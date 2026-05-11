- Bez żadnej satysfakcji należy stwierdzić, że prokuratorzy od początku mieli w tej sprawie rację, twierdząc, że konieczne jest aresztowanie podejrzanego. Mieli też rację twierdząc, że konieczne jest natychmiastowe, niezwłoczne wdrożenie poszukiwań międzynarodowych - podkreślił podczas spotkania z mediami prok. Przemysław Nowak.



Rzecznik ocenił, że brak decyzji sądu ws. ENA spowodował, że były minister sprawiedliwości mógł swobodnie poruszać się między krajami UE. Przypomniał, że do dziś nie zostało też rozpoznane zażalenie obrońców na zastosowanie tymczasowego aresztowania.



Jak dodał prok. Nowak, wszystko wskazuje na to, że podejrzany Zbigniew Ziobro postanowił kontynuować ucieczkę przed polskim wymiarem sprawiedliwości.



Kto pomógł w ucieczce Ziobry? Prokuratura zbada tropy

Rzecznik Prokuratury Krajowej poinformował również, że "od niedzieli trwają czynności sprawdzające zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały podejrzanemu Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej, utrudniając tym samym śledztwo ws. nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości".



Czynności podjęte przez prokuraturę zmierzają także do ustalenia rzeczywistego miejsca pobytu podejrzanego Zbigniewa Ziobry i byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego.



Jak przekazała Prokuratura Krajowa, do Ambasady Stanów Zjednoczonych zostanie jeszcze w poniedziałek skierowany wniosek o udzielenie informacji, czy Marcinowi Romanowskiemu i Zbigniewowi Ziobrze zostały wydane wizy.



Zbigniew Ziobro rozwiał wątpliwości i zabrał głos ws. miejsca swojego pobytu

Głos w tej sprawie zabrał w niedzielę wieczorem sam zainteresowany. Na antenie Telewizji Republika Zbigniew Ziobro oświadczył, że przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Republika poinformowała również, że były minister sprawiedliwości będzie komentatorem politycznym stacji. To właśnie dzięki wizie dziennikarskiej Ziobro miał swobodnie wjechać do USA.



Przypomnijmy, na byłym ministrze sprawiedliwości ciąży 26 zarzutów, w tym o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Sprawa ma związek z szeregiem nieprawidłowości do jakich miało dochodzić w Funduszu Sprawiedliwości za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości.