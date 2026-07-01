Projekt „Radca Prawny dla Dziecka – krajowy system ochrony praw dziecka w kontekście neuroróżnorodności i niepełnosprawności, w tym niepełnosprawności niewidocznej” jest realizowany przez Fundację na Rzecz Rozwoju Probacji Probare i Krajową Izbę Radców Prawnych.

Główne założenia projektu

Jak przekazała KIRP, projekt nie zakłada tworzenia nowych regulacji prawnych, a wypracowanie nowoczesnych standardów świadczenia pomocy prawnej dzieciom - w tym dzieciom nauroróżnorodnym, z niepełnosprawnościami (także niewidocznymi), po doświadczeniu traumy lub ze szczególnymi potrzebami komunikacyjnymi, dla których korzystanie z pomocy prawnej jest najtrudniejsze.

W ramach projektu zaplanowano utworzenie pierwszej w Polsce ogólnokrajowej sieci certyfikowanych radców prawnych wyspecjalizowanych w ochronie praw dziecka. Docelowo sieć ta ma objąć wszystkie powiaty oraz miasta na prawach powiatu, dzięki czemu dostęp do profesjonalnej pomocy prawnej będą miały wszystkie dzieci, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Program obejmie też rozwój kompetencji radców prawnych w zakresie komunikacji z dzieckiem, rozpoznawania szczególnych potrzeb, współpracy interdyscyplinarnej oraz stosowania standardów dostępności i poszanowania godności dziecka.

Po co tworzyć sieć skierowaną na ochronę małoletnich?

Dzieci uczestniczą przede wszystkim w sprawach rozwodowych, rodzinnych i opiekuńczych, postępowaniach dotyczących kontaktów z rodzicami, pieczy zastępczej, alimentów, edukacji, ochrony zdrowia czy przemocy domowej. Dla wielu z nich kontakt z wymiarem sprawiedliwości jest trudnym doświadczeniem.

W swoim komunikacie KIRP wyjaśniła, że skuteczna ochrona praw dziecka wymaga dziś od radcy prawnego nie tylko doskonałej znajomości prawa, ale również umiejętności komunikacji z dzieckiem, wrażliwości na jego potrzeby oraz współpracy z przedstawicielami innych zawodów.

„Dziecko nie potrzebuje wyłącznie reprezentacji prawnej. Udział w postępowaniu sądowym często wiąże się z lękiem, stresem i poczuciem zagubienia. Potrzebuje dorosłego, który stanie po jego stronie i będzie go reprezentować – z empatią, spokojem i zrozumieniem” - podkreśliła członkini prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych Ewelina Cała-Wacinkiewicz.