Coraz częściej spotykamy hulajnogi elektryczne na ścieżkach rowerowych i w przestrzeni miejskiej. Korzystanie z nich jest wygodne, jednak użytkownicy muszą przestrzegać określonych zasad. W artykule znajdziesz informacje o tym, gdzie wolno jeździć hulajnogą elektryczną, kiedy można dostać mandat, jaka jest dozwolona prędkość oraz kto może przeprowadzić kontrolę.

Gdzie wolno jeździć hulajnogą elektryczną?

Jazda hulajnogą elektryczną, podobnie jak rowerem, jest dozwolona na drodze dla rowerów, drodze dla pieszych i rowerów oraz na pasie ruchu dla rowerów. Kierujący rowerem lub hulajnogą elektryczną ma obowiązek korzystać z drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów albo pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone w kierunku jazdy lub skrętu.

Za jazdę hulajnogą elektryczną po drodze dla rowerów nie grozi mandat, ponieważ w takiej sytuacji kierujący ma obowiązek korzystania z tej drogi. Osoba poruszająca się hulajnogą elektryczną musi jednak zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu.

W jakiej sytuacji można jeździć hulajnogą elektryczną po ulicy?

Jazda hulajnogą elektryczną po ulicy jest możliwa wtedy, gdy obok nie ma drogi dla rowerów, a na danej drodze obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Ograniczenia prędkości i zasady na chodniku

Podczas poruszania się hulajnogą po chodniku trzeba ustępować pierwszeństwa pieszym. Należy także jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, czyli około 6 km/h. Na drodze dla rowerów za przekroczenie dozwolonej prędkości stosuje się standardowy taryfikator.

Za co można dostać mandat?

Za jazdę hulajnogą po ulicy grozi mandat w wysokości 100 zł. Tyle samo wynosi kara za niekorzystanie z wyznaczonej drogi dla rowerów, gdy istnieje taki obowiązek, oraz za nieprawidłowe parkowanie.

Za nieprzestrzeganie zasad korzystania z chodnika, z wyjątkiem wskazanych niżej przypadków, grozi mandat 200 zł. Kara 300 zł może zostać nałożona za przewożenie na hulajnodze więcej niż jednej osoby, a także za zbyt szybką jazdę po chodniku i nieustąpienie pierwszeństwa pieszym.

Znacznie wyższe kary obowiązują za jazdę po alkoholu. Za poruszanie się w stanie po użyciu alkoholu, czyli przy stężeniu od 0,2 do 0,5 promila, grozi 1000 zł mandatu. Z kolei za jazdę w stanie nietrzeźwości, czyli powyżej 0,5 promila, lub pod wpływem innych substancji odurzających, kara wynosi 2500 zł.

Za prowadzenie hulajnogi bez wymaganych uprawnień grozi kara nagany albo mandat do 1500 zł.

Jazda na hulajnodze elektrycznej: Co jest zabronione?

Przepisy zabraniają przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku. Zakazane jest również ciągnięcie lub holowanie innego pojazdu, jazda bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy i bez trzymania nóg na podnóżkach, a także czepianie się pojazdów.

Od jakiego wieku jazda hulajnogą elektryczną jest dozwolona?

Kierowanie hulajnogą elektryczną co do zasady jest dopuszczalne od 11. roku życia. W strefie zamieszkania dziecko do 10 lat może poruszać się hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

Obowiązek noszenia kasków ochronnych

Osoby kierujące rowerem, rowerem elektrycznym, hulajnogą elektryczną oraz urządzeniem transportu osobistego, które nie ukończyły 16 lat, mają obowiązek używania kasków ochronnych. Dotyczy to również dziecka do 7 lat przewożonego na rowerze, rowerze z napędem, wózku rowerowym albo w przyczepce rowerowej.

Przepisy te obowiązują niezależnie od tego, czy młoda osoba korzysta z pojazdu własnego czy wypożyczonego. W przypadku osób powyżej 16. roku życia korzystanie z kasku ochronnego nie jest obowiązkowe, ale jest zalecane ze względów bezpieczeństwa.

Kto może ukarać kierującego hulajnogą elektryczną?

Kontrole drogowe wobec pieszych, rowerzystów, osób kierujących hulajnogami elektrycznymi, urządzeniami transportu osobistego oraz urządzeniami wspomagającymi ruch mogą przeprowadzać nie tylko funkcjonariusze Policji. Takie uprawnienia mają również straże miejskie i gminne.

Hulajnogi elektryczne [PODSUMOWANIE]

Hulajnogą elektryczną można poruszać się po drogach dla rowerów, drogach dla pieszych i rowerów oraz po pasach ruchu dla rowerów, a w określonych sytuacjach także po ulicy i chodniku. Trzeba jednak pamiętać o obowiązku zachowania szczególnej ostrożności, ustępowania pierwszeństwa pieszym oraz przestrzegania ograniczeń prędkości. Za łamanie przepisów grożą mandaty (od 100 zł do nawet 2500 zł).