Przeszło jedna trzecia dorosłych z pokolenia Z odczuwa cyfrowe zmęczenie. Już nie tylko funkcjonuje wypalenie zawodowe ale i wypalenie cyfrowe

Nieustanne powiadomienia, konieczność natychmiastowego odpowiadania na wiadomości oraz rosnąca ilość aplikacji sprawiają, że młodzi ludzie coraz częściej czują się przytłoczeni technologią. Jak pokazuje najnowsze badanie firmy ClickMeeting, niemal co trzecia osoba w wieku od 18 do 29 lat cierpi na cyfrowe wypalenie od co najmniej kilku miesięcy, a nierzadko dłużej niż od roku. Prawie połowa respondentów z tej grupy wiekowej wskazuje, że powodem ich przeciążenia jest nadmiar aplikacji i narzędzi AI. Co więcej, połowa wszystkich uczestników badania uważa, że ewolucja sztucznej inteligencji odbywa się zbyt szybko, by mogli za nią nadążyć. Głównym wyzwaniem przestał być sam czas spędzany przed monitorem, a stała się nim rosnąca liczba bodźców i nieustanne zmiany technologiczne.

Czym jest wypalenie cyfrowe?

Wypalenie cyfrowe definiuje się jako wyczerpanie wywołane długotrwałym używaniem technologii, pracą przed ekranem oraz przebywaniem w środowisku ciągłej komunikacji w sieci. Zjawisko to w szczególnym stopniu dotyka młodsze pokolenie. Z reprezentatywnego badania ClickMeeting (polskiego lidera na rynku webinarów i spotkań online) wynika, że 20 proc. badanych w wieku 18-29 lat odczuwa to wypalenie od ponad roku, a 12 proc. od kilku miesięcy – co łącznie daje 32 proc. młodych borykających się z tym stanem długoterminowo. Dodatkowo 26 proc. przyznaje, że objawy cyfrowego przeciążenia pojawiają się u nich okresowo.

Przez lata skupialiśmy się głównie na czasie spędzonym przed ekranem. Dziś widać, że równie ważna staje się liczba bodźców, którym jesteśmy poddawani. Komunikatory, aplikacje, i narzędzia AI sprawiają, że wielu młodych ludzi niemal przez cały dzień pozostaje w trybie ciągłej gotowości do reakcji. To właśnie taki model funkcjonowania sprzyja narastaniu cyfrowego zmęczenia - komentuje Martyna Grzegorczyk, Marketing Operations Manager ClickMeeting.

Pokolenie Z najmocniej odczuwa przymus ciągłej dostępności: głównym powodem cyfrowego wypalenia są nieustające powiadomienia oraz wiadomości, na które trzeba szybko odpowiedzieć

Głównym powodem cyfrowego wypalenia są nieustające powiadomienia oraz wiadomości, na które trzeba szybko odpowiedzieć – tak twierdzi 50 proc. ogółu badanych i aż 61 proc. osób w przedziale 18-29 lat. Następne w kolejności przyczyny to: nadmiar aplikacji i narzędzi sztucznej inteligencji (24 proc.) oraz zacieranie się granic między pracą a życiem prywatnym (23 proc.). Same spotkania online uważa za powód wypalenia tylko 4 proc. ankietowanych.

- Źródłem przeciążenia coraz częściej są nie konkretne urządzenia czy narzędzia, ale konieczność jednoczesnego funkcjonowania w wielu kanałach komunikacji. Jednym z największych wrogów koncentracji są ciągłe powiadomienia. Każda wiadomość wymaga uwagi, przerwania wykonywanego zadania i podjęcia decyzji, czy należy zareagować natychmiast. Gdy takich sygnałów pojawiają się dziesiątki lub setki dziennie, rośnie poczucie przeciążenia i trudniej utrzymać skupienie - dodaje Martyna Grzegorczyk, Marketing Operations Manager ClickMeeting.

Sztuczna inteligencja to nowy powód wyczerpania dla dorosłych Zetek

Interesujące wnioski przynosi analiza wpływu AI na naukę i codzienną pracę. W grupie wiekowej 18-29 lat aż 46 proc. osób uważa zbyt dużą liczbę narzędzi sztucznej inteligencji i aplikacji za jedno ze źródeł swojego zmęczenia. Pokazuje to, że postęp technologiczny niesie ze sobą nową trudność: użytkownicy nie tylko używają systemów, ale muszą wciąż przyswajać ich nowe funkcjonalności, śledzić aktualizacje i uczyć się obsługi kolejnych rozwiązań. Równocześnie 50 proc. wszystkich badanych ma wrażenie, że tempo rozwoju AI przewyższa ich możliwości adaptacyjne.

Wypalenie cyfrowe a wypalenie zawodowe

Wypalenie cyfrowe przestało być oddzielnym problemem i stało się obecnie główną i najszybciej rosnącą przyczyną wypalenia zawodowego, szczególnie wśród najmłodszych pracowników.

Dotychczas wszystkie analizy wypalenia zawodowego skupiały się na obciążeniu pracą, relacjach w zespole czy wynagrodzeniu. Najnowsze dane pokazują że pojawił się zupełnie nowy, bardzo niedoceniany czynnik ryzyka, który uderza znacznie mocniej niż wszystkie wymienione - czyli czynnik technologii w pracy.

Stan ciągłej gotowości do reakcji, dziesiątki powiadomień dziennie, konieczność przełączania się pomiędzy kilkunastoma narzędziami i co najważniejsze presja stałego nadążania za nowymi narzędziami AI to obciążenie które nigdy się nie wyłącza. Nie kończy się o godzinie 17, nie kończy się w weekend. Kumuluje się powoli przez miesiące, a następnie przeradza się w pełne wypalenie zawodowe.

Co jest szczególnie ironiczne i niepokojące: praktycznie wszystkie pracodawcy wprowadzali AI z założeniem że zmniejszy ono obciążenie i wypalenie zawodowe. Według tego badania obecnie robi ono dokładnie odwrotnie. Dla prawie połowy pracowników w wieku 18-29 lat AI nie jest udogodnieniem, a kolejnym obowiązkiem, kolejnym narzędziem którego trzeba się nauczyć co dwa tygodnie, i dodatkowo cicha presja że skoro jest AI to powinieneś być teraz dwa razy bardziej wydajny.

Źródło i metodologia: Badanie zostało zrealizowane na zlecenie firmy ClickMeeting przez agencję badawczą Quantify w czerwcu 2026 r. Wykorzystano metodę CAWI na reprezentatywnej próbie 1000 osób od 18. roku życia. W analizie uwzględniono zarówno wyniki dla ogółu respondentów, jak i dla wyodrębnionej grupy wiekowej 18–29 lat.