Wypłata 14. emerytury w 2026 roku. Znamy prognozowany termin wypłaty i kwoty brutto oraz netto

Kiedy wypłata 14. emerytury w 2026 roku? Decyduje jeden dzień

Rząd oficjalnie wyznaczył wrzesień 2026 roku jako miesiąc, w którym ruszą wypłaty czternastek. Pieniądze będą przelewane przez ZUS razem z Twoją standardową, bieżącą emeryturą lub rentą. Oznacza to, że dodatkową gotówkę otrzymasz w swoim stałym, indywidualnym terminie płatności. Najważniejszą datą dla wszystkich świadczeniobiorców jest 31 sierpnia 2026 roku. To właśnie na ten dzień ZUS będzie weryfikował Twój status. Jeśli w tym dniu będziesz mieć prawo do pobierania jednego z uprawniających świadczeń, czternastka zostanie naliczona automatycznie. Kiedy więc nastąpi wypłata 14. emerytury w 2026 roku? Ostateczny termin musi jeszcze zatwierdzić Rada Ministrów, dlatego formalnie harmonogram nie jest jeszcze zamknięty. Jeśli jednak rząd nie zmieni projektu, seniorzy otrzymają pieniądze razem z wrześniową emeryturą lub rentą.

Prognozowany harmonogram wypłat 14. emerytury w 2026 roku

Jeżeli 14. emerytura będzie wypłacana we wrześniu 2026, to pieniądze trafiają na konta w konkretnych cyklach miesięcznych. Dokładny prognozowany harmonogram przelewów wygląda następująco:

1 września (wtorek) - wypłaty docierające w pierwszym możliwym terminie.

5 września (sobota) - wypłata realizowana najpóźniej do piątku 4 września.

10 września (czwartek) - dla osób pobierających świadczenia w tym dniu.

15 września (wtorek) - dla emerytów z terminem wypłat na połowę miesiąca.

20 września (niedziela) - przelewy docierające najpóźniej w piątek 18 września.

25 września (piątek) - wypłaty na sam koniec miesiąca.

Ile wynosi 14. emerytura w 2026 roku? Zasada "złotówka za złotówkę"

Maksymalna bazowa kwota 14. emerytury w tym roku wynosi 1978,49 zł brutto (ok. 1 658,43 zł netto). To, ile dokładnie trafi na Twoje konto, zależy bezpośrednio od wysokości Twojego podstawowego świadczenia. Pełna kwota na rękę trafi do osób, których standardowa emerytura lub renta nie przekracza 2 900 zł brutto (ok. 2 414 zł netto). Dla osób z wyższymi świadczeniami czternastka będzie pomniejszana według zasady "złotówka za złotówkę" o kwotę przekroczenia tego progu. Istnieje też minimalny próg wypłaty - jeśli wyliczony dodatek byłby niższy niż 50 zł brutto (ok. 41 zł netto), świadczenie nie zostanie przyznane. Oznacza to, że seniorzy pobierający emeryturę zasadniczą na poziomie około 4 830 zł brutto (ok. 3 968 zł netto) i więcej, nie otrzymają przelewu. Aby lepiej to zrozumieć, warto spojrzeć na konkretne kwoty. Senior, którego podstawowa emerytura wynosi 2 500 zł brutto (ok. 2 100 zł netto), nie przekracza progu, więc otrzyma maksymalną czternastkę, czyli pełne 1 978,49 zł brutto (ok. 1 658,43 zł netto). Przy emeryturze na poziomie 3 500 zł brutto (ok. 2 912 zł netto) świadczenie przekracza próg o 600 zł, co oznacza, że czternastka spadnie do 1 378,49 zł brutto (ok. 1 157,43 zł netto). Z kolei osoba pobierająca wyższą emeryturę w wysokości 4 900 zł brutto (w tym przypadku świadczenie nie przysługuje z powodu przekroczenia progu netto i brutto) całkowicie przekracza maksymalny limit odcięcia i w jej przypadku czternasta emerytura nie będzie przysługiwać w ogóle.

Kto dostanie dodatkowe pieniądze, a kto straci prawo do wypłaty 14. emerytury?

Katalog osób uprawnionych do otrzymania dodatkowego przelewu we wrześniu jest bardzo szeroki. Pieniądze dostaną osoby pobierające:

Emerytury powszechne, rolnicze, pomostowe oraz mundurowe,

Renty z tytułu niezdolności do pracy,

Renty rodzinne oraz socjalne,

Świadczenia przedemerytalne.

Ważna zasada: Na jedną osobę przypada wyłącznie jedna czternastka. W sytuacji, gdy jedną rentę rodzinną pobiera kilka osób (np. rodzeństwo), kwota czternastej emerytury zostanie podzielona równomiernie między wszystkich uprawnionych.

Kto nie otrzyma 14. emerytury w 2026 roku?

Czternastek nie dostaną osoby, które na dzień 31 sierpnia 2026 roku będą miały zawieszone prawo do wypłaty podstawowej emerytury lub renty. To ogromne ryzyko dla seniorów, którzy dorabiają na wcześniejszych emeryturach. W okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 roku przekroczenie miesięcznego przychodu w kwocie 12 431,80 zł brutto (kwota ta ulega odpowiedniemu potrąceniu na netto) skutkuje natychmiastowym zawieszeniem podstawowego świadczenia, a to oznacza całkowitą utratę czternastki. Limity te zupełnie nie dotyczą seniorów, którzy osiągnęli już powszechny wiek emerytalny - oni mogą dorabiać bez ograniczeń.

Czy kwoty 14. emerytury mogą jeszcze wzrosnąć?

Ustawodawca pozostawił Radzie Ministrów furtkę prawną, która pozwala na podniesienie kwoty 14. emerytury ponad podstawowe 1 978,49 zł brutto (ok. 1 658,43 zł netto). Rząd ma czas na wydanie takiego rozporządzenia aż do 31 października 2026 roku. Na ten moment jednak w wykazie prac legislacyjnych nie ma żadnych projektów w tym kierunku. Wszystko wskazuje na to, że tegoroczne świadczenia zostaną wypłacone dokładnie w kwotach bazowych opisanych powyżej.

Czy muszę składać wniosek do ZUS, aby otrzymać 14. emeryturę w 2026 roku?

Nie, świadczenie zostanie przyznane całkowicie z urzędu. Pieniądze trafią na Twoje konto lub zostaną dostarczone przez listonosza automatycznie, w ten sam sposób i w tym samym dniu, w którym otrzymujesz podstawową emeryturę lub rentę we wrześniu. Po wypłacie ZUS wyśle do każdego uprawnionego oficjalną decyzję pocztą.

Czy komornik może zająć 14. emeryturę?

Nie. Czternasta emerytura w 2026 roku jest prawnie chroniona przed wszelkimi potrąceniami i egzekucjami komorniczymi. Oznacza to, że komornik sądowy ani administracyjny nie ma prawa zabrać tych pieniędzy z Twojego konta bankowego. Świadczenie nie wlicza się również do dochodu przy ustalaniu prawa do pomocy społecznej, alimentów czy dodatków dla osób niesamodzielnych.

Jak dostać większy przelew 14. emerytury "na rękę"? Co to jest wniosek EPD-21?

Sam ZUS nie może zmienić kwoty brutto, ale możesz wpłynąć na to, ile dostaniesz netto. Jeśli Twoje łączne dochody w całym 2026 roku nie przekroczą 30 000 zł brutto (ok. 26 000 zł netto), możesz złożyć w ZUS wniosek EPD-21. Jest to oświadczenie o niepobieraniu zaliczek na podatek dochodowy. Dzięki temu ZUS nie potrąci z Twojej czternastki 12 proc. podatku już we wrześniu, co zwiększy Twój przelew na rękę nawet o 225 zł (najwięcej zyskają osoby z emeryturą ok. 2400 zł brutto). Jeśli nie złożysz tego wniosku, nadpłacony podatek odzyskasz dopiero w 2027 roku przy rocznym rozliczeniu PIT.

Co zrobić, jeśli termin mojej wypłaty 14. emerytury przypada w weekend?

Jeżeli Twój standardowy dzień wypłaty emerytury (np. 6 lub 20 września) przypada w sobotę lub niedzielę, ZUS oraz KRUS mają obowiązek wypłacić pieniądze wcześniej. W takich przypadkach czternastka wraz z podstawowym świadczeniem trafi do Ciebie już w piątek (odpowiednio 4 lub 18 września 2026 roku).