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Prezydent może zakończyć kryzys w TK? Byli prezesi Trybunału przedstawili propozycję

TK
B. prezesi TK: przyjęcie ślubowania od piątki sędziów TK - otwarciem drogi do rozwiązania kryzysu w TrybunaleShutterstock
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 17:39

Byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego Marek Safjan, Jerzy Stępień i Andrzej Zoll ocenili, że odebranie przez prezydenta ślubowania od pięciu sędziów TK mogłoby stać się krokiem prowadzącym do zakończenia obecnego kryzysu w Trybunale.

Skrót artykułu

W piśmie przekazanym w poniedziałek PAP byli prezesi TK poinformowali, że 19 czerwca br. odbyli rozmowę z szefem Kancelarii Prezydenta Zbigniewem Boguckim. Wskazali, że spotkanie nastąpiło po tym, jak 28 kwietnia br. skierowali oni do prezydenta Karola Nawrockiego list, w którym zwracali uwagę na konieczność przeprowadzenia wspólnej dyskusji w związku z „coraz bardziej dramatyczną sytuacją w TK i wynikającymi stąd zagrożeniami dla stabilizacji porządku konstytucyjnego w naszym kraju”.

Byli prezesi TK wskazują drogę wyjścia z kryzys

Byli prezesi TK zaznaczyli, że argumentacja i propozycje, które przedstawili w trakcie czerwcowego spotkania, miały na celu „pokazanie drogi wyjścia z obecnej patowej sytuacji” w Trybunale. Jednocześnie - jak czytamy - chcieli podkreślić, że podstawowym do tego warunkiem jest dopuszczenie nowo wybranych sędziów TK do podjęcia obowiązków służbowych.

„Okazję ku temu tworzy wybór kolejnego sędziego (TK - PAP) Sławomira Patyry, od którego prezydent, jak należy uznać, powinien przyjąć ślubowanie w najbliższym czasie” - podkreślili prawnicy. Według nich, akt ten mógłby być połączony z aktem ponownego ślubowania sędziów, którzy zostali wybrani przez Sejm w marcu br., „gdyby prezydent nadal trwał w przekonaniu, że ślubowanie złożone w gmachu Sejmu nie miało skutków prawnych”.

Byli prezesi Trybunału zaznaczyli, że nie podzielają tego poglądu. Jak napisali jednocześnie, uznają, „że decyzja prezydenta o przyjęciu ślubowania piątki sędziów otwierałaby drogę do rozwiązania obecnego kryzysu”.

Poinformowali, że zgodnie z konkluzją czerwcowej rozmowy z ministrem Boguckim, ich stanowisko miało zostać przekazane prezydentowi i „w założeniu dyskusja miała się toczyć dalej” - w zależności od decyzji prezydenta Nawrockiego. „Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi ze strony KPRP” - podkreślili byli prezesi TK.

Spór o ślubowanie nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Sędziowie Anna Korwin-Piotrowska, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Krystian Markiewicz, Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek zostali wybrani przez Sejm na sędziów TK w marcu br.

1 kwietnia sędziowie Szostek i Bentkowska złożyli na zaproszenie prezydenta Nawrockiego ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. Przedstawiciele KPRP wskazywali wówczas, że sytuacja czworga pozostałych sędziów jest analizowana, gdyż - według prezydenckiej kancelarii - w Sejmie doszło do błędów. Jako że sędziowie ci nie zostali zaproszeni przez prezydenta do złożenia ślubowania, złożyli je podczas uroczystości w sejmowej Sali Kolumnowej z formułą, że robią to „wobec prezydenta”. Następnie przekazali pisemne roty ślubowań na biurze podawczym KPRP. Sytuacja czworga sędziów pozostaje wciąż przedmiotem sporu.

Sławomir Patyra został wybrany przez Sejm na sędziego TK w pierwszej połowie czerwca br. Mimo że kadencja sędziego TK Andrzeja Zielonackiego, w miejsce którego został wybrany, zakończyła się 28 czerwca, sędzia Patyra nie objął wciąż obowiązków służbowych, ponieważ prezydent nie odebrał od niego dotychczas ślubowania.(PAP)

ef/ par/

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Źródło: PAP
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