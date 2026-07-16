Jakie zasady obowiązują najmłodszych rowerzystów i ich opiekunów? Z tekstu dowiesz się, gdzie dziecko może jeździć rowerem, kiedy dorosły może poruszać się po chodniku oraz co mówią przepisy o wspólnej jeździe i kwotach ewentualnych mandatów.

Gdzie dziecko może jechać rowerem?

Dziecko w wieku do 10 lat, które kieruje rowerem pod opieką osoby dorosłej, w świetle przepisów jest uznawane za pieszego. Oznacza to, że ma obowiązek korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych.

Za pieszych uznaje się również osoby prowadzące, ciągnące albo pchające rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, a także osoby poruszające się na wózku inwalidzkim. Z tego wynika, że dziecko do 10. roku życia może poruszać się rowerem wyłącznie po chodniku.

Kiedy opiekun może dostać mandat?

Jeżeli dziecko, które nie ukończyło 10 lat, będzie jechało rowerem po drodze rowerowej, jego opiekun może zostać ukarany mandatem w wysokości 50 zł.

Czy dorosły może jechać rowerem po chodniku?

Jedną z sytuacji, w których kierujący rowerem może wyjątkowo korzystać z drogi dla pieszych, jest opieka nad dzieckiem do 10 lat kierującym rowerem. Oznacza to, że dorosły może towarzyszyć dziecku na chodniku podczas wspólnej przejażdżki.

Z drogi dla pieszych rowerzysta może korzystać także wtedy, gdy chodnik ma co najmniej 2 metry szerokości, znajduje się wzdłuż drogi, po której pojazdy mogą poruszać się z prędkością większą niż 50 km/h, a jednocześnie brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów lub pasa ruchu dla rowerów. Taka możliwość istnieje również wtedy, gdy warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni.

Wspólna jazda: Lepiej przed czy za dzieckiem

Przepisy nie określają, czy rodzic podczas wspólnej jazdy powinien poruszać się obok dziecka, za nim czy przed nim. Gdy maluch jedzie przed rodzicem, ma lepszy widok na trasę, uczy się podejmowania decyzji, a opiekun może go ostrzegać przed zagrożeniami, na przykład prosząc o zatrzymanie się przed pasami. W takim ustawieniu rodzic cały czas obserwuje dziecko i może podpowiadać, co warto poprawić. To także dziecko nadaje tempo, do którego dorosły się dostosowuje.

Niektóre dzieci pewniej czują się jednak wtedy, gdy jadą za opiekunem. Dotyczy to zwłaszcza młodszych dzieci, którym brakuje jeszcze pewności na rowerze. W takiej sytuacji rodzic stanowi pewnego rodzaju osłonę przed innymi uczestnikami ruchu wykonującymi niebezpieczne manewry, a dziecko może skupić się bardziej na samej technice jazdy.

Gdzie uczyć dziecko jazdy na rowerze?

Przepisy nie wskazują, gdzie można uczyć dziecko jazdy na rowerze. Nauka powinna odbywać się w bezpiecznym miejscu, poza koniecznością stosowania się do zasad ruchu w trudnych warunkach, ponieważ początkujący młody rowerzysta nie od razu poradzi sobie na małej przestrzeni lub nierównym podłożu. Rozsądnym rozwiązaniem może być na przykład osiedlowy plac albo teren posesji, gdzie nie poruszają się inne pojazdy.

Uprawnienia do kontroli drogowych wobec pieszych, osób kierujących rowerami, hulajnogami elektrycznymi, urządzeniami transportu osobistego oraz urządzeniami wspomagającymi ruch mają nie tylko policjanci. Mandat mogą wystawić również straże miejskie i gminne.

Jazda na rowerze z dzieckiem [PODSUMOWANIE]

Dziecko do 10. roku życia, jadące rowerem pod opieką dorosłego, jest traktowane przez przepisy jak pieszy, dlatego powinno poruszać się po chodniku lub drodze dla pieszych. Dorosły może towarzyszyć mu na chodniku, a za jazdę dziecka po drodze dla rowerów opiekunowi grozi mandat w wysokości 50 zł. Przepisy nie określają ani sposobu ustawienia rodzica i dziecka podczas jazdy, ani miejsca nauki, dlatego w takich sytuacjach kluczowe znaczenie ma wybór bezpiecznej trasy i wcześniejsze wyjaśnienie dziecku zasad.