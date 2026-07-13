Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) w ubiegłym tygodniu otrzymała od Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) informację o zajęciu wierzytelności PAŻP z tytułu należnych jej opłat trasowych; ma to związek z wyrokiem sądu w sprawie Pfizer vs. Polska. Agencja podkreśliła, że postępowanie nie dotyczy jej działalności, a zajęcie środków wynika z obowiązków Eurocontrol jako wykonawcy postępowania egzekucyjnego.

„Wyrok belgijskiego sądu potwierdza znaczenie zobowiązań umownych, które stanowiły podstawę skutecznej europejskiej odpowiedzi na pandemię, opartej na zasadzie solidarności między państwami członkowskimi. Pfizer podejmuje odpowiednie kroki, aby zapewnić jego wykonanie za pomocą przewidzianych prawem mechanizmów egzekucyjnych” – powiadomił Pfizer w oświadczeniu przesłanym PAP.

Pfizer chce egzekwować wyrok ws. umowy na szczepionki przeciw COVID-19

Koncern przekazał też PAP „tło wyroku sądu”. Firma poinformowała w nim, że „po długotrwałym naruszaniu warunków umowy Pfizer podjął w 2023 r. trudną decyzję o wszczęciu formalnego postępowania przed sądem w Belgii przeciwko Polsce i Rumunii”.

„Pfizer dążył do wyegzekwowania od Polski i Rumunii realizacji zobowiązań dotyczących zamówień szczepionek przeciw Covid-19, złożonych przez rządy obu państw w ramach umowy na dostawy do Unii Europejskiej, podpisanej w maju 2021 r. W jej ramach Pfizer podjął bezprecedensowe zobowiązania dotyczące gwarantowanych wolumenów dostaw, produkcji w Europie oraz wielu innych kwestii” - czytamy w odpowiedzi przesłanej przez koncern.

Pfizer uważa, że „wszystkie strony powinny przestrzegać zobowiązań wynikających z umowy, która umożliwiła skuteczną europejską odpowiedź na pandemię, tak jak uczyniła to zdecydowana większość państw europejskich oraz sam Pfizer”.

Koncern zapewnił, że „wykazał się wyjątkową elastycznością i konsekwentnym zaangażowaniem w uwzględnianie sytuacji państw członkowskich”.

„Obejmowało to m.in. zmianę harmonogramów dostaw, utworzenie europejskiej sieci produkcyjnej, w tym łańcucha dostaw opartego na surowcach pozyskiwanych w Europie na potrzeby Europy, a także centralnego magazynu dla uczestniczących państw członkowskich. Pfizer deklaruje, że nadal wspiera działania związane z odpowiedzią na pandemię i okresem po jej zakończeniu oraz pozostaje zobowiązany do dostarczania szczepionek przeciw Covid-19 zgodnie z zawartymi umowami i w interesie zdrowia publicznego” – czytamy w odpowiedzi przekazanej PAP.

Zajęcie środków PAŻP po sporze Polski z Pfizerem

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) poinformowała w ubiegłym tygodniu, że otrzymała od Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) informację o zajęciu wierzytelności PAŻP z tytułu należnych jej opłat trasowych; ma to związek z wyrokiem sądu w sprawie Pfizer vs. Polska. Agencja podkreśliła, że postępowanie nie dotyczy jej działalności, a zajęcie środków wynika z obowiązków Eurocontrol jako wykonawcy postępowania egzekucyjnego.

PAŻP podkreśliła, że opłaty trasowe pobierane przez Eurocontrol stanowią ponad 80 proc. jej przychodów i są podstawowym źródłem finansowania działalności. Agencja przygotowuje formalny sprzeciw wobec zajęcia wierzytelności, współpracując z Prokuratorią Generalną RP oraz właściwymi organami państwa. Równolegle prowadzone są działania mające zabezpieczyć finansowanie, umożliwiające nieprzerwaną realizację zadań związanych z bezpieczeństwem ruchu lotniczego. PAŻP zapewniła również, że nie ma ryzyka ograniczenia działalności ani zwolnień pracowników.

Premier Donald Tusk zapowiedział w piątek, że rząd nie pozostawi PAŻP bez wsparcia finansowego. Podkreślił, że prowadzone są działania mające rozwiązać problem wynikający ze sporu z koncernem Pfizer, jednocześnie zaznaczając, że postępowanie dotyczy kontraktu zawartego przez poprzedni rząd na dostawy szczepionek przeciw Covid-19.

Spór o szczepionki COVID-19 i miliardowe roszczenia

Organizacja Eurocontrol, zapytana przez PAP o sprawę, odmówiła komentarza, argumentując to faktem, że jest ona przedmiotem toczącego się postępowania.

Spór dotyczy umowy zawartej przez Komisję Europejską z koncernem Pfizer w imieniu państw członkowskich UE na dostawy szczepionek przeciw Covid-19. Polska w 2022 r. odmówiła odbioru części zamówionych dawek, argumentując to m.in. zmianą sytuacji epidemicznej i skutkami wojny w Ukrainie. We wrześniu 2023 r. Pfizer skierował sprawę do sądu w Brukseli.

1 kwietnia 2026 r. belgijski sąd pierwszej instancji orzekł, że Polska powinna odebrać około 64 mln dawek szczepionek i zapłacić koncernowi 5,644 mld zł, a także pokryć koszty procesowe, wynoszące około 170 mln zł. Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało wykorzystanie wszystkich dostępnych środków prawnych w celu zmiany nieprawomocnego wyroku. Termin na wniesienie apelacji wynosi 60 dni od doręczenia Polsce odpisu orzeczenia wraz z nakazem zapłaty.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

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