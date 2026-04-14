Planując przekazanie majątku, warto zastanowić się nie tylko nad tym, komu go zapisać, ale również w jakiej formie sporządzić testament. Wybór między testamentem własnoręcznym a notarialnym ma istotne znaczenie zarówno pod względem kosztów, jak i bezpieczeństwa prawnego dokumentu.

Testament własnoręczny a notarialny [KOSZTY]

Testament własnoręczny i notarialny to dwie najpopularniejsze formy przekazania majątku. Różnice w kosztach między nimi są znaczące:

Sporządzenie testamentu własnoręcznego (holograficznego) jest całkowicie bezpłatne, ponieważ spadkodawca pisze go samodzielnie, bez udziału osób trzecich.

Za testament notarialny należy zapłacić. Koszt sporządzenia testamentu u notariusza wynosi zazwyczaj od 180 do 246 zł (średnio około 200 zł).

Istnieją również koszty dodatkowe związane z przechowywaniem i rejestracją dokumentu. Należy do nich przechowywanie u notariusza. Bez względu na to, czy testament jest notarialny, czy własnoręczny, można go zdeponować w kancelarii, co wiąże się z jednorazową opłatą w wysokości 61,50 zł. Wpis do rejestru testamentów, czyli rejestracja testamentu, która ułatwia jego odnalezienie po śmierci spadkodawcy, jest bezpłatny.

Podsumowując, testament własnoręczny nie generuje kosztów przy sporządzaniu, podczas gdy testament notarialny wiąże się z opłatą rzędu 200 zł, która gwarantuje jednak, że dokument będzie sporządzony zgodnie z prawem i trudniejszy do podważenia.

Jakie warunki musi spełnić testament własnoręczny, aby był ważny?

Aby testament własnoręczny był ważny, musi spełniać kilka kluczowych wymogów formalnych. Brak któregokolwiek z następujących elementów skutkuje nieważnością testamentu:

Cała treść testamentu musi być napisana odręcznie przez spadkodawcę. Zgodnie z zaleceniami najlepiej sporządzić go długopisem , a nie ołówkiem.

Dokument musi zawierać datę jego sporządzenia.

Testament musi zostać opatrzony podpisem spadkodawcy.

Warto również wiedzieć o dodatkowych aspektach dotyczących tej formy testamentu:

Do ważności testamentu własnoręcznego nie są potrzebni świadkowie ani wizyta u notariusza.

Dokumentu nie trzeba nigdzie rejestrować , aby miał moc prawną.

Testament sporządzony własnoręcznie łatwiej podważyć niż notarialny, istnieje też ryzyko jego zagubienia lub zniszczenia. Dlatego, choć można go trzymać w domu, warto go zdeponować u notariusza (koszt to 61,50 zł), co wiąże się z wpisem do rejestru testamentów i ułatwia jego późniejsze odnalezienie.

Niezależnie od formy testamentu, zaleca się sporządzenie wykazu majątku i wskazanie konkretnie, co kto dziedziczy, aby uniknąć problemów po śmierci właściciela.

Dlaczego testament notarialny jest trudniejszy do podważenia?

Testament notarialny jest trudniejszy do podważenia przede wszystkim dlatego, że ma formę aktu prawnego, a nad jego sporządzeniem czuwa notariusz. Dzięki jego obecności:

spadkodawca ma pewność, że cała procedura przebiega zgodnie z przepisami, co minimalizuje ryzyko wystąpienia wad prawnych;

spadkodawca ma pewność, że w dokumencie nie pojawią się błędy, które mogłyby skutkować jego nieważnością (co zdarza się częściej przy testamentach pisanych samodzielnie).

W przypadku testamentu własnoręcznego łatwiej jest kwestionować jego autentyczność, gdyż nie musi być on sporządzany przy świadkach. Testament sporządzony u notariusza, jako dokument urzędowy, stanowi silny dowód tego, co zostało w nim zapisane. W przeciwieństwie do formy własnoręcznej, gdzie brak daty, podpisu czy ręcznego pisma skutkuje nieważnością, profesjonalnie przygotowany testament notarialny daje gwarancję poprawności i trwałości woli spadkodawcy.

Testament notarialny. Jakie są minusy?

Testament notarialny, mimo że jest uznawany za najbezpieczniejszy, wiąże się z takimi minusami jak koszty (taksa notarialna + VAT), konieczność wizyty w kancelarii oraz formalna procedura, która niektóre osoby może stresować. Wciąż mimo notariusza, testament ten nadal może zostać podważony w sądzie, jeśli wykaże się brak świadomości, przymus lub błąd testatora.

Co wybrać: testament własnoręczny czy notarialny? [PODSUMOWANIE]

Testament własnoręczny i notarialny różnią się przede wszystkim kosztami oraz poziomem zabezpieczenia prawnego. Pierwszy z nich jest bezpłatny i prosty do sporządzenia, jednak wymaga spełnienia określonych warunków formalnych i wiąże się z większym ryzykiem podważenia lub zgubienia dokumentu. Z kolei testament notarialny, choć płatny, zapewnia większą pewność dotyczącą poprawności i trwałości zapisów, ponieważ jest sporządzany pod nadzorem notariusza. Ostateczny wybór zależy od indywidualnych potrzeb, jednak w każdym przypadku warto zadbać o precyzyjne określenie woli oraz bezpieczne przechowywanie testamentu, aby uniknąć problemów w przyszłości.