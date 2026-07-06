Wreszcie mniej biurokracji i milcząca zgoda. Zmiany w aż 17 ustawach i możliwość załatwienia sprawy administracyjnej w sposób milczący

Ustawa z dnia 11 czerwca 2026 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych w sprawach rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych albo załatwianych milcząco (Dz.U. 2026 poz. 875, dalej jako: ustawa) dotyczy rozszerzenia stosowania tzw. milczącej zgody, jeśli chodzi o załatwienie spraw w urzędach.

Ważne Jeśli urząd nie wyda decyzji w określonym terminie, sprawa zostanie uznana za załatwioną, zgodnie z wnioskiem obywatela lub przedsiębiorcy. Celem zmian jest skrócenie czasu oczekiwania na rozstrzygnięcia administracyjne oraz ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej.

Czym jest milcząca zgoda?

Na gruncie KPA - Kodeksu Postępowania Administracyjnego kwestię milczącej zgody reguluje rozdział 8a. Milczące załatwienie sprawy, począwszy od art. 122a [Przesłanki milczącego załatwienia sprawy]: § 1. Sprawa może być załatwiona milcząco, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. § 2. Sprawę uznaje się za załatwioną milcząco w sposób w całości uwzględniający żądanie strony, jeżeli w terminie miesiąca od dnia doręczenia żądania strony właściwemu organowi administracji publicznej albo innym terminie określonym w przepisie szczególnym organ ten:

nie wyda decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie (milczące zakończenie postępowania) albo nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji (milcząca zgoda).

Orzeczenia/wyroki Jak stanowi Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 25 lutego 2025 r., II SA/Ol 849/24: sprawę uznaje się za załatwioną milcząco w sposób w całości uwzględniający żądanie strony, jeżeli w terminie miesiąca od dnia doręczenia żądania strony właściwemu organowi administracji publicznej albo innym terminie określonym w przepisie szczególnym organ ten: 1) nie wyda decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie (milczące zakończenie postępowania) albo 2) nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji (milcząca zgoda). Podstawowymi przesłankami załatwienia sprawy administracyjnej w sposób milczący są żądanie strony i upływ terminu do wydania decyzji) postanowienia kończącego postępowanie w sprawie lub do wniesienia sprzeciwu. Żądanie strony jest konstytutywne dla załatwienia sprawy w sposób milczący, ponieważ: po pierwsze, ten sposób załatwienia sprawy administracyjnej jest dopuszczalny tylko w postępowaniu wszczętym na żądanie strony; po drugie, treścią załatwienia sprawy w sposób milczący jest uwzględnienie w całości żądania strony (innej treści milczącego załatwienia sprawy KPA nie dopuszcza); po trzecie, od dnia doręczenia żądania strony organowi administracji publicznej biegnie termin wydania decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie albo wniesienia sprzeciwu. Istotą milczącego załatwienia sprawy w obu wskazanych formach, jest to, że upływ terminu ustawowego oznacza załatwienie sprawy zgodnie z żądaniem strony.

Nowe uproszczenia procedur administracyjnych w sprawach rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych albo załatwianych milcząco

Ustawa z dnia 11 czerwca 2026 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych w sprawach rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych albo załatwianych milcząco wprowadza zmiany zwiększające liczbę przypadków, w których przepisy szczególne przewidują możliwość załatwienia sprawy administracyjnej w sposób milczący (z zastosowaniem instytucji z art. 122a Kodeksu postępowania administracyjnego). Uchwalona ustawa wprowadza znaczące rozszerzenie zakresu spraw, które będą mogły być załatwione w sposób milczący. Ustawa dokonuje zmian w 17 ustawach:

1) ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi. Wprowadzenia zasady, że opinia gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy jest przedstawiana w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania jej przedstawienia, a nieprzedstawienia opinii w tym terminie uważa się za przedstawienie pozytywnej opinii (ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi)

2) ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym;

3) ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych;

4) ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;

5) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

6) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;

7) ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;

8) ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

9) ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;

10) ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

11) ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych;

12) ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;

13) ustawie z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi;

14) ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

15) ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

16) ustawie z dnia 14 kwietnia 2023 r. o konsumenckiej pożyczce lombardowej;

17) ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Szybsze decyzje w sprawach sprzedaży alkoholu

Zmianie ulegną przepisy dotyczące wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych będzie miała 30 dni na wydanie opinii dotyczącej zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy. Jeżeli komisja nie przedstawi stanowiska w tym terminie, opinia zostanie uznana za pozytywną.

Milcząca zgoda w sprawach podatku rolnego

Nowelizacja wprowadza również uproszczenia dla rolników ubiegających się o ulgi i zwolnienia z podatku rolnego. Jeżeli organ podatkowy w ciągu 60 dni od złożenia wniosku nie wyda decyzji ani postanowienia kończącego postępowanie, sprawa zostanie uznana za załatwioną zgodnie z żądaniem wnioskodawcy.

Nowe zasady rekultywacji gruntów

Doprecyzowane zostaną przepisy dotyczące rekultywacji gruntów rolnych i leśnych. Ustawa określi elementy decyzji dotyczącej ustalenia kierunku rekultywacji oraz uznania jej za zakończoną. Jednocześnie brak opinii wymaganych organów w terminie 30 dni będzie oznaczał brak zastrzeżeń do planowanych działań.

Łatwiejsze uzyskanie statusu pojazdu uprzywilejowanego

Nowelizacja określa wymagania dotyczące wniosku o uznanie pojazdu za uprzywilejowany w związku z ratowaniem życia lub zdrowia. Minister właściwy do spraw wewnętrznych będzie miał 60 dni na wydanie decyzji. Jeżeli termin ten zostanie przekroczony, zezwolenie zostanie uznane za wydane automatycznie następnego dnia po jego upływie.

Ułatwienia w umarzaniu zaległości podatkowych

Zmiany obejmą również Ordynację podatkową. W przypadku wniosków o umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej organ podatkowy będzie miał 60 dni na wydanie rozstrzygnięcia. Po bezskutecznym upływie tego terminu sprawa zostanie uznana za załatwioną zgodnie z wnioskiem. Rozwiązanie będzie dotyczyło wyłącznie spraw, w których wartość umorzenia nie przekroczy wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu złożenia wniosku. Ustawa przewiduje również szczegółowe ograniczenia stosowania tej procedury.

Transport drogowy bez zbędnej zwłoki

W postępowaniach dotyczących uzgadniania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych oraz przewozów regularnych specjalnych brak stanowiska organu uzgadniającego w ciągu 30 dni będzie oznaczał dokonanie uzgodnienia.

Krótsza droga do wpisu zabytkowego pojazdu

Właściciele pojazdów wpisanych do wojewódzkiej ewidencji zabytków zyskają uproszczoną procedurę wpisu do rejestru zabytków. Jeżeli wojewódzki konserwator zabytków nie wyda decyzji w terminie 90 dni, wpis zostanie uznany za dokonany z mocy prawa następnego dnia po upływie tego terminu.

Organizacja imprez masowych

Doprecyzowany zostanie zakres wniosku o wydanie zezwolenia na organizację imprezy masowej. Brak decyzji organu w ustawowym terminie będzie oznaczał automatyczne wydanie zezwolenia zgodnie z warunkami wskazanymi we wniosku i dołączonej dokumentacji.

Przedłużenie zezwoleń na gospodarowanie odpadami

Przedsiębiorcy zajmujący się zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów skorzystają z uproszczonej procedury przedłużania zezwoleń. Jeżeli właściwy organ nie wyda decyzji w ciągu 60 dni, zezwolenie zostanie automatycznie przedłużone na okres wskazany we wniosku, jednak nie dłuższy niż do 10 lat od dnia wydania pierwotnego zezwolenia.

Ułatwienia dla przedsiębiorców

Milcząca zgoda obejmie również wpisy do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów. Jeżeli właściwy organ nie dokona wpisu ani nie odmówi jego dokonania w przewidzianym terminie, przedsiębiorca będzie mógł rozpocząć działalność po upływie 45 dni od złożenia wniosku. Analogiczne rozwiązanie przewidziano dla przedsiębiorców prowadzących działalność lombardową. W przypadku braku decyzji KNF działalność będzie mogła rozpocząć się po 45 dniach od wpływu wniosku o wpis.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 11 czerwca 2026 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych w sprawach rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych albo załatwianych milcząco (Dz.U. 2026 poz. 875)