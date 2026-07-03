Na czym polegają wakacje składkowe?

Wakacje składkowe pozwalają ograniczyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Jednocześnie przedsiębiorca zachowuje ciągłość ubezpieczenia społecznego, a ulga nie wpływa negatywnie na przyszłe świadczenia emerytalne. W ramach wakacji składkowych przedsiębiorca nie opłaca za siebie składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Składki te finansuje budżet państwa.

Jakie są minusy wakacji ZUS?

Minusem wakacji składkowych jest to, że ulga nie obejmuje składki zdrowotnej ani składek opłacanych za pracowników.

Wakacje składkowe ZUS 2026

W ciągu 20 miesięcy obowiązywania wakacji składkowych przedsiębiorcy mogli skorzystać z ulgi co najmniej dwa razy. Rok 2026 daje im szansę na skorzystanie z tego rozwiązania po raz trzeci. Aby otrzymać zwolnienie, należy złożyć wniosek RWS przez eZUS i spełnić warunki określone w przepisach. Składki sfinansuje budżet państwa. Oznacza to, że:

wliczają się one do Twojej przyszłej emerytury lub renty;

będziesz mieć uprawnienia do świadczeń z ubezpieczeń społecznych;

w miesiącu, za który uzyskasz zwolnienie, możesz normalnie prowadzić działalność gospodarczą – nie musisz jej zawieszać.

Z wakacji składkowych możesz skorzystać za jeden miesiąc w danym roku. Wybierasz go samodzielnie. Istotne jest, że wniosek składasz w miesiącu wcześniejszym niż ten, za który chcesz uzyskać zwolnienie z opłacenia składek. Jeśli chcesz uzyskać zwolnienie z opłacenia składek za sierpień 2026 roku, złóż wniosek RWS do 31 lipca 2026 roku. jeśli za wrzesień do końca sierpnia itd.

Wakacje składkowe - szczegóły, krok po kroku - dostępne są na stronie ZUS.

ZUS udostępnił nową wersję wniosku RWS dla przedsiębiorców korzystających z wakacji składkowych

ZUS udostępnił nową wersję wniosku RWS dla przedsiębiorców korzystających z wakacji składkowych. Od wprowadzenia ulgi wpłynęło ponad 3,28 mln wniosków, a wartość przyznanych zwolnień przekroczyła 4,2 mld zł.

Ważne Wakacje składkowe obowiązują od listopada 2024 r. Przedsiębiorcy mogli po raz pierwszy skorzystać z ulgi za grudzień 2024 r. W 2025 i 2026 roku mogli ponownie wybrać jeden miesiąc, za który nie opłacają składek na własne ubezpieczenia społeczne.

Nowy wniosek RWS już dostępny

26 czerwca 2026 r. ZUS udostępnił nową wersję wniosku o wakacje składkowe – RWS 3.0. W sekcji „Informacje wymagane przy ubieganiu się o pomoc de minimis” w części 1 dodano nowe pole „Wersja PKD”, w którym przedsiębiorca wskazuje wersję obowiązującego kodu PKD – 2007 lub 2025.

Od 1 listopada 2024 r. przedsiębiorcy złożyli 3 283 825 wniosków o wakacje składkowe

Od 1 listopada 2024 r. przedsiębiorcy złożyli 3 283 825 wniosków o wakacje składkowe. ZUS rozpatrzył już 3 276 705 , czyli 99,8% wszystkich zgłoszeń. Najczęściej przedsiębiorcy otrzymywali pełne zwolnienie z opłacania składek. Tak zakończyło się 3 123 234 postępowań, co stanowi 95,3% rozpatrzonych wniosków. Dodatkowo:

18 969 wnioskodawców uzyskało częściowe zwolnienie,

44 795 wniosków zakończyło się odmową,

52 925 postępowań umorzono,

19 428 spraw nie wszczęto,

17 351 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia.

Ważne Od początku działania programu ZUS przyznał zwolnienia o łącznej wartości 4 265 566 788 zł

Wakacje składkowe w wakacje - czemu nie, można zaoszczędzić minimum 1926 zł. Nowy wniosek RWS już dostępny w ZUS. Największe zainteresowanie zimą i latem

Najwięcej wniosków wpłynęło w listopadzie 2024 r. Przedsiębiorcy złożyli wtedy 1 328 259 wniosków, czyli 40% wszystkich zgłoszeń od początku programu. Dotyczyły one zwolnienia za grudzień 2024 r. – jedyny miesiąc objęty ulgą w pierwszym roku jej obowiązywania.

Dane pokazują, że zainteresowanie wakacjami składkowymi rośnie przede wszystkim w miesiącach zimowych i letnich. Między majem a listopadem 2025 r. liczba składanych wniosków wzrosła ponad 8,5-krotnie – z 42 735 (wnioski za czerwiec) do 366 335 (wnioski za grudzień). Po spadkach obserwowanych na początku 2026 r. zainteresowanie ulgą ponownie wzrosło. Do 29 czerwca 2026 r. wpłynęło już 56 488 wniosków o zwolnienie z opłacania składek za tegoroczny lipiec.

Prawie pół miliona wniosków w pierwszym półroczu 2026 roku

Od grudnia 2025 r. do 29 czerwca 2026 r. do ZUS wpłynęło 500 858 wniosków RWS. ZUS rozpatrzył 493 770 sprawy, czyli 98,5% wszystkich zgłoszeń. W tym okresie:

477 593 przedsiębiorców otrzymało pełne zwolnienie,

2 321 uzyskało częściowe zwolnienie,

1 281 sprawy zakończyły się odmową wszczęcia postępowania,

3 589 wniosków pozostawiono bez rozpoznania,

3 044 postępowania umorzono,

4 942 wnioski zakończyły się odmową przyznania zwolnienia.

Pełne zwolnienie otrzymało 96,7% przedsiębiorców, których sprawy zostały rozpatrzone. Łączna wartość ulg przyznanych w pierwszym półroczu 2026 r. wyniosła 738 877 197 zł.

Źródło: ZUS