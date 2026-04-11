Od 3 czerwca 2026 r. zaczną obowiązywać przepisy, które wyłączą możliwość redukowania punktów karnych w przypadku najpoważniejszych wykroczeń. Oznacza to, że za część naruszeń nie będzie już można „odjąć” punktów szkoleniem, co może zwiększyć ryzyko utraty prawa jazdy w związku z przekroczeniem dopuszczalnego limitu. Przypomnijmy, zgodnie z obowiązującymi zasadami, prawo jazdy można stracić po przekroczeniu 24 punktów karnych (lub 20 punktów w okresie próbnym).

Zmiany w punktach karnych 2026 – nowe przepisy od 3 czerwca

Nowe rozporządzenie jest konsekwencją zmian wprowadzonych ustawą z 17 października 2025 r. i dostosowuje przepisy do nowych zasad dotyczących punktów karnych.

Najważniejsza zmiana polega na tym, że możliwość zmniejszenia liczby punktów po szkoleniu zostanie ograniczona tylko do wybranych wykroczeń, a szczegółowy katalog tych naruszeń określono w rozporządzeniu. Nowe przepisy w dużej mierze powtarzają dotychczasowe rozwiązania, ale wprowadzają niezbędne korekty wynikające z nowelizacji oraz doprecyzowują kwestie, które pojawiały się przy stosowaniu wcześniejszych regulacji.

Nowe przepisy oraz rozporządzenie wykonawcze zaczną obowiązywać 3 czerwca 2026 r., czyli po sześciu miesiącach od ogłoszenia ustawy.

Szkolenie redukujące punkty karne 2026 – ograniczenia i nowe zasady

Dotychczas wielu kierowców traktowało szkolenie jako sposób na zmniejszenie liczby punktów karnych. Po wejściu w życie nowych regulacji możliwość ta zostanie ograniczona. Redukcja punktów po kursie będzie dotyczyć wyłącznie wybranych naruszeń przepisów drogowych. W przypadku części wykroczeń szkolenie nie pozwoli już na ich zmniejszenie. Zmiana ma na celu zwiększenie skuteczności systemu punktów karnych i ograniczenie możliwości jego obchodzenia.

Redukcja punktów karnych po szkoleniu – za jakie wykroczenia będzie możliwa

Projekt rozporządzenia przewiduje katalog wykroczeń, w przypadku których po odbyciu szkolenia kierowca będzie mógł zmniejszyć liczbę punktów karnych. Chodzi m.in. o:

niezatrzymanie się przed zieloną strzałką,

niestosowanie się do niektórych znaków zakazu i nakazu (np. zakazu skrętu),

niestosowanie się do oznaczeń pasów ruchu, w tym strzałek kierunkowych,

przekroczenie linii podwójnej ciągłej,

wjazd na buspas,

niezatrzymanie się przed znakiem STOP,

błędne sygnalizowanie zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu albo brak wyłączenia kierunkowskazu po manewrze,

naruszenia przepisów dotyczących parkowania, np. zajęcie miejsca dla osoby z niepełnosprawnością.

W takich przypadkach kierowca może otrzymać od 1 do 8 punktów karnych, które po ukończeniu szkolenia będzie można częściowo zmniejszyć.

Jakie wykroczenia wykluczają zmniejszenie punktów karnych po kursie

Jednocześnie z możliwości redukcji punktów wyłączono najpoważniejsze naruszenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego. W ich przypadku szkolenie nie pozwoli na obniżenie liczby punktów karnych. Dotyczy to m.in.:

spowodowania wypadku lub kolizji,

kierowania pojazdem po alkoholu lub w stanie nietrzeźwości,

nieudzielenia pomocy ofiarom wypadku,

poważnych naruszeń dotyczących pieszych,

przekroczeń prędkości,

wielu wykroczeń związanych z nieprawidłowym wyprzedzaniem.

Jedno zdarzenie a punkty karne 2026 – nowe zasady sumowania punktów

Nowe przepisy doprecyzowują zasady naliczania punktów w sytuacji, gdy jedno zachowanie kierowcy narusza kilka przepisów jednocześnie. Co do zasady punkty nadal są sumowane, jednak wprowadzono istotne wyjątki.

Zmiany mają zapobiec sytuacjom, w których kierowca byłby wielokrotnie karany za jedno zdarzenie drogowe. Dotyczy to w szczególności przypadków, gdy jeden manewr skutkuje jednocześnie kilkoma naruszeniami przepisów.

Nowe przepisy rozszerzają listę sytuacji, w których nie sumuje się punktów karnych, m.in. o przypadki stworzenia zagrożenia w ruchu drogowym bez spowodowania obrażeń oraz celowego wprowadzenia pojazdu w poślizg lub utraty przyczepności. Zmiany oznaczają, że jedno zdarzenie drogowe ma być oceniane całościowo, a nie rozbijane na kilka osobnych naruszeń.

Ewidencja kierowców i punkty karne 2026 – nowe zasady prowadzenia rejestru

Nowe przepisy porządkują również kwestie techniczne związane z ewidencją kierowców. Dotyczą one m.in.:

zasad usuwania punktów z ewidencji,

sporządzania wniosków o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji,

sposobu prowadzenia dokumentacji.

W dokumentach pojawią się także bardziej precyzyjne dane, np. data, od której liczony jest roczny okres usuwania punktów z ewidencji.

Kasowanie punktów karnych po 12 miesiącach – nowe ograniczenia 2026

Warto pamiętać, że punkty karne nie tylko można redukować podczas szkolenia, ale również są one automatycznie usuwane z ewidencji po upływie 12 miesięcy od dnia opłacenia mandatu. Mechanizm ten nadal obowiązuje, jednak – podobnie jak w przypadku kursów redukujących – będzie ograniczony nową listą wyłączeń. Oznacza to, że w przypadku części poważniejszych wykroczeń punkty nie zostaną usunięte automatycznie po roku.

Przekroczenie 24 punktów karnych 2026 – nowe zasady kontroli kierowców

Nowe rozporządzenie doprecyzowuje zasady kierowania kierowców na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji po przekroczeniu 24 punktów karnych. Kluczowy będzie stan ewidencji z dnia przekroczenia limitu, a nie moment sporządzenia wniosku przez policję. Ma to zapobiec sytuacjom, w których kierowca uniknąłby konsekwencji wyłącznie z powodu późniejszego usunięcia części punktów z systemu.

Projekt precyzuje również, że wniosku o sprawdzenie kwalifikacji nie będzie się kierować wobec osób, którym cofnięto wszystkie uprawnienia do kierowania pojazdami na okres dłuższy niż rok. Zmiana ma usunąć wątpliwości interpretacyjne i uporządkować praktykę stosowania przepisów.

Miliony wykroczeń rocznie

Skala systemu punktów karnych jest bardzo duża – każdego roku do policyjnej ewidencji trafia około 4 mln naruszeń przepisów ruchu drogowego. Oznacza to, że zmiany mogą dotyczyć bardzo dużej liczby kierowców. Nowe regulacje nie zmieniają samej idei punktów karnych, ale zaostrzają zasady ich redukcji.