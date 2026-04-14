Program realizowany jest w okresie od 21 marca do 31 grudnia 2026 r. w trzech turach. Pierwsza tura ma miejsce od 1 kwietnia do 30 czerwca 2026 r., jednak pula bonów została już wyczerpana. Wygenerowano ich 2667. Kiedy kolejne tury?

Podlaski bon turystyczny 2026. Kto może skorzystać? Oto zasady programu

Program Podlaski Bon Turystyczny (II edycja) to inicjatywa mająca na celu wsparcie lokalnej gospodarki oraz promocję regionu. Główne założenie programu to wsparcie lokalnej branży turystycznej poprzez stymulowanie ruchu turystycznego w województwie podlaskim. Dodatkowo program ma na celu promocję województwa jako atrakcyjnego kierunku wyjazdów wypoczynkowych.

Bon służy do dofinansowania usług noclegowych realizowanych wyłącznie na terenie województwa podlaskiego. Dofinansowanie polega na obniżeniu ceny zarezerwowanej usługi o wartość bonu. Z programu mogą skorzystać turyści indywidualni, którzy są osobami fizycznymi, mieszkają na terenie Polski i w chwili składania wniosku mają ukończone 18 lat.

Jaka jest wartość bonu w poszczególnych turach?

Program jest podzielony na trzy tury, a wartość bonu zależy od okresu, w którym jest on realizowany:

300 zł w I turze (01.04 – 30.06.2026)

300 zł w II turze (01.07 – 31.08.2026)

400 zł w III turze (01.09 – 31.12.2026)

Co ważne, aby zrealizować bon, turysta musi skorzystać z noclegu przez co najmniej dwie noce (w I i III turze) lub co najmniej trzy noce (w II turze). Na jednego turystę może zostać wygenerowany tylko jeden bon w całym czasie trwania programu.

Jak otrzymać podlaski bon turystyczny 2026 i go zrealizować?

Wniosek o bon składa się elektronicznie przez stronę internetową organizatora. O przyznaniu bonu decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostępność puli środków w danej turze. Bon jest imienny i niezbywalny. Oznacza to, że nie można go sprzedać, podarować innej osobie ani wymienić na gotówkę. Bon można wykorzystać wyłącznie w obiektach noclegowych, które przystąpiły do programu i znajdują się w Bazie Obiektów Noclegowych na stronie organizatora. W przypadku gdy cena usługi noclegowej będzie niższa niż wartość bonu, turyście nie przysługuje zwrot różnicy w gotówce.

Jakie typy obiektów noclegowych biorą udział w programie?

W programie Podlaski Bon Turystyczny mogą brać udział różnorodne obiekty świadczące usługi noclegowe na terenie województwa podlaskiego, podzielone na dwie główne kategorie. Są to obiekty hotelarskie, jak:

hotele

motele

pensjonaty

kempingi (campingi)

domy wycieczkowe

schroniska młodzieżowe oraz schroniska

oraz obiekty świadczące usługi noclegowe:

pokoje gościnne

pola biwakowe

hostele

gospodarstwa agroturystyczne

ośrodki wypoczynkowe

apartamenty

domy na wyłączność

wille, dworki i zamki

Należy pamiętać, że bon można zrealizować wyłącznie w tych obiektach, które pomyślnie przeszły proces weryfikacji i zostały wpisane do Bazy Obiektów Noclegowych dostępnej na oficjalnej stronie internetowej programu. Turysta ma obowiązek zarezerwować nocleg bezpośrednio w takim obiekcie. W ramach programu za usługę noclegową uznaje się nie tylko wynajem pokoi czy domów, ale także udostępnienie miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych.

Kiedy startują zapisy na poszczególne tury podlaskiego bonu turystycznego w 2026 roku?

Zapisy (nabór wniosków o bon) na poszczególne tury programu rozpoczynają się w następujących dniach:

I tura – nabór startuje 21 marca 2026 roku

II tura – nabór startuje 20 czerwca 2026 roku

III tura – nabór startuje 22 sierpnia 2026 roku

Wnioski o przyznanie bonu należy składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej organizatora. Ważne jest, aby śledzić komunikaty, ponieważ dokładny przedział czasowy, w którym formularz zostanie udostępniony w powyższych dniach, jest ogłaszany oddzielnie dla każdej tury z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem. Wyznaczony przedział czasowy oznacza, że wniosek pojawi się na stronie w dowolnym momencie pomiędzy wskazaną godziną początkową a końcową. O wygenerowaniu bonu decyduje przede wszystkim kolejność wysłania prawidłowo wypełnionego wniosku oraz dostępność środków w danej turze.