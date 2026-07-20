Kto musi kupić apteczkę? Rząd wyznaczył kluczową datę graniczną

Wokół nowych regulacji narosło wiele mitów, a kierowcy obawiali się, że miliony z nich będą musiały z dnia na dzień szturmować sklepy motoryzacyjne. Ministerstwo Infrastruktury uspokaja jednak nastroje i stawia na zdroworozsądkowe podejście. Zgodnie z oficjalnym projektem przepisów, obowiązek wyposażenia w apteczki doraźnej pomocy obejmie wyłącznie samochody osobowe po raz pierwszy zarejestrowane po 31 marca 2027 roku.

Resort argumentuje, że takie rozwiązanie zapewni powszechniejszy dostęp do środków ratujących życie, bez jednoczesnego nakładania natychmiastowego obciążenia finansowego na właścicieli kilku milionów pojazdów już poruszających się po polskich drogach. Podczas rutynowej kontroli drogowej policja oraz inne służby będą w stanie błyskawicznie zweryfikować stan prawny auta – kluczowa będzie data pierwszej rejestracji zapisana w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP). Obecnie wymóg ten dotyczy głównie taksówek, autobusów czy pojazdów nauki jazdy.

Co znajdzie się w obowiązkowym zestawie ratunkowym?

Wprowadzenie apteczek doraźnej pomocy ma na celu radykalne podniesienie bezpieczeństwa na polskich drogach, gdzie kierowcy osobówek stanowią najliczniejszą grupę uczestników ruchu. Chociaż ostateczny kształt zawartości będzie ściśle określony w załącznikach do rozporządzenia, szacuje się, że obowiązkowa apteczka samochodowa powinna gwarantować podstawowe środki ochrony osobistej oraz materiały opatrunkowe. Kierowcy nowych aut będą musieli posiadać m.in. sterylne bandaże, opaski uciskowe, chusty trójkątne, koce termoizolacyjne (folie NRC), rękawiczki ochronne oraz środki do dezynfekcji ran. Przypomnijmy, że dotychczas polskie prawo bezwzględnie wymagało w aucie osobowym posiadania jedynie trójkąta ostrzegawczego oraz sprawnej gaśnicy.

Koniec z tuningiem e-hulajnóg. Blokada od 2027 roku

Drugi potężny filar nowelizacji przygotowanej przez Ministerstwo Infrastruktury dotyczy dynamicznie rozwijającej się mikrobilności, czyli hulajnóg elektrycznych oraz urządzeń transportu osobistego (UTO). Ustawodawca postanowił ostatecznie rozprawić się z procederem nielegalnego modyfikowania oprogramowania i podkręcania prędkości tych pojazdów, co regularnie doprowadzało do niebezpiecznych wypadków na chodnikach i ścieżkach rowerowych.

Nowe przepisy nakładają na producentów oraz importerów bezwzględny obowiązek konstruowania e-hulajnóg w sposób, który całkowicie uniemożliwi mechaniczne, elektroniczne lub programowe zwiększenie ich maksymalnej prędkości powyżej dopuszczalnego limitu 20 km/h. Wszelkie próby „tuningu” mają być technicznie zablokowane na etapie fabrycznym. Ten restrykcyjny wymóg techniczny obejmie wszystkie urządzenia wyprodukowane po 31 marca 2027 roku.

Pojazdy uprzywilejowane i ciągniki pod lupą resortu

Kompleksowa nowelizacja warunków technicznych nie ogranicza się wyłącznie do pojazdów osobowych i hulajnóg. W opublikowanym przez Ministerstwo Infrastruktury wykazie prac legislacyjnych (pozycja nr 173) znalazły się także istotne modyfikacje techniczne dotyczące pojazdów uprzywilejowanych oraz ciągników rolniczych. Reformy te mają na celu dostosowanie polskich przepisów techniczno-konstrukcyjnych do najnowszych unijnych standardów bezpieczeństwa oraz ujednolicenie procedur homologacyjnych dla maszyn pracujących w sektorze rolnym oraz służb ratunkowych. Zmiany te wejdą w życie równolegle z pozostałymi zapisami rozporządzenia.