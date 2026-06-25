Gazeta Prawna
Sprawy urzędowe

Nowość od PFRON: SODiR 3.0. Uruchomiono w nowej odsłonie system wsparcia dla pracodawców i osób z niepełnosprawnościami

Nowość od PFRON: SODiR 3.0. Uruchomiono w nowej odsłonie system wsparcia dla pracodawców i osób z niepełnosprawnościami
Nowość od PFRON: SODiR 3.0. Uruchomiono w nowej odsłonie system wsparcia dla pracodawców i osób z niepełnosprawnościamiShutterstock
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat Kinga PiwowarskaDoktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie oraz Rzecznik Akademicki ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji. Specjalizuje się w prawie pracy, zabezpieczeniu społecznym oraz administracyjnoprawnych aspektach związanych z pracą i pomocą socjalną.
dzisiaj, 15:35

Można powiedzieć, że administracja publiczna wchodzi w nowy rozdział cyfryzacji, stawiając na bezpieczeństwo i łatwość korzystania z usług. PFRON zapowiada wejście do użytku nowej wersji swojego kluczowego systemu informatycznego. To krok mający na celu nowoczesne zarządzanie środkami unijnymi oraz realne ułatwienie procesów rehabilitacyjnych i zatrudnieniowych. Co dokładnie zyskają pracodawcy i osoby z niepełnosprawnościami?

Skrót artykułu

PFRON przygotowuje nową odsłonę systemu SODiR, który służy do obsługi dofinansowań do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami oraz refundacji składek na ubezpieczenia społeczne. SODiR 3.0 ma uprościć formalności, przyspieszyć rozpatrywanie spraw i zapewnić łatwiejszy dostęp do elektronicznych usług Funduszu.

Nowość od PFRON: SODIR 3.0. Uruchomiono w nowej odsłonie system wsparcia dla pracodawców i osób z niepełnosprawnościami

Uszczegóławiając, SODiR 3.0 to nowa wersja systemu informatycznego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Będzie wykorzystywana do obsługi dofinansowań do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami, refundacji składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a także elektronicznej obsługi wniosków, dokumentów i korespondencji.

Ważne

Nowa platforma umożliwi również wymianę danych między PFRON a innymi instytucjami publicznymi oraz wesprze zarządzanie procesami realizowanymi przez Fundusz. Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich i stanowi element cyfrowej modernizacji usług PFRON.

SODiR: Kto będzie korzystać z nowego systemu?

SODiR 3.0 został przygotowany z myślą o pracodawcach zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami, przedsiębiorcach prowadzących działalność gospodarczą, rolnikach z niepełnosprawnościami oraz rolnikach opłacających składki za domownika z niepełnosprawnością. Z systemu będą korzystać także pracownicy PFRON oraz osoby załatwiające sprawy drogą elektroniczną. Według PFRON nowa wersja systemu ma zapewnić bardziej intuicyjną obsługę oraz szybszy dostęp do usług.

Co zmieni SODiR 3.0?

Nowy system ma uprościć procedury związane ze składaniem i obsługą wniosków. Część danych będzie pobierana automatycznie, co ograniczy liczbę czynności wykonywanych ręcznie. Większa automatyzacja ma przyspieszyć weryfikację danych, rozpatrywanie spraw oraz wypłatę wsparcia. System zostanie również dostosowany do wymagań dotyczących bezpieczeństwa i dostępności cyfrowej, tak aby był łatwiejszy w obsłudze także dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Istotnym elementem projektu będzie integracja z systemami innych instytucji publicznych, w tym ZUS i KRUS. Ma to usprawnić wymianę danych i przyspieszyć obsługę spraw dotyczących dofinansowań do wynagrodzeń oraz refundacji składek.

Dofinansowanie do wynagrodzeń pozostaje kluczowym instrumentem wsparcia

Dofinansowanie dotyczy osób z niepełnosprawnościami, które: są w wieku aktywności zawodowej (czyli te, które nie osiągnęły wieku emerytalnego), mają znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), pozostają bez zatrudnienia.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zatrudnienie osoby z niepełnosprawnościami na minimum 12 miesięcy. Pracodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie do 90 dni po zatrudnieniu osoby z niepełnosprawnościami. Można otrzymać dofinansowanie na:

  • wyposażenie stanowisk pracy;
  • dostosowanie pomieszczeń i otoczenia zakładu pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
  • dostosowanie lub zakup urządzeń, które ułatwią osobom z niepełnosprawnościami wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy;
  • zakup i autoryzację oprogramowania oraz urządzeń i technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności;
  • szkolenia dla osób zatrudnionych w ramach programu;
  • szkolenia pracowników, którzy współpracują z osobami z niepełnosprawnościami i im pomagają (szkolenia powinny dotyczyć umiejętności współpracy z osobami z niepełnosprawnościami);
  • dowóz osób zatrudnionych w ramach programu z miejsca zamieszkania do zakładu pracy i z powrotem;
  • dodatek motywacyjny dla pracowników ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zatrudnionych w ramach programu.

SODiR 3.0 ma zastąpić dotychczasowy system obsługi dofinansowań i refundacji prowadzonych przez PFRON. Nowa platforma ma uprościć procedury, zwiększyć automatyzację, poprawić dostępność usług i usprawnić współpracę z innymi instytucjami publicznymi. Dzięki temu zarówno pracodawcy, jak i osoby z niepełnosprawnościami mają szybciej i wygodniej korzystać z instrumentów wsparcia oferowanych przez Fundusz.

Kto nie złoży wniosku w ZUS, straci dodatkowe lata stażu pracy. Polacy ruszyli po zaświadczenia do ZUS. Chodzi o nowe przepisy 2026
Zobacz także
Kto nie złoży wniosku w ZUS, straci dodatkowe lata stażu pracy. Polacy ruszyli po zaświadczenia do ZUS. Chodzi o nowe przepisy 2026
Źródło: gazetaprawna.pl

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

pracodawcyPFRONosoby z niepełnosprawościamisystemdofinansowanie do wynagrodzenia

Powiązane

Wystarczy jeden wniosek czy skarga. Chorzy, seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, dzieci - tzw. osoby ze szczególnymi potrzebami mogą zyskać dostępność. Co to daje?
ŚwiadczeniaWystarczy jeden wniosek czy skarga. Chorzy, seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, dzieci - tzw. osoby ze szczególnymi potrzebami mogą zyskać dostępność. Co to daje?
Jak Polska realizuje Konwencję o prawach osób z niepełnosprawnościami? [RAPORT RPO]
KrajJak Polska realizuje Konwencję o prawach osób z niepełnosprawnościami? [RAPORT RPO]
Oddała 22 tysiące za coś, co mogła dostać za darmo. ZUS i Pełnomocnik OzN biją na alarm: chodzi o świadczenie wspierające
ŚwiadczeniaOddała 22 tysiące za coś, co mogła dostać za darmo. ZUS i Pełnomocnik OzN biją na alarm: chodzi o świadczenie wspierające
Jak na sytuację osób z niepełnosprawnościami wpłynie ustawa o instrumentach wspieranego podejmowania decyzji? Czy to tak naprawdę wciąż ubezwłasnowolnienie, ale w białych rękawiczkach?
KrajJak na sytuację osób z niepełnosprawnościami wpłynie ustawa o instrumentach wspieranego podejmowania decyzji? Czy to tak naprawdę wciąż ubezwłasnowolnienie, ale w białych rękawiczkach?

Najważniejsze

Konferencja Odbudowy Ukrainy odbywa się w Gdańsku
KrajZa nowy spór o UPA odpowiada Zełenski [SONDAŻ DGP]
Marcin Stanecki, główny inspektor pracy
Kadry i płaceWażą się losy Głównego Inspektora Pracy
Napis alimenty na banknotach leżących obok portfela
Prawo rodzinneAlimenty mogą nagle wzrosnąć. Sądy coraz częściej przychylają się do takich wniosków
Ukraińcy
OpiniePogromów w Polsce nie będzie. Komentatorzy, przestańcie straszyć
Słodkie napoje w lodówce w sklepie - podatek cukrowy 2027
ZdrowieNowy podatek cukrowy od 2027 roku. Rząd omija weto i bierze się za energetyki
Korytarz szpitalny z personelem medycznym i pacjentami.
PolitykaNIK chce policzyć zarobki medyków. Najpierw dane, później wybrane szpitale
Uśmiechnięta kobieta przy laptopie trzyma w dłoniach świnkę skarbonkę
Emerytury i rentyUkryty kapitał na kontach Polaków. Wielu pracowników nie wie o środkach, które odkłada dla nich szef
Lekarz analizuje dokumentację medyczną pacjenta przed oceną niezdolności do pracy
Emerytury i rentyNa jakie choroby ZUS najczęściej przyznaje rentę? Oto najbardziej kompletna lista na 2026 rok
Autopromocja
381536mega.png
381439mega.png
381499mega.png