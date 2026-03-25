Od 30 marca 2026 r. wchodzą w życie zmiany w przepisach, które mają ograniczyć niebezpieczne zachowania kierowców. To efekt nowelizacji z 4 grudnia 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Część regulacji obowiązuje już od 29 stycznia.

Zakaz celowego wprowadzania pojazdu w poślizg tzw. drift

Nowe przepisy zabraniają kierowania pojazdem w sposób powodujący celowy poślizg kół, czyli tzw. drift. Regulacja obejmuje również sytuacje, gdy choć jedno koło pojazdu traci styczność z nawierzchnią, np. podczas jazdy motocyklem na jednym kole.

Nowe wykroczenie - drift: przepisy od 29 stycznia

Równolegle nowelizacja wprowadziła do kodeksu wykroczeń nowe wykroczenie – tzw. drift (art. 86c k.w.), a przepisy w tym zakresie obowiązują już od 29 stycznia 2026 r. Zgodnie z nimi, kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu celowo wprowadza pojazd w poślizg (drift) albo doprowadza do utraty styczności z nawierzchnią choćby jednego koła, podlega karze grzywny nie niższej niż 1500 zł (w przypadku recydywy min. 3 tys. zł). Jeżeli dodatkowo takie zachowanie spowoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, sankcja rośnie – grzywna wyniesie co najmniej 2500 zł (w przypadku recydywy min. 5 tys. zł).

Jeżeli jednak drift odbywa się w ramach zorganizowanego wydarzenia w przestrzeni ogólnodostępnej – np. podczas nielegalnych zlotów czy ulicznych pokazów driftu – jego kwalifikacja prawna może być surowsza. W takiej sytuacji czyn może zostać uznany nie za wykroczenie, lecz za przestępstwo określone w art. 178c k.k., za co grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

W przypadku driftu lub jazdy „na jednym kole” górna granica grzywny została podniesiona – zamiast 5 tys. zł, kierowca może zapłacić nawet 30 tys. zł.

Prawo jazdy zatrzymane na 3 miesiące - zmiany od 30 marca

Wobec kierowców łamiących nowe zakazy przewidziano nie tylko minimalną grzywnę w wysokości 1500 zł, lecz także konkretne konsekwencje administracyjne. Zgodnie z art. 102 ust. 1 pkt 9 ustawy o kierujących pojazdami, obowiązującym od 30 marca 2026 r., kierowcy łamiący zakaz celowego driftu lub jazdy „na jednym kole” obowiązkowo stracą prawo jazdy na 3 miesiące.

Punkty karne – nowe konsekwencje dla kierowców

Oprócz grzywny i zatrzymania prawa jazdy, za drift lub jazdę na jednym kole kierowca otrzyma 10 punktów karnych. Jeżeli manewr spowoduje zagrożenie w ruchu drogowym, np. kolizję, policjant może nałożyć 12 punktów karnych. W sumie daje to nawet 22 punkty karne.