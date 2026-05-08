Gazeta Prawna
Kraj

Wyciek arkuszy maturalnych 2026. CKE zgłosiła sprawę do prokuratury

matura, egzamin, cke
Dyrektor CKE złożył zawiadomienie w prokuraturze dot. publikacji zdjęć arkuszy maturalnychShutterStock
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 17:08

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Robert Zakrzewski, przekazał PAP, że zgłosił prokuraturze przypadki publikacji w internecie zdjęć arkuszy maturalnych. Dotyczą one materiałów egzaminacyjnych z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego.

Skrót artykułu

Publikacja zdjęć podczas trwania egzaminów

W poniedziałek rozpoczęły się matury. W pierwsze trzy dni: poniedziałek, wtorek i środę przeprowadzone zostały obowiązkowe dla wszystkich maturzystów egzaminy pisemne z języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie podstawowym. Każdego dnia w trakcie trwania egzaminów w mediach społecznościowych publikowane były zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych.

- Złożyłem zawiadomienie do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na bezprawnym ujawnieniu 4, 5 i 6 maja 2026 r. treści arkuszy egzaminacyjnych oraz ewentualnym bezprawnym uzyskaniu informacji stanowiących materiały egzaminacyjne objęte ustawowym obowiązkiem ochrony treści arkuszy egzaminacyjnych - poinformował w piątek PAP dyrektor CKE. Zakrzewski wyjaśnił, że chodzi o arkusze egzaminacyjne maturalne z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego na poziomie podstawowym, które po rozpoczęciu egzaminu zostały opublikowane na portalu X.

Nieprzestrzeganie przepisów – konsekwencje dla maturzystów

Wcześniej, we wtorek i w środę, Zakrzewski przekazał, że za wniesienie telefonu na egzamin kilkunastu osobom unieważniono egzamin z języka polskiego, a kolejnym kilkunastu z matematyki.

Wniesienie przez maturzystę na salę egzaminacyjną jakiegokolwiek urządzenia telekomunikacyjnego lub korzystanie z takiego urządzenia na sali egzaminacyjnej skutkuje unieważnieniem mu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. Osoba, której unieważniono egzamin może ponownie do niego przystąpić dopiero za rok.

Od ubiegłego roku zakaz wniesienia na egzamin urządzenia telekomunikacyjnego nie dotyczy urządzenia wyposażonego w aplikację mobilną, służącą do monitorowania stanu zdrowia ucznia (np. do mierzenia poziomu glukozy we krwi). Wniesienie takiego urządzenia musi być zgłoszone przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego przed egzaminem.

W ubiegłym roku egzaminy maturalne zostały unieważnione 244 maturzystom. 72 osobom unieważniono egzamin za wniesienie na egzamin lub za korzystanie podczas egzaminu z urządzenia telekomunikacyjnego (np. smartfon), 105 osobom unieważniono egzamin za niesamodzielne rozwiązywanie zadań, czyli za ściąganie, a jednej osobie za zakłócanie przebiegu egzaminu. Egzamin może zostać też unieważniony maturzyście nie tylko w czasie jego trwania, ale też już po jego zakończeniu. W ubiegłym roku 30 osobom unieważniono egzamin ze względu na naruszenie przepisów, a w przypadku 13 osób egzaminator podczas sprawdzania arkusza egzaminacyjnego stwierdził niesamodzielność rozwiązywania zadań. (PAP)

dsr/ mark/

Autopromocja
381453mega.png
381455mega.png
381223mega.png
Źródło: PAP

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

maturaCKEprzecieki maturalne

Powiązane

Zdjęcie przedstawia salę egzaminacyjną podczas matury 2026 – na pierwszym planie widoczna jest kartka z napisem „Matura 2026” oraz arkusz egzaminacyjny i długopis na ławce, natomiast w tle, lekko rozmyci, uczniowie w formalnych strojach piszą test w szkolnej klasie.
KrajMatura 2026. Przedmioty rozszerzone, daty. Uczniowie muszą uważać na te zasady
Najczęstsze błędy na maturze
Prawo cywilneMatury unieważnione po wyciakach. Abiturienci zapłacą wysoką cenę
Uczniowie podczas egzaminu
EdukacjaMatura w cieniu mediów społecznościowych. MEN: „pozostajemy w stałym kontakcie z CKE"
Matura 2026
Prawo karneCo najmniej 20 unieważnionych matur z matematyki. MEN zabrał głos