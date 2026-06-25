PFRON przygotowuje nową odsłonę systemu SODiR, który służy do obsługi dofinansowań do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami oraz refundacji składek na ubezpieczenia społeczne. SODiR 3.0 ma uprościć formalności, przyspieszyć rozpatrywanie spraw i zapewnić łatwiejszy dostęp do elektronicznych usług Funduszu.

Nowość od PFRON: SODIR 3.0. Uruchomiono w nowej odsłonie system wsparcia dla pracodawców i osób z niepełnosprawnościami

Uszczegóławiając, SODiR 3.0 to nowa wersja systemu informatycznego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Będzie wykorzystywana do obsługi dofinansowań do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami, refundacji składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a także elektronicznej obsługi wniosków, dokumentów i korespondencji.

Ważne Nowa platforma umożliwi również wymianę danych między PFRON a innymi instytucjami publicznymi oraz wesprze zarządzanie procesami realizowanymi przez Fundusz. Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich i stanowi element cyfrowej modernizacji usług PFRON.

SODiR: Kto będzie korzystać z nowego systemu?

SODiR 3.0 został przygotowany z myślą o pracodawcach zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami, przedsiębiorcach prowadzących działalność gospodarczą, rolnikach z niepełnosprawnościami oraz rolnikach opłacających składki za domownika z niepełnosprawnością. Z systemu będą korzystać także pracownicy PFRON oraz osoby załatwiające sprawy drogą elektroniczną. Według PFRON nowa wersja systemu ma zapewnić bardziej intuicyjną obsługę oraz szybszy dostęp do usług.

Co zmieni SODiR 3.0?

Nowy system ma uprościć procedury związane ze składaniem i obsługą wniosków. Część danych będzie pobierana automatycznie, co ograniczy liczbę czynności wykonywanych ręcznie. Większa automatyzacja ma przyspieszyć weryfikację danych, rozpatrywanie spraw oraz wypłatę wsparcia. System zostanie również dostosowany do wymagań dotyczących bezpieczeństwa i dostępności cyfrowej, tak aby był łatwiejszy w obsłudze także dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Istotnym elementem projektu będzie integracja z systemami innych instytucji publicznych, w tym ZUS i KRUS. Ma to usprawnić wymianę danych i przyspieszyć obsługę spraw dotyczących dofinansowań do wynagrodzeń oraz refundacji składek.

Dofinansowanie do wynagrodzeń pozostaje kluczowym instrumentem wsparcia

Dofinansowanie dotyczy osób z niepełnosprawnościami, które: są w wieku aktywności zawodowej (czyli te, które nie osiągnęły wieku emerytalnego), mają znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), pozostają bez zatrudnienia.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zatrudnienie osoby z niepełnosprawnościami na minimum 12 miesięcy. Pracodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie do 90 dni po zatrudnieniu osoby z niepełnosprawnościami. Można otrzymać dofinansowanie na:

wyposażenie stanowisk pracy;

dostosowanie pomieszczeń i otoczenia zakładu pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;

dostosowanie lub zakup urządzeń, które ułatwią osobom z niepełnosprawnościami wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy;

zakup i autoryzację oprogramowania oraz urządzeń i technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności;

szkolenia dla osób zatrudnionych w ramach programu;

szkolenia pracowników, którzy współpracują z osobami z niepełnosprawnościami i im pomagają (szkolenia powinny dotyczyć umiejętności współpracy z osobami z niepełnosprawnościami);

dowóz osób zatrudnionych w ramach programu z miejsca zamieszkania do zakładu pracy i z powrotem;

dodatek motywacyjny dla pracowników ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zatrudnionych w ramach programu.