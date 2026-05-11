Uroczystość wręczenia nominacji sędziowskim rozpoczęła się w Pałacu Prezydenckim tuż po godzinie 10 rano. Karol Nawrocki przypomniał, że nowo nominowani sędziowie nie są zobowiązani do niczego, co wychodzi poza konstytucję.



- Nie jesteście państwo zobowiązani wobec tutorów, opinii, analityków, czy ekspertów, którzy na siłę chcą podważać albo recenzować ustrój państwa polskiego - mówił podczas uroczystości prezydent. Nawrocki zapewnił, że Polska jest i będzie w Unii Europejskiej i to się nie zmieni.

- Traktat akcesyjny Polski do UE mówi jasno, że system i polskie sądownictwo to sprawa obywateli, którzy wybierają swoje demokratyczne władze i przywiązani są do najwyższego aktu RP, czyli do konstytucji - podkreślił Nawrocki.



Karol Nawrocki wręczył sędziowskie nominacje. Lista nazwisk

Wśród osób, które otrzymały nominacje sędziowskie są:

- Anna Bartłomiejczuk, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku,

- Nina Beczek, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie,

- Dorota Brzozowska, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

- Łukasz Cieślak, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu,

- Marta Czubkowska, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku,

- Beata Czyżewska, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi,

- Agnieszka Dauter Kozłowska, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie,

- Bożena Dąbkowska-Mastalerek, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie,

- Joanna Dąbrowska, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie,

- Justyna Dudek-Sienkiewicz, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku,

- Dominik Dymitruk, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu,

- Tomasz Furmanek, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi,

- Maciej Gapski, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie,

- Paweł Gorajewski, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie,

- Agnieszka Gortych-Ratajczyk, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi,

- Michał Ilski, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu,

- Agnieszka Jędrzejewska, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie,

- Grzegorz Klimek, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie,

- Kamil Kowalewski, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie,

- Iwona Kozłowska, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie,

- Dorota Kozub-Marciniak, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie,

- Aneta Majowska, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach



Prezydent "odblokował" decyzję ws. nowych sędziów

Nominacje sędziowskie prezydent wręcza na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Przypomnijmy, że w listopadzie ubiegłego roku Nawrocki zablokował 46 nominacji sędziowskich. Prezydent przekazał wówczas, że "przez najbliższe pięć lat żaden sędzia, który kwestionuje konstytucyjne uprawnienia prezydenta, konstytucję czy system prawny, nie może liczyć na nominację czy awans".