26 maja: marsz opiekunek osób z niepełnosprawnościami do państwowych instytucjii. Od drzwi do drzwi

Dzień Matki, 26 maja, który wypada w 2026 r. we wtorek, spędzamy inaczej niż zwykle. Idziemy od drzwi do drzwi – do tych, które powinny być otwarte dla obywatelek i obywateli, a zbyt często pozostają zamknięte. Organizujemy spacer–marsz opiekunek i opiekunów osób z niepełnosprawnościami do kluczowych instytucji państwa - podkreślają inicjatorzy pomysłu. Na stronie kampanii czytamy:

"Dzień Matki wielu osobom kojarzy się z kwiatami, życzeniami i spokojnym świętowaniem. A bardzo wiele mam dzieci z niepełnosprawnościami spędzi go dokładnie tak samo jak każdy inny dzień. Między lekami, rehabilitacją, karmieniem, dokumentami i zmęczeniem, którego często nawet nie ma kiedy poczuć.".

Od prośby o spotkanie do akcji „Spodziewaj się listu”

Jeszcze w 2025 roku, w ramach kampanii społecznej „Póki MY żyjemy”, opiekunki i opiekunowie rodzinni skupieni w Inicjatywie „Nasz Rzecznik” zwrócili się o spotkanie z resortem rodziny, pracy i polityki społecznej w Ogólnopolski Dzień Opiekuna – 12 lutego 2026 roku. Pomimo wstępnych deklaracji, zaproszenie od ministerstwa nie nadeszło. Na te zamknięte przed nami drzwi – z inspiracji prezeski poznańskiego Stowarzyszenia Żurawinka – odpowiedzieliśmy kampanijną akcją „Spodziewaj się listu” - czytamy w informacji na stronie: niepelnosprawni.pl

"Spodziewaj się listu". Listy, które odsłaniają codzienność całodobowej opieki na osobami z niepełnosprawnościami

Skala spontanicznej akcji przerosła oczekiwania. Matki-opiekunki z całej Polski zaczęły pisać do rządzących. W osobistych, poruszających listach opisywały codzienność osób sprawujących całodobową opiekę nad bliskimi z niepełnosprawnościami. Mówiły o potrzebach – wcale nie nierealnych – i pytały, kiedy polskie państwo przywróci im godność, da poczucie bezpieczeństwa oraz wprowadzi trwałe systemowe rozwiązania. Listy zostały wysłane pocztą oraz opublikowane na profilu kampanii społecznej „Póki MY żyjemy”.

26 maja marsz z listami do adresatów

W Dniu Matki – 26 maja - odbędzie się marsz z wydanymi drukiem listami bezpośrednio do instytucji, do których były kierowane. Marsz matek-opiekunek i ich dorosłych dzieci zaczyna się w miejscu, gdzie – jak podkreślają – drzwi są dla nich zawsze otwarte: w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Trasa marszu

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich – godz. 11:00, 26 maja 2026 r.

Ministerstwo Zdrowia

Pałac Prezydencki

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Sejm RP

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Ważne Organizatorzy zachęcają, by dołączyć do marszu na trasie.

Postulaty kampanii „Póki MY żyjemy"

Kampania społeczna Inicjatywy „Nasz Rzecznik” na rzecz opiekunek i opiekunów dzieci oraz dorosłych osób z niepełnosprawnościami trwała od 12 lutego do 8 marca 2026 roku. W jej ramach pokazywano systemowe absurdy i apelowano o rozwiązania, które realnie zmienią sytuację rodzin. Najważniejsze postulaty:

Przywrócenie świadczeń opiekuńczych dla osób wspierających dorosłe osoby z niepełnosprawnościami – przymusowa dożywotnia praca opiekuńcza bez wynagrodzenia to systemowa przemoc. Równe traktowanie wszystkich opiekunów rodzinnych – nie tylko opiekunów dzieci – wraz z możliwością podejmowania pracy zarobkowej zgodnie z zasobami i wyborem. Systemowe rozwiązania mieszkaniowe ze wsparciem dla każdej osoby z niepełnosprawnością, która tego potrzebuje. Godziwe zabezpieczenia emerytalno-rentowe dla starszych opiekunek i opiekunów. Systemowo zapewniona opieka wytchnieniowa adekwatna do realnych potrzeb – prawo do odpoczynku jest prawem człowieka.

Wspólny fundament tych postulatów jest jasny: państwo ma obowiązek traktować podmiotowo i równo wszystkich obywateli. Nikt nie powinien pracować całodobowo, dożywotnio, bez urlopu, bez wynagrodzenia i bez zabezpieczeń. Kampania „Póki MY żyjemy” ma być zalążkiem zmiany społecznej: widoczności osób wspierających, szacunku dla ich podmiotowości oraz uznania, że opieka jest pracą.

Źródło: niepelnosprawni.pl; kampania społeczna „Póki MY żyjemy”