpowiednim przygotowaniu będzie mogła wracać do obiegu technologicznego. Pozwoli to zmniejszyć ilość wody pobieranej bezpośrednio ze środowiska.

Eksperci wskazują, że modernizacja infrastruktury wodociągowej staje się jednym z najważniejszych wyzwań samorządów w całej Polsce. Znaczna część sieci budowana była kilkadziesiąt lat temu i wymaga kosztownych remontów. Jednocześnie rosną wymagania wynikające z polityki klimatycznej oraz przepisów dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Nowe przepisy i większe bezpieczeństwo dostaw wody

Projekt realizowany przez Aquanet wpisuje się również w nowe wymogi regulacyjne Unii Europejskiej. Od maja obowiązują w Polsce przepisy wdrażające rozwiązania związane z bezpieczeństwem dostaw i oceną ryzyka w systemach wodociągowych. Oznacza to konieczność jeszcze dokładniejszego monitorowania infrastruktury, przygotowywania planów awaryjnych oraz zapewniania ciągłości dostaw nawet w sytuacjach kryzysowych.

Znaczenie takich inwestycji wzrosło także w kontekście doświadczeń związanych z wojną w Ukrainie. Współczesne systemy wodociągowe są traktowane jako element infrastruktury krytycznej, podobnie jak energetyka czy transport. Stabilność dostaw wody staje się jednym z filarów bezpieczeństwa dużych aglomeracji.

Jednocześnie przedstawiciele miasta i spółki nie ukrywają, że inwestycje nie oznaczają automatycznego spadku cen wody. Powodem jest konieczność zapewnienia znaczącego wkładu własnego oraz rosnące koszty utrzymania i modernizacji infrastruktury. W ocenie samorządu brak takich działań skutkowałby jednak większą liczbą awarii, wyższymi stratami wody i jeszcze większymi kosztami w przyszłości.