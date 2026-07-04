Najnowsze badanie opinii publicznej pokazuje, że w bezpośrednim starciu o ocenę praworządności Waldemar Żurek wyprzedza Bogdana Święczkowskiego o 9,4 pkt proc. Na ministra sprawiedliwości wskazało 25,5 proc. ankietowanych, podczas gdy rację prezesowi Trybunału Konstytucyjnego przyznało 16,1 proc.

Nie oznacza to jednak, że większość społeczeństwa stanęła po stronie ministra. Największy polityczny ciężar wyników sondażu kryje się w odpowiedziach pozostałych uczestników badania. Aż 19,4 proc. respondentów uznało, że racji nie ma żaden z głównych uczestników konfliktu. Kolejne 21,1 proc. wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”, natomiast 17,8 proc. przyznało, że w ogóle nie zna tej sprawy.

Łącznie 58,3 proc. ankietowanych nie opowiedziało się więc ani za Waldemarem Żurkiem, ani za Bogdanem Święczkowskim. Wynik ten pokazuje, że choć minister sprawiedliwości wygrał bezpośrednie porównanie, spór o Trybunał Konstytucyjny i praworządność nie mobilizuje większości badanych do jednoznacznego poparcia którejkolwiek ze stron.

Spór o Trybunał Konstytucyjny i czterech niedopuszczonych sędziów

Konflikt między ministrem sprawiedliwości a prezesem Trybunału Konstytucyjnego nie sprowadza się do wzajemnej krytyki. Obecnie jego najważniejszym elementem jest obecnie sytuacja czworga osób wybranych przez Sejm 13 marca 2026 r. na sędziów TK, które nie zostały dopuszczone do orzekania.

Chodzi o Annę Korwin-Piotrowską, Krystiana Markiewicza, Marcina Dziurdę oraz Macieja Taborowskiego. Bogdan Święczkowski uznaje, że nie mogą oni wykonywać obowiązków sędziowskich, ponieważ nie złożyli ślubowania przed prezydentem. Sprawa stała się jednym z najostrzejszych punktów sporu o funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego.

Jak informowała Polska Agencja Prasowa, w maju troje z czworga niedopuszczonych do orzekania sędziów złożyło pisma do prezesa TK. Sprawa była związana z zabezpieczeniem wydanym przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Według informacji podawanych wówczas przez PAP analogiczne pismo miał złożyć również czwarty sędzia.

Spór ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania TK, ponieważ dotyczy tego, kto może uczestniczyć w wydawaniu rozstrzygnięć i na jakiej podstawie. Strony konfliktu przedstawiają całkowicie odmienne oceny prawne. Rząd i minister sprawiedliwości podważają sposób działania obecnego Trybunału, natomiast jego prezes broni przyjętej procedury i stanowiska dotyczącego skutków niezłożenia ślubowania przed prezydentem.

Wyrok TK w sprawie kontrasygnaty premiera zaostrzył konflikt

Kolejna odsłona sporu nastąpiła pod koniec czerwca. Trybunał Konstytucyjny orzekł 25 czerwca 2026 r., że niezgodny z konstytucją jest wymóg uzyskania kontrasygnaty premiera przy niektórych decyzjach prezydenta dotyczących sądownictwa.

Rozstrzygnięcie objęło m.in. mianowanie asesorów sądowych oraz obsadę części stanowisk w Sądzie Najwyższym. Sprawa dotyczyła także decyzji związanych z kierowaniem pracami SN. W praktyce orzeczenie wzmacniało zakres samodzielnego działania prezydenta i ograniczało rolę prezesa Rady Ministrów w tych procedurach.

Waldemar Żurek zakwestionował jednak legalność tego rozstrzygnięcia. Minister sprawiedliwości argumentował, że decyzji nie można traktować jak prawidłowego wyroku ze względu na skład Trybunału. W publicznych wypowiedziach ostro krytykował również sposób funkcjonowania instytucji kierowanej przez Bogdana Święczkowskiego.

Sam Trybunał przedstawił odmienne stanowisko. W rozstrzygnięciu dotyczącym kontrasygnaty przyjęto, że określone kompetencje prezydenta w sprawach sądownictwa nie powinny być uzależnione od podpisu premiera. Spór nie dotyczy więc wyłącznie personalnej rywalizacji Żurka ze Święczkowskim. Obejmuje zakres kompetencji najważniejszych organów państwa, status Trybunału Konstytucyjnego i skuteczność wydawanych przez niego orzeczeń.

Bogdan Święczkowski oskarża Waldemara Żurka o zniesławienie

Konflikt ma również wymiar sądowy. W styczniu 2026 r. Bogdan Święczkowski skierował prywatny akt oskarżenia przeciwko Waldemarowi Żurkowi. Prezes Trybunału Konstytucyjnego zarzucił ministrowi sprawiedliwości zniesławienie.

Sprawa wiąże się z publicznymi wypowiedziami Żurka dotyczącymi działań Święczkowskiego z okresu, gdy pełnił on funkcję prokuratora krajowego. Tłem są czynności Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzone wobec Romana Giertycha oraz postępowanie dotyczące spółki Polnord.

Według informacji przekazanych wówczas mediom akt oskarżenia został skierowany do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa. Święczkowski uznał, że wypowiedzi ministra zawierały twierdzenia naruszające jego dobre imię. Spór prawny dodatkowo pogłębił konflikt między dwoma politycznie i instytucjonalnie przeciwstawnymi ośrodkami.

Wcześniej Waldemar Żurek podejmował działania związane z możliwością pociągnięcia Bogdana Święczkowskiego do odpowiedzialności karnej. Spór wykroczył tym samym poza publiczną debatę o stanie praworządności i objął konkretne postępowania oraz wzajemne zarzuty prawne.

Większość Polaków nie wybiera żadnej strony sporu

Wyniki badania SW Research można odczytywać na dwóch poziomach. W bezpośrednim porównaniu zdecydowanie lepszy rezultat osiągnął Waldemar Żurek. Poparcie dla jego stanowiska było o ponad połowę wyższe niż w przypadku Bogdana Święczkowskiego.

Jednocześnie tylko 41,6 proc. wszystkich respondentów wskazało któregokolwiek z dwóch uczestników sporu. Pozostali badani odmówili przyznania racji obu stronom, nie potrafili rozstrzygnąć konfliktu albo przyznali, że go nie znają.

Szczególnie istotna jest grupa 19,4 proc. ankietowanych, którzy świadomie ocenili, że racji nie ma żaden z nich. To więcej niż odsetek respondentów popierających Bogdana Święczkowskiego. Z kolei grupa osób niezdecydowanych i nieznających sprawy obejmuje łącznie 38,9 proc. uczestników badania.

SW Research przeprowadziło badanie 1 lipca 2026 r. na zlecenie Onetu. Zastosowano metodę internetowych wywiadów CAWI w panelu SW Panel. W sondażu uczestniczyły 832 osoby z ogólnopolskiej próby dorosłych. Zastosowany dobór kwotowy zapewniał reprezentatywność ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

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