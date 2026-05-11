Nagroda jubileuszowa dla nauczycieli do poprawki? Jest propozycja zmian

Poseł PiS Mateusz Morawiecki w interpelacji do MEN zwrócił uwagę na problem przyznawania nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy. Przywilej nie przysługuje grupie doświadczonych nauczycieli. "Kwestia ta budzi poczucie niesprawiedliwości wśród wieloletnich pracowników oświaty, którzy pozostają aktywni zawodowo" - napisał były premier. Jest odpowiedź resortu.

Prawo do nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy przysługuje nauczycielom, którzy osiągnęli wymagany staż po dniu 1 stycznia 2026 r. Przepisy te nie objęły tych, którzy osiągnęli 45-letni staż pracy w roku 2025, w tym także w dniu 31 grudnia 2025 r. a jednocześnie nadal pracują. "W praktyce prowadzi to do nierównego traktowania osób znajdujących się w niemal identycznej sytuacji zawodowej" - uważa Mateusz Morawiecki.

Problem 6 tysięcy nauczycieli

Podkreśla że pedagodzy, którzy osiągnęli wymagany staż zaledwie dzień przed wejściem nowych przepisów, nadal pracują w szkołach i wykonują te same obowiązki co osoby objęte nowym świadczeniem. Według szacunków szkół problem ten może dotyczyć około 6 tysięcy czynnych zawodowo pedagogów.

"Wielu z nich zdecydowało się kontynuować pracę mimo osiągnięcia wieku emerytalnego, kierując się poczuciem odpowiedzialności za uczniów oraz potrzebą zapewnienia ciągłości funkcjonowania placówek oświatowych w obliczu niedoborów kadrowych. Obecne przepisy mogą działać demotywująco i skłaniać najbardziej doświadczonych nauczycieli do rezygnacji z dalszej aktywności zawodowej" zauważa Morawiecki. Jego zdaniem obecny stan rzeczy może prowadzić do "niezamierzonych skutków społecznych, w tym osłabienia motywacji zawodowej oraz pogłębienia problemów kadrowych w oświacie".

Wprowadzenie przepisów przejściowych?

Morawiecki pyta, czy możliwe jest wprowadzenie przepisów przejściowych, które uwzględniłyby sytuację nauczycieli osiągających wymagany staż bezpośrednio przed wejściem w życie nowelizacji. Jego zdaniem należałoby uzupełnić obowiązujące regulacje w taki sposób, aby objąć prawem do nagrody jubileuszowej wszystkich nauczycieli czynnych zawodowo, którzy osiągnęli 45-letni staż pracy – niezależnie od daty jego uzyskania – jeśli pozostają oni w zatrudnieniu w dniu wejścia w życie nowych przepisów.

Henryk Kiepura, wiceminister MEN, wyjaśnił, że zmiany wprowadzone ustawą z 25 lipca 2025 r. miały na celu poprawę sytuacji ekonomicznej nauczycieli i rozszerzenie ich uprawnień. "Pragnę podkreślić, że nowe uprawnienia do nagrody jubileuszowej zostały wprowadzone po latach zaniedbań z czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości w zakresie warunków pracy nauczycieli" napisał wiceminister w odpowiedzi na interpelację.

MEN ws. nowelizacji Karty Nauczyciela

Jak dodał, w nowelizacji nie przewidziano przepisów przejściowych. Tym samym, aby otrzymać nagrodę za 45 lat pracy, pracownik niepedagogiczny zatrudniony w szkole prowadzonej przez organy administracji rządowej musiał osiągnąć taki staż pracy w dniu 29 kwietnia 2023 r. albo później. "Należy przy tym podkreślić, że takie rozwiązanie zostało wprowadzone w czasie, kiedy Pan Poseł był Prezesem Rady Ministrów i nie zgłaszał wtedy wątpliwości co do przyjętych rozwiązań" - napisał Kiepura. Z jego odpowiedzi wynika, że MEN nie planuje nowelizacji Karty Nauczyciela, która przyznałaby nauczycielom prawo do nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy wstecz.