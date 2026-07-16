Gazeta Prawna
Orzecznictwo

„Test na niezawisłość sędziów”. Dwa wyroki TSUE kolejny raz uderzają w neosędziów

tsue małżeństwa jednipłciowe uznawane przez inne państwa członkowskie
Ważny wyrok TSUE. Podważa niezawisłość neosędziów i uderza w reformę PiSShutterstock
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 13:22

To orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej może zmienić wszystko. W ocenie TSUE sposób powołania sędziego może być wystarczającym powodem do podważenia jego bezstronności i niezawisłości. Mowa o sytuacji, w której pojawiają się wątpliwości co do wywierania wpływu innych władz na nominacje sędziowskie.

Skrót artykułu

Polski Sąd Najwyższy skierował do TSUE dwa pytania prejudycjalne dotyczące tak zwanego testu niezawisłości i bezstronności sędziego. Trybunał w końcu wydał w tej sprawie orzeczenia, które mogą zmienić wszystko.

W ocenie TSUE „nieprawidłowości, których waga i charakter stwarzają ryzyko, że pozostałe władze zagroziły... nominacji sędziego, mogą same w sobie wystarczyć do zakwestionowania niezawisłości i bezstronności sędziego”.

Sprawa dotyczy wątpliwości powołania części sędziów Sądu Najwyższego z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa zreformowanej za rządów PiS w 2017 roku.

Rzeczniczka TSUE nie ma wątpliwości co do mieszanego składu sędziowskiego

Sprawa została zainicjowana w 2018 r. przez ówczesnego sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie, a obecnego ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Został on w 2018 r. przeniesiony bez jego zgody, przez ówczesnego prezesa sądu, do orzekania w innym wydziale tego samego sądu. Odwołał się do KRS, ale ta sprawę umorzyła. Żurek odwołał się więc do SN.

Odwołanie to miała rozpoznać Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w SN, ale Żurek zwrócił się o wyłączenie wszystkich sędziów tej izby, wskazując na wadliwy sposób ich powołania. Rozpoznaniem tego wniosku zajęła się z kolei Izba Cywilna. Jej skład orzekający w trakcie rozpoznawania wniosku się zmienił, ponieważ troje sędziów z jej siedmioosobowego składu przeszło w stan spoczynku.

Ówczesna pierwsza prezeska SN Małgorzata Manowska wyznaczyła nowy siedmioosobowy skład orzekający w Izbie Cywilnej. Znalazło się w nim tylko troje sędziów z poprzedniego składu, w tym sędzia sprawozdawca, którzy uzyskali powołania do pełnienia urzędu sędziego SN przed zmianami w sądownictwie. Sędzia sprawozdawca skierował wówczas pytania do TSUE o zgodność tych zmian z prawem UE.

W wydanej opinii rzeczniczki generalnej TSUE Tamary Ćapety zaproponowała sędziom Trybunału, by TSUE uznał się za niewłaściwy w tej sprawie, ponieważ stała się ona bezprzedmiotowa ze względu na zrzeczenie się urzędu przez sędziego. „Trybunał nie jest zaś właściwy do wydawania opinii doradczych lub hipotetycznych w kwestiach funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich” - uznała rzeczniczka generalna.

Żurek został przywrócony do orzekania w swoim macierzystym wydziale w Sądzie Okręgowym w Krakowie w 2025 r. W tym samym roku zrzekł się urzędu sędziego i został ministrem sprawiedliwości.

Ćapeta zaznaczyła, że gdyby jednak Trybunał zdecydował się udzielić odpowiedzi na zadane mu pytania, to według niej powinien przyjąć, że prawo UE nie pozwala na udział w składzie orzekającym osób powołanych do SN z naruszeniem podstawowych reguł prawa krajowego. W jej ocenie „mieszany” skład orzekający, tj. taki, w którym zasiadają zarówno sędziowie powołani prawidłowo, jak i powołani wadliwie, nie jest niezawisłym i bezstronnym sądem w rozumieniu prawa Unii.

Rzeczniczka generalna TSUE nie ma wątpliwości

Ćapeta odniosła się także do pytania SN o jego wewnętrzną organizację. Według niej unijne prawo pozbawia skuteczności decyzje dotyczące wewnętrznej organizacji sądu, jeśli według prawa krajowego miały być one podjęte przez sędziego, a osoba, która je podjęła została powołana na to stanowisko w sposób sprzeczny z prawem Unii. - Brak skuteczności decyzji o wyznaczeniu składu orzekającego nie prowadzi jednak automatycznie do wniosku, że taki skład jest sprzeczny z przepisami prawa lub że wydane przez ten skład orzeczenie nie wywołuje skutków prawnych - podkreśliła rzeczniczka generalna.

Na pytanie o to, czy sędziowie mogą odmówić udziału w składzie orzekającym, w którym zasiadają osoby powołane na stanowiska sędziów w procedurze sprzecznej z prawem Unii, odpowiedziała twierdząco. Uznała jednak, że sędzia sprawozdawca nie ma prawa do wyznaczania składu w takich okolicznościach.

Opinie rzeczników generalnych TSUE poprzedzają wyroki trybunału, stanowiąc propozycje rozstrzygnięcia. Sędziowie zazwyczaj podtrzymują stanowisko przyjęte przez rzeczników, ale nie jest to wiążące.

Autopromocja
381578mega.png
Jakie błędy popełniają jednostki i jak ich unikać?Szkolenie online: Praktyczne aspekty po wdrożeniuSprawdź
Źródło: PAP
Autopromocja
381536mega.png
381439mega.png
381542mega.png

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

sąd najwyższyTSUEorzecznictwo

Powiązane

Jak szybko wybrać pieniądze z konta zmarłego bez testamentu i postępowania spadkowego
KrajJak szybko wybrać pieniądze z konta zmarłego bez testamentu i postępowania spadkowego. To może być prawie 200 tys. złotych. Jest na to prosty sposób
dowód osobisty z numerem pesel w portfelu podczas zakupów
Finanse i gospodarkaNowy obowiązek przy zakupach od 2027 r. Przy kasie może paść prośba o PESEL
portfel, dokumenty
Spadki i darowiznyZnalazłeś pieniądze na ulicy? Nowe prawo zmienia wszystko. Zobacz, kiedy możesz je legalnie zatrzymać

Najważniejsze

na niebieskim tle trzy powiewające flagi Unii Europejskiej
Kadry i płaceUnijny parasol nad pracownikami z Ukrainy rozpięty do 2028 r. Polscy pracodawcy mogą spać spokojnie, ale czas ucieka
Łukasz Żak
Kraj20 lat więzienia za wypadek na Trasie Łazienkowskiej. Jest wyrok sądu ws. Łukasza Żaka. Będzie apelacja
Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE)
TSUE ułatwił podważanie neosędziów. Dwa wyroki i jedna opinia
Kobieta w kapeluszu siedzi przed domu z walizką
Prawo pracyChoroba na urlopie? Tysiące Polaków popełnia ten błąd. Jak nie stracić wakacji przez L4?
Na pierwszym planie widać osobę stojącą tyłem w mundurze i żółtej kamizelce z napisem "Wojsko Polskie" w tle widać miasto
Sprawy kadroweW 2027 r. 245 tys. dziewiętnastoletnich mężczyzn musi przystąpić do kwalifikacji wojskowej
lekarz, pacjent, senior, emeryt, bez kolejki
ŚwiadczeniaSenior 60 plus może dostać się do lekarza bez kolejki. Trzeba jednak spełnić jeden ważny warunek
pieniądze, złotówki, Polska, budżet państwa, deficyt, wydatki budżetowe, dochody budżetowe, podatki, zasiłki.
GospodarkaBudżet państwa po czerwcu br. pod presją programu CPN